УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5857 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
4 512 101
Німеччина (7089) санкції (11281) США (20973) Північний потік (2446) Гайко Маас (201) Блінкен (1145)

Блінкен - Маасу: "Північний потік-2" - погана ідея, до компаній, причетних до його реалізації, будуть застосовані санкції

Блінкен - Маасу:

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повторив позицію президента США Джо Байдена своєму німецькому колезі Гайко Маасу про те, що трубопровід "Північний поток- 2 "- погана ідея, і компанії, причетні до його реалізації, будуть схильні до американських санкцій.

Про це Блінкен повідомив у середу в Брюсселі в ході пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У мене була чудова розмова з Гайко Маасом і німецькими колегами щодо спільного порядку денного. Але правда також полягає в тому, що президент Байден досить довгий час був дуже чіткий в його думці, що "Північний потік-2" - це погана ідея, і я повторив цю думку прямо міністру закордонних справ Маасу. І я також чітко позначив, що компанії, які залучені до будівництва трубопроводу, ризикують потрапити під санкції США", - повторив він позицію США.

На думку Блінкена, "труба розділяє Європу і підставляє Україну і Центральну Європу маніпуляціям з боку Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн НАТО обговорили "Північний потік-2", є розбіжності, - Столтенберг

"Це йде проти безпосередньо заявленої Європою енергетичним цілям безпеки. Що я сказав, так це те, що ми будемо продовжувати моніторити діяльність щодо завершення трубопроводу, і якщо це станеться, ми визначимося щодо санкцій. Для мене було корисно прямо обговорити (це питання ) з міністром Маасом, щоб чітко позначити нашу позицію", - підкреслив держсекретар.

При цьому він констатував, що "Німеччина - серед наших найближчих союзників", а "реальні розбіжності у відносини "Північного потоку-2" ні для кого не секрет".

"Але ми не дозволимо цього ставати на шляху нашої спільної роботи з питань, які представляють стурбованість для громадян обох країн", - зазначив Блінкен.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Только одна страна в мире способна задавить нацизм, процветающий в раше при поддержке германии.
показати весь коментар
24.03.2021 15:27
+2
Блинкен - Маасу: "Северный поток-2" - плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции - Цензор.НЕТ 9875
показати весь коментар
24.03.2021 15:38
+2
у вас на россии на мокшанских болотах и бурятии покрасивше будут?
показати весь коментар
24.03.2021 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
кстати он татарка если что... из Сибири... прикидывается патриотом Украины и хаит США...
показати весь коментар
25.03.2021 00:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 