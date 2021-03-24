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Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти

Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа п'ять років готував дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "Гордон".

"Я системно займаюсь зміцненням себе як особистості та самовихованням. Усе життя вчуся. У мене три вищі освіти, на секундочку. Я закінчив академію МВС із червоним дипломом і після цього почав потихеньку писати дисертацію. Зараз вона на виході. Я вже п'ять років займаюся цією темою. У мене є науковий керівник. Поступово проходжу певні етапи підготовки. Це вчений ступінь, процес саморозвитку", - зазначив нардеп.

Ківа не може зрозуміти, "що так схвилювало суспільство".

"Чому це питання так гостро стоїть на порядку денному? У чому проблема, що людина вчиться? Я так розумію, висвітилася інформація про майбутній захист і треба підняти якийсь хайп. Напевно, чудово, що я привертаю таку увага. Я коли буду хрестити дітей або після туалету мити руки, теж буду вам про це повідомляти", - сказав Ківа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася"
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Топ коментарі
+43
Кива о защите научной диссертации: В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать - Цензор.НЕТ 5146
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24.03.2021 15:08
+38
Кива о защите научной диссертации: В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать - Цензор.НЕТ 3317
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24.03.2021 15:11
+37
Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования

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Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования, на секундочку. В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать - Цензор.НЕТ 8126
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24.03.2021 15:15
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Жалко, что смартфон без дела лежит, можно было и сэлфи сделать!
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24.03.2021 17:26 Відповісти
Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти - Цензор.НЕТ 7584
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24.03.2021 16:43 Відповісти
Дегенерат с тремя высшими образованиями,круто.
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24.03.2021 16:48 Відповісти
хоч би не афішував цей йолоп що має три діплома.
це остаточно ховає цінність наших дипломів і спеців, бо купити можна любу корочку.
Добре що хоч ІТ спеціальності не котуються для купівлі, бо там той діплом до лямпочки. Головне знання, а з ними відповідні сертифікати не важко отримати.
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24.03.2021 16:54 Відповісти
Якщо диплом академії МВС (раніше вища школа міліції) рівнозначний трьом вищим освітам, то все зрозуміло, питань немає.
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24.03.2021 16:58 Відповісти
"Интеллектуал, Гигант мысли, Отец русской демократии"
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24.03.2021 16:58 Відповісти
болтун - находка для врага
притомные "академики" МВД (если вообще есть такие после всего) в шоке от простоты своего учОного с профильной справкой и такой рекламы
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24.03.2021 17:24 Відповісти
Вот потому и бежит из Украины молодёжь учиться в другие страны,потому как такие вот "интеллектуалы" не только вполне заканчивают высшее образование по украинским ВУЗам (хотя вопрос-а как они вообще проходят экзаменыв?),но и некоторые потом идут на учёную степень и,САМОЕ ОПАСНОЕ,некоторые даже на преподавательскую деятельность...Потом удивляемся,что украинские дипломы не стоят бумаги,потраченной на эти дипломы.
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24.03.2021 17:24 Відповісти
Да один вид твой, даже до того как ты откроешь рот,говорит ,что ты ДЕБИЛ
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24.03.2021 17:36 Відповісти
Диссертация на тему триппер мозга или Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать
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24.03.2021 17:36 Відповісти
Его мама в детстве с 5-го этажа дважды роняла.
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24.03.2021 19:01 Відповісти
Совковое образование - это жесть. Встречались руководящие сексоты, страдающие дислексией, имеющие то самое: высшее образование. Самый видный из таких: некто черномырдин (был послом в Украине не случайно). Судя по его дикому косноязычию. Без "корочек" в ссср коммуно-сексотам обойтись было никак. Никакущие проффесора и такие же какадемики, числились под вывесками, чтоб обеспечивать советскую агентуру "корками". Да одного такого экземпляра, в наше время, российские ватники + укробыдловата привели к власти уже в Украине, и украинцы могли воочию наблюдать это мычащее недоразумение на посту президента. Его язык (определяющий развитие) никаким образованием не пах даже в рамках того времени, пропитанного идеологией и враньем. Все было, и продолжает быть, ненастоящим. Все это сохраняется, процветает и приумножается уже в свободной Украине.
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24.03.2021 17:41 Відповісти
Дислеския это не опказатель недостаточного умственного развития.
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24.03.2021 18:16 Відповісти
Скажу больше - благодаря дислексии, четырех звездный ам. генерал Паттон, вошел в мировую историю, поскольку практическое отсутствие книжных знаний, компенсировал кипучей деятельностью, - создавая бронетанковые войска США и т.д. Но, посмотрев в его прошлое, так он по два года сидел в одном...
Я думаю, что в ссср, в номенклатуру отбирали с этим диагнозом, особенно туда, где надо было тупо исполнять (продавливать). Подобные кадры, работали как бульдозеры. Ельцин, и тот же Черномырдин. Сексоты, которых я имел ввиду, скроены по образу и подобию.
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24.03.2021 19:20 Відповісти
Я на личном примере знаком Не моргнув глазом свой телефон могу переставить слова или цифры - голова думает одно а язык говорит другое. Мозг воспринимает правильно но сказать словами иногда получается наоборот.
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24.03.2021 20:03 Відповісти
Чтобы заниматься на заседании Рады онанизмом, разглядывая фото девиц, высшего образования не требуется.
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24.03.2021 17:50 Відповісти
Научный руководитель - это случайно не проФЭссор из Ростова? Почерк очень похож и "глубина " знаний 😂😂😂
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24.03.2021 17:59 Відповісти
Беріть вище.
Ківок - не якись там задрипаний проФФесор.
Це буде "члєн-кореньспандєнт".
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24.03.2021 18:25 Відповісти
Ключове слово - "члін".
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24.03.2021 19:10 Відповісти
Вот это настоящий позор нашей системы образования.
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24.03.2021 18:29 Відповісти
Освіта, як саме слово за себе каже - це просвітлення розуму завдяки науці.
Скажіть хто-небуть цьому дурневі, що вища освіта - поняття абсолютне, й немає жодних градацій. Не може бути ніяких других-третіх вищих освіт. Й те, що людина може досягти - це або отримати інший фах, або наукову ступінь.
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24.03.2021 18:31 Відповісти
Он еще поет??
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24.03.2021 18:34 Відповісти
Самый умный долбо-б в ОПАзаЖОПЕ.
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24.03.2021 18:47 Відповісти
Нє,він другий,перший це рабінович зі справкою що лікувався з Наполеоном...
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24.03.2021 22:21 Відповісти
я не впевнений, шо воно шкільну програму за 6-й клас засвоїло. дісер пише...
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24.03.2021 18:55 Відповісти
Неможет дебил учится .неподдается логике
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24.03.2021 18:56 Відповісти
- Три высших образования? Ладно, будем считать, что он подебил.
- В смысле победил?
- Нет.
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24.03.2021 19:08 Відповісти
Придурок у тебя три класса прогулов церковно-приходской школы Извращенец ФУ
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24.03.2021 20:32 Відповісти
Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти - Цензор.НЕТ 9556
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24.03.2021 20:58 Відповісти
А что уже и https://censor.net/ru/ переживают за проститутку киву?
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24.03.2021 21:02 Відповісти
Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти - Цензор.НЕТ 2124
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24.03.2021 21:34 Відповісти
показатель интеллекта и образованности в наше время - это знание ІТ-технологий и хотя бы одного иностранного языка! если не знает ни одного - это обычно маргинал, селюк и недоучка-бывший двоечник с купленным дипломом. многие у нас во власти не знают ни одного иностранного языка
А сколько языков знает Кива к 40 годам?
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24.03.2021 21:35 Відповісти
Слоны,другое дело.Слоны,животные полезные...
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24.03.2021 22:05 Відповісти
Кива о защите научной диссертации: "У меня три высших образования"
Все что нужно знать о качестве образования в Украине.
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24.03.2021 22:08 Відповісти
от і докотились ми з цією вищою освітою що і ківи у нас червонодипломники і проффесорррри
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24.03.2021 22:24 Відповісти
Видать за баяру дипломчик-то куплен!!!!
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24.03.2021 22:38 Відповісти
А руки и так мыть ннада
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24.03.2021 22:56 Відповісти
"Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и само.....Источник: https://censor.net/ru/n3255322

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25.03.2021 01:19 Відповісти
Ківа- родич Порошенка?
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25.03.2021 01:27 Відповісти
А що? У нас вже є проф-ф-ф-ф-есор, Рамзан Кадиров - академік, Азаров - ЧЛЕН-кор., то чому б тоді Киві не бути кандидатом наук?
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25.03.2021 03:16 Відповісти
Хотілося б, щоб це був жарт. Але, в зе-шапіто це - правда.
******** =вчоний=, пАтрет.
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25.03.2021 05:46 Відповісти
ківа вже давно має вчену ступінь кандидата політичних найух
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25.03.2021 10:45 Відповісти
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