УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5743 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 191 20
Зеленський (22399) розвідка (3804) РНБО (2242)

Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів

Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони Про результати проведення огляду розвідувальних органів України.

Відповідний указ №110/2021 опублікований на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 березня 2021 "Про результати проведення огляду розвідувальних органів України", - йдеться в указі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": InformNapalm просить ГУР Міноборони у разі використання їхніх матеріалів посилатися на них: "Це не слабкість, а навпаки - приклад прозорості і чесності з суспільством"

"Розглянувши Звіт за результатами проведення огляду розвідувальних органів України, підготовлений на виконання вимог Закону України "Про національну безпеку України" та Порядку проведення огляду розвідувальних органів України, затвердженого Указом Президента України від 9 серпня 2019 № 589, Рада національної безпеки й оборони України вирішила: затвердити Звіт за результатами проведення огляду розвідувальних органів України", - йдеться в додатку до указу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
что за орган оно осмотрело?
показати весь коментар
24.03.2021 15:06
+10
О чем конкретно решение? Походу сцикливый жиденыш продолжает блокбастер "имитация окуительной работоспособности", а то быдло начнет догадываться, что квартальное чучело вообще нихера два года не делает в кресле преза.
показати весь коментар
24.03.2021 15:06
+6
Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів - Цензор.НЕТ 7909
показати весь коментар
24.03.2021 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я, твоя, не понимать!!!
показати весь коментар
24.03.2021 14:58 Відповісти
шмаркля курнула айкосов, и, осмотрев кокосы - нюхнула их.. послечего поняла что это "органы" - ввела там что-то.. воозможно даже ананьевы санкции
показати весь коментар
24.03.2021 15:13 Відповісти
что за орган оно осмотрело?
показати весь коментар
24.03.2021 15:06 Відповісти
разведчика какого-то, представился "Молью"
показати весь коментар
24.03.2021 15:35 Відповісти
А наполнения нету??? а то, как прочитал историю без нарратива - пустую.
показати весь коментар
24.03.2021 15:06 Відповісти
О чем конкретно решение? Походу сцикливый жиденыш продолжает блокбастер "имитация окуительной работоспособности", а то быдло начнет догадываться, что квартальное чучело вообще нихера два года не делает в кресле преза.
показати весь коментар
24.03.2021 15:06 Відповісти
он нихера не делает, потому что нихера не понимает
показати весь коментар
24.03.2021 15:13 Відповісти
Судя по мутности формулировок, это "решение" о сдаче СБУ на поруки какой-нибудь комиссии в составе бывшых рыгов, а ныне просто агентов фсб, а заодно и подчистка информации о сливах и собственных предательствах.
показати весь коментар
24.03.2021 15:50 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів - Цензор.НЕТ 8163
показати весь коментар
24.03.2021 15:10 Відповісти
Как обычно.. Дегенeраты, свидетели шоколадного мародёрского подонка, плюются желчью на народ Украины))) Ваше время закончилось, панове бараны))) Вы ничто и ваше время вышло))
показати весь коментар
24.03.2021 15:11 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів - Цензор.НЕТ 7909
показати весь коментар
24.03.2021 15:15 Відповісти
истерика у зебило-нарИда - зачЁтная! браво!
значит и до самых тупых зебилов дошло что они - ничтожества и бараны, время которых вышло, вместе с временем клоунов-дегенератов))
показати весь коментар
24.03.2021 15:20 Відповісти
там что - дохтура околовсяческих наук? что они могли осмотреть в разведорганах? как говорил артист Юрий Стоянов - "мой папа работал во внутренних органах... гинекологом..."
показати весь коментар
24.03.2021 15:14 Відповісти
Ну правильно, нет таких органов в нашей разведке. Есть самый разведывательный орган у главнокомандующего. Он им дупу йхла раведывает.
показати весь коментар
24.03.2021 15:17 Відповісти
О результатах проведения осмотра разведывательных органов

Стремно как то звучит, как: "Медосмотр в публичном доме."
показати весь коментар
24.03.2021 15:58 Відповісти
а шо они могли увидеть и куда осмотреть...????
показати весь коментар
25.03.2021 01:17 Відповісти
 
 