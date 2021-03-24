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Новини Агресія Росії проти України
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Азербайджан (836) Туреччина (3431) Ердоган (901) Нагірний Карабах (465)

"Мінська група ОБСЄ все заплутала. Карабаський конфлікт було вирішено завдяки підтримці Туреччини і героїзму азербайджанської армії", - Ердоган

Протягом 30 років Азербайджан намагався вирішити карабаський конфлікт мирним шляхом.

Про це на VII з'їзді правлячої Партії справедливості й розвитку сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.

За його словами, Мінська група ОБСЄ під співголовуванням трьох країн ще більше заплутала ситуацію, хоча і взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання карабаського конфлікту.

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"Протягом усього цього часу Азербайджан намагався вирішити конфлікт мирним шляхом. В останні місяці минулого року вірменська армія знову напала на Азербайджан. Туреччина стала поруч з азербайджанськими братами з усіма своїми можливостями. Завдяки підтримці Туреччини і героїзму азербайджанської армії цій окупації було покладено край. Ми продовжимо уважно стежити за процесом, щоб завершити цей етап у контексті реалізації підписаних домовленостей, що ще більше зміцнить братство Туреччини та Азербайджану", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.
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Топ коментарі
+20
Золотые слова.
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24.03.2021 15:12
+19
Они 'все запутали ' не потому, что группа не та, это и было из задачей.
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24.03.2021 15:14
+13
Що поробишь,азери обрали преза , а українці клована Віслючка ,з ТБящика !!!)))
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24.03.2021 15:16
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24.03.2021 15:12 Відповісти
https://twitter.com/KVQuarantine
https://twitter.com/KVQuarantine

Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

·https://twitter.com/KVQuarantine/status/1374403998149582853 21 год

Приїхав з єс братисько-зєлєбоба.Розказує про патріотизм євреїв-Ізраїля.Мовля,Україні треба так же діяти з ворогами.Кажу:уяви,що 73% іудеїв голосують за коміка-палестинця,який угарає по аятолам і смішить їх"сеньйором холокостом",а вони регочуть і вручають йому країну.Ступор)
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24.03.2021 16:10 Відповісти
Они 'все запутали ' не потому, что группа не та, это и было из задачей.
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24.03.2021 15:14 Відповісти
Так ведь не зря Россия состоит в ОБСЕ.
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24.03.2021 15:22 Відповісти
Одна справа за сприяння Туреччини воювати з Вірменією, а зовсім інша наодинці протистояти москалям з ядерною зброєю. З протяжним спільним кордоном і базою в Криму.
Якщо ви дозволили собі натякнути саме на мінський процес стосовно агресії росії на сході України. Бо ж у статті йдеться не про нас.
До того ж... Хочете повоювати, тоді чому обрали мирного клована ? Нехай скасовує "мінськ" і об'являє війну. Армію вже відбудував, що і Порошенко позаздрить. Ми вже готові вести наступ на Донецьк.
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24.03.2021 15:36 Відповісти
Кто пролонгировал нахождение в Крыму кацапскрй базы? Вот и опять возвращаемся в начало начал и первопричину аннексии Крыма. А Азербайджан молодцы. Воевать у нас никто не хочет, по крайней мере сейчас это было бы неразумно, положить наших ребят за оккупированный Донбасс А говорить про мирного клована , имея пример главного миролюбца всех времён и народов , мирноплановца и жмурукуобнимайца как-то нелогично.
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24.03.2021 17:01 Відповісти
А хто пролонгував ?
Адже існує рішення РНБО про виведення ЧФ з Севастополю. Але Юля його не виконала.
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24.03.2021 17:18 Відповісти
Карабахский конфликт был решен благодаря договоренности между Россией и Турцией с целью избавить Закавказье от каких-либо влияний со стороны Франции и США и перезарядить советскую мышеловку пол названием Нагорный Карабах для контроля лояльности Армении и Азербайджана к России. По Кюрекчайскому договору 1805 года НК - это часть Российской Империи и естественно будет всегда косвенно управлятся Россией. И как минимум на этой территории отныне будет действовать российскя военная база, а на территории Азербйджана не будет никакой турецкой базы ПОКА Турция член НАТО. Все "патриотические" реляции Азербайджана и Турции о брастве и поддержке направлены на скрытие факта договорняка, что молча принимается и Россией, чтобы не раздражать их союзника-вассала Армению.
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24.03.2021 22:22 Відповісти
Если это паралель, то эта параллель ведет в никуда и на бесконечности превращается в перпендикуляр. Что глупо само по себе. Если он пытается кого-либо уязвить(Россию, США, Францию) - ему это удалось. Что также не очень умнО. Подождал бы до конца сезона, пока помидоры распродадут. Тогда можно и обидными словами разбрасываться
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24.03.2021 15:15 Відповісти
И как президент Турции до этого жил без столь ценной критики его слов. Даже представитьтяжело.
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24.03.2021 15:20 Відповісти
А пес его знает. Как-то дожил...
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24.03.2021 15:24 Відповісти
Теперь ему гораздо легче жить будет, я надеюсь. Ведь с него практически снята проблема продажи нового урожая помидоров одним из лучших здесь умов.
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24.03.2021 15:27 Відповісти
Практически не значит полностью. Мало того, очень часто это слова-антонимы. Потому президенту Турции расслабляться явно не стоит.
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24.03.2021 15:31 Відповісти
Как же он должен быть благодарен за столь ценные советы.
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24.03.2021 15:38 Відповісти
Я добрый и почти бескорыстный человек и всегда рад помочь.
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24.03.2021 15:40 Відповісти
А Вы оказывается великий математик. Настоящий ученик Эвклида.
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24.03.2021 16:38 Відповісти
Параллели с перпендикулярами в данном контексте - это скорее про философию, помидоры - про деньги, а дядюшка Эрдо - это ни о чем. А Эвклид тут явно ни при чем.
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24.03.2021 16:46 Відповісти
пысы: Евклид.
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24.03.2021 16:47 Відповісти
ОБСЕ-ипут моск и всё их участие. Раз правда на мину наехали
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24.03.2021 15:16 Відповісти
Обсе в первое время вообще вряд ли понимал - что происходит.. Страна вроде говорит, что воюет, а войны не объявила. Потом вроде "ато", а через фронт идут караваны и составы с товарами.. На словах война с эрефией, а на деле у преза торговля с агрессором... Нипанятна....
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24.03.2021 15:40 Відповісти
во всём они прекрасно разбираются
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24.03.2021 15:47 Відповісти
ну ессесно - когда есть понятные действия страны.
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24.03.2021 20:11 Відповісти
если бы крым с донбассом оттяпала молдова-тоже можно было бы решить без минской группы
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24.03.2021 15:16 Відповісти
Що поробишь,азери обрали преза , а українці клована Віслючка ,з ТБящика !!!)))
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24.03.2021 15:16 Відповісти
Вчора написали, що вже ДВА роки в нас не працює місія НАТО.
Щоб москалі не зображались. Зеля готовий для миру зганьбиться не лише особисто, а і спозорити всіх нас.
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24.03.2021 15:38 Відповісти
Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!! Кремлівський ляльковий балаган триває !!!))))
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24.03.2021 15:51 Відповісти
а кого надо было выбирать в контексте Донбасса и Крыма?
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24.03.2021 15:42 Відповісти
Голосуй за ОПЗЖ та повернення в "родную говєнь" Московію і відразу зникне проблема Крима та Даунбаса ,разом з Україною ,як державою та українцями ,як націі !!!)))
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24.03.2021 15:49 Відповісти
Надо нам избавляться от такого термина, как "Добасс". Нет такого административного образования, как и нет "народа Донбасса".
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24.03.2021 17:24 Відповісти
ну почему же... Предлагаю просто переименовать. Бамбас. Жители бамбаса. Мне нравится - бааамбааас.
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24.03.2021 18:43 Відповісти
А ще чого ми маємо позбутись-Поділля,Полісся,Галиччини,Буковини та т. ін.???)))
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24.03.2021 19:22 Відповісти
"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов ... Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем говорить такие вещи", - предупредил Данилов, добавив, что это создает новые предпосылки для врага начинать разговоры о развале Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3255298

Я имел ввиду то, что сказал Данилов и с ним согласен, а Ваши аналогии в этом контексте не подходят, хотя я уважаю Ваше мнение и считаю Вас своим однодумцем.
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24.03.2021 21:27 Відповісти
ОК,я з Вами згоден і дискутувати на цю тему ,дурниця!!!)))
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24.03.2021 21:34 Відповісти
ах ты ж сепаратист!!!!
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24.03.2021 18:42 Відповісти
Турция отличный союзник для Азербайджана. Как-бы заезженно не звучало, а действительно- братский народ. Надеюсь у них ума хватит ничего не аннексировать у Азербайджана и не кричать лозунгов про "одиннарод". А оставаться именно братскими народами, в этом и будет их сила.
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24.03.2021 15:27 Відповісти
Нормальным странам и своей земли хватает.
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24.03.2021 15:42 Відповісти
Турцию(с Эрдоганом во главе) я бы не стал называть нормальной страной. Скорее- непредсказуемой.
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24.03.2021 15:47 Відповісти
Эрдоган: Турция и Азербайджан - одна нация, два государства.
Путин: русские и украинцы - адиннарот
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24.03.2021 18:21 Відповісти
И я об этом. Будет падать рейтинг у диктатора Эрдогана- "может повторить". Лекалы существуют, отсутствия адекватности у диктаторов тоже.
Тот ещё тип, товарищ Реджеп...
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24.03.2021 18:25 Відповісти
Обратите внимание, Эдик в отличии от карлика, признает Азербайджана как ГОСУДАРСТВО, а тот - НЕТ. Язык двух народов один и тот же. Сейчас в Азербайджане очень трудно найти русскоязычных. Азербайджано-Турецкий и Английский. Пока Эрдоган не обманывает.
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24.03.2021 21:18 Відповісти
АхырБахский(Конец Смотрящего,Бахтиара,Гектора,Покровсий собор)конфликт? Заселение в 1877г(после руско-турецк.войны) арабохайев на земли ИндоПэриджана Россия называет конфликтом???Есть еще конфликт(??)Иреванского ханства(перепись.1863г.-99% одэры) и еще Дагестан(тоже назывался Одэрбэйджаном).Сейчас армия России вооружает Ханкенды(деревня императора ГанЭрия=Ганорий) и не отдает Кельбаджары(ГалаБэйЯшар) и Лачин..Терпение 60млн.народа на этот раз СИЛЬНО лопнет.СЛАВА КАВКАЗУ!!!
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24.03.2021 15:40 Відповісти
Не этот ли Эрдоган хвалил мужыствинный ответ Путина Байдену?
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24.03.2021 16:21 Відповісти
Эрдоган знает аллергию Байдена на "похвалы", а Байден знает,что Эрдоган заходит со "спины" карлика.
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24.03.2021 18:37 Відповісти
ЕСЛИ БЫ НАШИ ОТВЕЧАЛИ АДЕКВАТНО А НЕ ПО УКАЗАНИЮ ЗЕЛЁНЫХ СОПЛЕЙ - ВО ПЕРВЫХ РЕЗКО УМЕНЬШИЛОСЬ БЫ ОБСТРЕЛОВ И ПО ТИХОНЬКУ БЫ ЗАХВАТЫВАЛИ СЕРУЮ ЗОНУ КАК ПРИ ПОРОХЕ А ТАМ И ДОНЕЦК РЯДОМ.....ПАРАША НИ КОГДА НЕ ПОЙДЁТ В ШИРОКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВИАЦИИ ШТАТЫ НЕ ДОПУСТЯТ ...
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24.03.2021 16:23 Відповісти
бггг,все равно что в драчку двух шестилеток папка одного из них вмешался и избил второго
а теперь за героизм затирает
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24.03.2021 16:49 Відповісти
Задача ОБСЕ "замораживать" конфликты,а не решать их.Заморозка конфликтов,в которых не замешаны США и ЕС позволяет "не терять друзей",потенциальных виновников тех конфликтов ради полного сохранения бизнеса и торговли....Большая ошибка Украины была втягиваться в сферу ОБСЕ как посредника-"наблюдателя".нам не "наблюдатели" нужны были,а эфек4тивные "разрулители".
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24.03.2021 17:18 Відповісти
Він перший після Македонського розрубив вузол.Чоловіче!! Хоча,не забуваймо про ізраїльську вузлокосарку....
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24.03.2021 18:17 Відповісти
Вот это новость, просто сенсация ! Ого! А то шо ОБСЕ - продажная расеянская шляпа, мертворожденное гавно - похожее на Лигу Наций - никто из "серьезных " дядь , за последние 25 лет не увидел. Занавес.
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25.03.2021 00:38 Відповісти
 
 