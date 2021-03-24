Блінкен - Маасу: "Північний потік-2" - погана ідея, до компаній, причетних до його реалізації, будуть застосовані санкції
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повторив позицію президента США Джо Байдена своєму німецькому колезі Гайко Маасу про те, що трубопровід "Північний поток- 2 "- погана ідея, і компанії, причетні до його реалізації, будуть схильні до американських санкцій.
Про це Блінкен повідомив у середу в Брюсселі в ході пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У мене була чудова розмова з Гайко Маасом і німецькими колегами щодо спільного порядку денного. Але правда також полягає в тому, що президент Байден досить довгий час був дуже чіткий в його думці, що "Північний потік-2" - це погана ідея, і я повторив цю думку прямо міністру закордонних справ Маасу. І я також чітко позначив, що компанії, які залучені до будівництва трубопроводу, ризикують потрапити під санкції США", - повторив він позицію США.
На думку Блінкена, "труба розділяє Європу і підставляє Україну і Центральну Європу маніпуляціям з боку Росії".
"Це йде проти безпосередньо заявленої Європою енергетичним цілям безпеки. Що я сказав, так це те, що ми будемо продовжувати моніторити діяльність щодо завершення трубопроводу, і якщо це станеться, ми визначимося щодо санкцій. Для мене було корисно прямо обговорити (це питання ) з міністром Маасом, щоб чітко позначити нашу позицію", - підкреслив держсекретар.
При цьому він констатував, що "Німеччина - серед наших найближчих союзників", а "реальні розбіжності у відносини "Північного потоку-2" ні для кого не секрет".
"Але ми не дозволимо цього ставати на шляху нашої спільної роботи з питань, які представляють стурбованість для громадян обох країн", - зазначив Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...