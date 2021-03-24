Бутусов: Зеленський порушив закон, видавши указ про прийняття Звіту розвідувальних органів без запрошення на засідання багатьох членів РНБО: ОП ганебно приховує провал Вагнергейту

Президент Зеленський порушив закон про РНБО, видавши указ про прийняття Звіту розвідувальних органів без запрошення на засідання деяких членів РНБО, включаючи голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Офіс Президента ганебно приховує провал Вагнергейту від парламенту України.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський видав указ "Про результати проведення огляду розвідувальних органів України" від 23 березня. Резонансна подія - адже вкрай важливо, яку оцінку отримала зрада в Офісі президента, в результаті якої в липні 2020-го були провалені відразу три операції ГУР МО, включаючи провал затримання російських терористів-"вагнерівців". Контроль у даному випадку можливий тільки парламентський - так прийнято в усьому світі, і депутати з правом допуску до держтаємниці повинні розслідувати такого роду події. До складу РНБО сам президент Зеленський ввів цілу низку державних діячів, включаючи голову Верховної Ради Дмитра Разумкова", - зазначив журналіст.

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"Однак за даними джерел Цензор.НЕТ, Разумков не був запрошений на засідання, не ознайомлений і не підписував Звіт про огляд розвідувальних органів. Також не були ознайомлені зі Звітом ще багато інших членів РНБО. І це було зроблено навмисно - адже засідання РНБО з даного приводу не оголошували і повідомлення для ЗМІ не робилися. Спеціально для того, щоб багато членів РНБО не змогли взяти участь у засіданні", - акцентував Бутусов.

"Чому ж якщо зазвичай засідання РНБО так піаряться, то це конкретне було приховано? Причина одна - Офіс президента вирішив приховати від багатьох членів РНБО реальний стан у сфері розвідки, приховати провали, не дати можливості поставити питання. І при цьому хочуть приховати від народу той факт, що багато членів РНБО за Звіт щодо розвідки не голосували", - додав він.

"Це пряме порушення закону про РНБО. Це прямий удар по парламентському контролю, і це тим більше обурливо в зв'язку з колосальними провалами в розвідці, які допустив Офіс президента. Явна спроба приховати сліди злочину. Нагадаю, що начальником комітету з розвідки при президенті України є відомий зрадник і російський агент Руслан Демченко, який в інтересах РФ реалізовував багато ініціатив. Офіс президента зобов'язаний негайно дати офіційні роз'яснення, з чим пов'язано приховування Звіту з розвідки від членів РНБО і хто несе відповідальність за ці антидержавні рішення", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.