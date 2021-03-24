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Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко має намір вакцинуватися від коронавірусу: нехай препарат називають найгіршим, але це шлях виключити інфекцію

Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко має намір вакцинуватися від коронавірусу: нехай препарат називають найгіршим, але це шлях виключити інфекцію

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко сам має намір вакцинуватися від коронавірусу і закликає всіх обов'язково зробити щеплення.

Про це він заявив в інтерв'ю "Гордону",  інформує Цензор.НЕТ.

"Обов'язково. Я зробив аналіз - у мене ще є антитіла. Так вийшло, що я захворювання переніс, мабуть, на ногах. Тому що особливих симптомів не відчував. І дуже шкода, що вакцинація не пройшла раніше. Напевно, я зміг би себе захистити. Вакцина - це єдиний спосіб цивілізованого захисту. Незалежно від того, яка вакцина. Нехай її називають найгіршою, індійською, або найкращою, європейською, вакцинування - це найбільш цивілізований шлях бути вільною людиною і виключити інфекції. У першу чергу в суспільстві. Я всіляко закликаю всіх обов'язково зробити щеплення", - наголосив медик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші "ковідні" відділення заповнилися, щодня приймаємо десяток важких пацієнтів відразу в реанімацію, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ВIДЕО
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Топ коментарі
+3
І це говорить головний лікар.... То що тоді говорити про тих хто все життя звик жити на трійочку.
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24.03.2021 15:07
+3
Что смущает в этих словах главврача, так это пренебрежение мнением ведущих вирусологов мира, что при наличии антител вакцинирование в ряде случаев необязательно, даже неполезно,
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24.03.2021 15:08
+3
Правильно все делает. Если есть такой чел безотказный, колите ему все подряд. Симптоматику можно наблюдать.
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24.03.2021 15:20
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І це говорить головний лікар.... То що тоді говорити про тих хто все життя звик жити на трійочку.
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24.03.2021 15:07 Відповісти
Он совковый функционер. Постоянно в мэры баллотируется
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24.03.2021 15:17 Відповісти
А ви,я бачу,найголовнiший лiкар,якщо нехтуєте думкою головного.
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24.03.2021 15:51 Відповісти
Цей головний лікар спритно обійшов тему вакцини - якою саме він буде прищеплюватися?
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25.03.2021 15:27 Відповісти
Что смущает в этих словах главврача, так это пренебрежение мнением ведущих вирусологов мира, что при наличии антител вакцинирование в ряде случаев необязательно, даже неполезно,
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24.03.2021 15:08 Відповісти
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 В целом мы рекомендуем вакцинироваться всем, кто входит в приоритетные группы, независимо от того, перенесли они коронавирусную инфекцию или нет
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24.03.2021 15:48 Відповісти
Не в порядке спора. "Как долго будет длиться эта защита, мы пока не знаем, исследования в этой области продолжаются, - добавила представительница ВОЗ. - Но на данном этапе [нашего незнания. т.е. "на всякий случай"] мы рекомендуем вакцинироваться вне зависимости о того, переболели вы этой инфекцией или нет». А эта представительница не помнит, сколько действуют другие вакцины от других болезней? И в чем особенности имму3нного ответа на ковид от действия других коронавирусов?
Слушал несколько лекций врачей Германии и Австрии, вирусологов и инфекционистов, больше говорят о наличии или отсутствии иммунитета организма (качества работы всей иммунной системы организма), как главного фактора в возможности перенести ковид "на ногах=безсимптомно) как наилучший возможный вариант, после которого вырабатывается стойкий иммунитет к ковиду.
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24.03.2021 17:38 Відповісти
С этим "стойким" иммунитетом после болезни уже есть люди, по третьему разу болеющие, а по второму разу их уже тысячи.
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24.03.2021 18:25 Відповісти
Нет, это не так. Это не стойкий иммунитет, это невылеченная болезнь. Да и у кого сегодня хорошее здоровье?..
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24.03.2021 18:36 Відповісти
И чем ее лечат?
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24.03.2021 18:48 Відповісти
За місяць вакциновано 108 тис. українців, що складає 0.25% від населення країни. І це тільки перша доза! Якщо вакцинування буде продовжуватися такими самими темпами, то для того, щоб забезпечити вакцинацію половини населення, необхідно буде витратити 16 років.

Главврач больницы им. Мечникова Рыженко намерен вакцинироваться от коронавируса: Пусть препарат называют самым плохим, но это путь исключить инфекцию - Цензор.НЕТ 4561

https://tverezo.info/post/133294
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24.03.2021 15:09 Відповісти
Пропаганда,голимая!!!
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24.03.2021 15:16 Відповісти
"инфекции"?! серьезно?!
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24.03.2021 15:18 Відповісти
Правильно все делает. Если есть такой чел безотказный, колите ему все подряд. Симптоматику можно наблюдать.
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24.03.2021 15:20 Відповісти
а лучше не наблюдать, кому интересно, в каких муках он крякнет
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24.03.2021 15:37 Відповісти
Ви явно не вчений.
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24.03.2021 15:59 Відповісти
Китайская вакцина Sinovac в четверг-пятницу прилетит в Украину. Китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу».

В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях».

И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не рекомбинантный, как та же AstraZeneca.

А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.

Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто «прикурил» на этом из бюджета.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 пишет на своей странице в Facebook Борислав Береза.
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24.03.2021 15:21 Відповісти
Риженко планує з'їсти тарілку лайна
"Нехай це поганий спосіб, але, можливо, він зупинить інфекцію"
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24.03.2021 15:36 Відповісти
такие слуги чего изволите и становятся слугами народа в недееспособном обществе.
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24.03.2021 16:00 Відповісти
"Обязательно. Я сделал анализ - у меня еще есть антитела. Так получилось, что я заболевание перенес, видимо, на ногах. Потому что особых симптомов не чувствовал. И очень жаль, что вакцинация не прошла раньше. Наверное, я смог бы себя защитить. Вакцина - это единственный способ цивилизованной защиты. Независимо от того, какая вакцина. Пусть ее называют самой плохой, индийской, или самой хорошей, европейской, вакцинирование - это самый цивилизованный путь быть свободным человеком и исключить инфекции. В первую очередь в обществе. Я всячески призываю всех обязательно сделать прививку"

Это действительно врач? Или он нас всех за дебилов держит? Только вдуматься - человек перенес инфекцию даже не заметив этого. Организм получил антитела для борьбы с инфекцией. Имунная система активизировалась без всякого насилия извне естественным образом. Но!!! Оказывается это плохо. Вот вакцина, которая делает кстати ровно то же самое только насильственно-искусственным путем, это есть гуд. А вот естественно получить защиту организму от вируса это плохо. Вот мне и любопытно в чем подвох?
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24.03.2021 16:46 Відповісти
При всій повазі до Риженка за рятування наших військових (правда, з огидою щодо вступу у =служки=, бррр), це - абсолютно непрофесійна і реально пропагандистська заява.
Цікаво, професійна етика взагалі уже не існує ? Щезла ?

Особа закликає колотися навіть тим, що є / може бути найгіршим ? У вас всі вдома ?
Як це =незалежно від того, яка ...= ?
Ну, давайте, закликайте пацієнтів харчуватися чим попало, пити - що попало, вести будь-який спосіб життя ... Що це за маячня ?

А лікар не в курсі, що є протипоказання щодо цих вакцинок, і по ходу - чималі, "цивілізований" ви наш пропагандист.
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24.03.2021 18:36 Відповісти
хорошо. правильно сказал.
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28.03.2021 00:29 Відповісти
 
 