Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко має намір вакцинуватися від коронавірусу: нехай препарат називають найгіршим, але це шлях виключити інфекцію
Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко сам має намір вакцинуватися від коронавірусу і закликає всіх обов'язково зробити щеплення.
Про це він заявив в інтерв'ю "Гордону", інформує Цензор.НЕТ.
"Обов'язково. Я зробив аналіз - у мене ще є антитіла. Так вийшло, що я захворювання переніс, мабуть, на ногах. Тому що особливих симптомів не відчував. І дуже шкода, що вакцинація не пройшла раніше. Напевно, я зміг би себе захистити. Вакцина - це єдиний спосіб цивілізованого захисту. Незалежно від того, яка вакцина. Нехай її називають найгіршою, індійською, або найкращою, європейською, вакцинування - це найбільш цивілізований шлях бути вільною людиною і виключити інфекції. У першу чергу в суспільстві. Я всіляко закликаю всіх обов'язково зробити щеплення", - наголосив медик.
Будь ласка, зачекайте...
Слушал несколько лекций врачей Германии и Австрии, вирусологов и инфекционистов, больше говорят о наличии или отсутствии иммунитета организма (качества работы всей иммунной системы организма), как главного фактора в возможности перенести ковид "на ногах=безсимптомно) как наилучший возможный вариант, после которого вырабатывается стойкий иммунитет к ковиду.
https://tverezo.info/post/133294
В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях».
И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не рекомбинантный, как та же AstraZeneca.
А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто «прикурил» на этом из бюджета.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 пишет на своей странице в Facebook Борислав Береза.
"Нехай це поганий спосіб, але, можливо, він зупинить інфекцію"
Это действительно врач? Или он нас всех за дебилов держит? Только вдуматься - человек перенес инфекцию даже не заметив этого. Организм получил антитела для борьбы с инфекцией. Имунная система активизировалась без всякого насилия извне естественным образом. Но!!! Оказывается это плохо. Вот вакцина, которая делает кстати ровно то же самое только насильственно-искусственным путем, это есть гуд. А вот естественно получить защиту организму от вируса это плохо. Вот мне и любопытно в чем подвох?
Цікаво, професійна етика взагалі уже не існує ? Щезла ?
Особа закликає колотися навіть тим, що є / може бути найгіршим ? У вас всі вдома ?
Як це =незалежно від того, яка ...= ?
Ну, давайте, закликайте пацієнтів харчуватися чим попало, пити - що попало, вести будь-який спосіб життя ... Що це за маячня ?
А лікар не в курсі, що є протипоказання щодо цих вакцинок, і по ходу - чималі, "цивілізований" ви наш пропагандист.