"Мінська група ОБСЄ все заплутала. Карабаський конфлікт було вирішено завдяки підтримці Туреччини і героїзму азербайджанської армії", - Ердоган
Протягом 30 років Азербайджан намагався вирішити карабаський конфлікт мирним шляхом.
Про це на VII з'їзді правлячої Партії справедливості й розвитку сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.
За його словами, Мінська група ОБСЄ під співголовуванням трьох країн ще більше заплутала ситуацію, хоча і взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання карабаського конфлікту.
"Протягом усього цього часу Азербайджан намагався вирішити конфлікт мирним шляхом. В останні місяці минулого року вірменська армія знову напала на Азербайджан. Туреччина стала поруч з азербайджанськими братами з усіма своїми можливостями. Завдяки підтримці Туреччини і героїзму азербайджанської армії цій окупації було покладено край. Ми продовжимо уважно стежити за процесом, щоб завершити цей етап у контексті реалізації підписаних домовленостей, що ще більше зміцнить братство Туреччини та Азербайджану", - заявив президент Туреччини.
Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.
Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.
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Розбійник який плохо чує
@KVQuarantine
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Приїхав з єс братисько-зєлєбоба.Розказує про патріотизм євреїв-Ізраїля.Мовля,Україні треба так же діяти з ворогами.Кажу:уяви,що 73% іудеїв голосують за коміка-палестинця,який угарає по аятолам і смішить їх"сеньйором холокостом",а вони регочуть і вручають йому країну.Ступор)
Якщо ви дозволили собі натякнути саме на мінський процес стосовно агресії росії на сході України. Бо ж у статті йдеться не про нас.
До того ж... Хочете повоювати, тоді чому обрали мирного клована ? Нехай скасовує "мінськ" і об'являє війну. Армію вже відбудував, що і Порошенко позаздрить. Ми вже готові вести наступ на Донецьк.
Адже існує рішення РНБО про виведення ЧФ з Севастополю. Але Юля його не виконала.
Щоб москалі не зображались. Зеля готовий для миру зганьбиться не лише особисто, а і спозорити всіх нас.
Я имел ввиду то, что сказал Данилов и с ним согласен, а Ваши аналогии в этом контексте не подходят, хотя я уважаю Ваше мнение и считаю Вас своим однодумцем.
Путин: русские и украинцы - адиннарот
Тот ещё тип, товарищ Реджеп...
а теперь за героизм затирает