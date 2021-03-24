Бутусов: Зеленський порушив закон, видавши указ про прийняття Звіту розвідувальних органів без запрошення на засідання багатьох членів РНБО: ОП ганебно приховує провал Вагнергейту
Президент Зеленський порушив закон про РНБО, видавши указ про прийняття Звіту розвідувальних органів без запрошення на засідання деяких членів РНБО, включаючи голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Офіс Президента ганебно приховує провал Вагнергейту від парламенту України.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Володимир Зеленський видав указ "Про результати проведення огляду розвідувальних органів України" від 23 березня. Резонансна подія - адже вкрай важливо, яку оцінку отримала зрада в Офісі президента, в результаті якої в липні 2020-го були провалені відразу три операції ГУР МО, включаючи провал затримання російських терористів-"вагнерівців". Контроль у даному випадку можливий тільки парламентський - так прийнято в усьому світі, і депутати з правом допуску до держтаємниці повинні розслідувати такого роду події. До складу РНБО сам президент Зеленський ввів цілу низку державних діячів, включаючи голову Верховної Ради Дмитра Разумкова", - зазначив журналіст.
"Однак за даними джерел Цензор.НЕТ, Разумков не був запрошений на засідання, не ознайомлений і не підписував Звіт про огляд розвідувальних органів. Також не були ознайомлені зі Звітом ще багато інших членів РНБО. І це було зроблено навмисно - адже засідання РНБО з даного приводу не оголошували і повідомлення для ЗМІ не робилися. Спеціально для того, щоб багато членів РНБО не змогли взяти участь у засіданні", - акцентував Бутусов.
"Чому ж якщо зазвичай засідання РНБО так піаряться, то це конкретне було приховано? Причина одна - Офіс президента вирішив приховати від багатьох членів РНБО реальний стан у сфері розвідки, приховати провали, не дати можливості поставити питання. І при цьому хочуть приховати від народу той факт, що багато членів РНБО за Звіт щодо розвідки не голосували", - додав він.
"Це пряме порушення закону про РНБО. Це прямий удар по парламентському контролю, і це тим більше обурливо в зв'язку з колосальними провалами в розвідці, які допустив Офіс президента. Явна спроба приховати сліди злочину. Нагадаю, що начальником комітету з розвідки при президенті України є відомий зрадник і російський агент Руслан Демченко, який в інтересах РФ реалізовував багато ініціатив. Офіс президента зобов'язаний негайно дати офіційні роз'яснення, з чим пов'язано приховування Звіту з розвідки від членів РНБО і хто несе відповідальність за ці антидержавні рішення", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
От падлюки зебільні, ну ніяк не хочуть визнати, що херні натворили. Все їм хтось винен, тільки не воно падло.
А тепер, зебільне, відповідай на питання.
В народі кажуть - ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти. В даному випадку, дурні знайшли дурня... така ось херня в нас вийшла. Дійшло, а чи як завжди?
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1374722842399477763 30 мин
После принятия отчета о разведывательной деятельности Зеленский и Демченко просто зачистят документальный фонд под предлогом сохранения государственной тайны. Но тот кто поставит подпись по приказом на уничтожение и будет отвечать.
Российский президент Владимир Путинhttps://censor.net/news/3216168/spetsoperatsiya_po_zaderjaniyu_vagnerovtsev_eto_sovmestnaya_operatsiya_ukrainskih_i_amerikanskih_spetsslujb, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.Источник: https://censor.net/ru/n3255331
https://youtu.be/QyyNXDuIG0o?fbclid=IwAR0FHCWtoz7Ig_wuaZfsdRfg4PYG-_6ZrzRjNL0ZBca9D5ftZACnHFiOggM https://youtu.be/QyyNXDuIG0o
1. Операция по словам распространителей информационной версии (ИВ) о ней, началась в 2018 году. Знали ли кураторы вагнеровцев из российских спецслужб о том, что их подопечных вербуют на работу за границами РФ, да ещё на чрезвычайно денежную тему?
2. Нефтяная отрасль Венесуэлы - с весны 2020 года в упадке - менее 100 тысяч баррелей в день (меньше, чем в Украине). «Роснефть» ушла из Венесуэлы в апреле 2020 года. О каких «вышках, специально подобранных под вагнеровцев», тогда идёт речь?
3. Каковы были траты на операцию, если для захвата 33 боевиков, создавался целый сектор отраслевой промышленности? Можно было бы использовать эту сумму с той же целью более эффективно?
4. С какого момента тогда операция - под встречным контролем российских спецслужб?
5. Зачем лететь в Венесуэлу через Минск и Турцию, если Венесуэла - в тесных двусторонних связях с РФ, вплоть до официального присутствия российских военных, и самолёты летают прямо из России?
6. Зачем лететь через Турцию, если, по словам распространителей ИВ многие из этих вагнеровцев разыскиваются турками за преступления, совершенные против турецких интересов?.. нравятся турецкие тюрьмы?
7. Зачем ехать из Москвы в Минск на автобусе, а не воспользоваться самолетом?
8. Почему не воспользовались российским (подконтрольным) перевозчиком, а обратились к беларусскому?
9. Когда российские пограничники задержали автобус на границе, кто дал команду пропустить его, спустя несколько часов? Кто командует российскими пограничниками?
10. Зачем в ситуации, когда Беларусь находится в напряжённой предвыборной ситуации, и Лукашенко проводит выборы в т.ч. частично на антироссийской риторике, селить 33 боевика, у которых возникли проблемы даже на российской границе в 5 км от охраняемой резиденции Лукашенко - в красной для службы его охраны зоне?
11. Лукашенко заявил, что вагнеровцев в Беларусь заехало 200 человек. Где ещё 167? Почему он них забыли и не вспоминают?
12. В день, когда распространители ИВ обьявили «...сорванный вылет в Турцию», 30.07.20 рейсы из Минска в Стамбул не производились. Как это объяснить?
13. Как собирались сажать турецкий самолёт в аэропорту Борисполь, если решение на подсадку в экстренном случае - личная ответственность командира воздушного судна?
14. Почему собирались сажать в Борисполе, если а) маршрут рейса пролегает в стороне от Киева б) для проведения операции с минимальным риском самолёт лучше было бы посадить в менее людном аэропорту (Винница, Житомир) над которыми и осуществлялся рейс?
15. Каким образом планировался захват 33 профессиональных наемников, в среде из более чем ста невинных пассажиров? Кто просчитывал риски таким образом, чтобы подставить гражданских под высокий уровень опасности?
16. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что локализация провала - это часть операции? И что объявив во всеуслышание о провале, они подставили и государство Украина (США, Турция) и спецслужбы, и конкретных сотрудников на этапе локализации?
17. Отдают ли распространители ИВ себе отчёт в том, что конкретные сотрудники спецслужб, отдавшие им информацию о провале, совершили деяние, имеющее признаки нарушения Закона Украины «Про государственную тайну», а распространители - совершили действия, имеющие признаки содействия в преступлении?
18. Как, по мнению распространителей ИВ, связаны увольнение с поста руководителя Главного управления разведки МОУ генерала В.Бурбы 5 августа 2020 года и появления в российской «Комсомольской правде» на следующий день ИВ об «..операции украинских спецслужб»?
19. Почему версия, которую предоставил и продолжает раскручивать Ю.Бутусов и Д.Гордон, депутаты В.Арьев, А.Гончаренко, А.Турчинов и Ю.Луценко, практически на отличается от версии в российской «КП», авторства небезызвестного А.Коца, журналиста, плотно аффилированного с российской пропагандисткой машиной?.
20. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что они, возможно, продолжают участвовать в российской информационной операции, направленной на дискредитацию украинских спецслужб и высшего военно-политического руководства Украины (Турции, США) или такая версия ими не рассматривается в принципе?
Места распечатать не хватило, ботва? ))))
https://youtu.be/QyyNXDuIG0o?fbclid=IwAR0FHCWtoz7Ig_wuaZfsdRfg4PYG-_6ZrzRjNL0ZBca9D5ftZACnHFiOggM https://youtu.be/QyyNXDuIG0o
1. Операция по словам распространителей информационной версии (ИВ) о ней, началась в 2018 году. Знали ли кураторы вагнеровцев из российских спецслужб о том, что их подопечных вербуют на работу за границами РФ, да ещё на чрезвычайно денежную тему?
2. Нефтяная отрасль Венесуэлы - с весны 2020 года в упадке - менее 100 тысяч баррелей в день (меньше, чем в Украине). «Роснефть» ушла из Венесуэлы в апреле 2020 года. О каких «вышках, специально подобранных под вагнеровцев», тогда идёт речь?
3. Каковы были траты на операцию, если для захвата 33 боевиков, создавался целый сектор отраслевой промышленности? Можно было бы использовать эту сумму с той же целью более эффективно?
4. С какого момента тогда операция - под встречным контролем российских спецслужб?
5. Зачем лететь в Венесуэлу через Минск и Турцию, если Венесуэла - в тесных двусторонних связях с РФ, вплоть до официального присутствия российских военных, и самолёты летают прямо из России?
6. Зачем лететь через Турцию, если, по словам распространителей ИВ многие из этих вагнеровцев разыскиваются турками за преступления, совершенные против турецких интересов?.. нравятся турецкие тюрьмы?
7. Зачем ехать из Москвы в Минск на автобусе, а не воспользоваться самолетом?
8. Почему не воспользовались российским (подконтрольным) перевозчиком, а обратились к беларусскому?
9. Когда российские пограничники задержали автобус на границе, кто дал команду пропустить его, спустя несколько часов? Кто командует российскими пограничниками?
10. Зачем в ситуации, когда Беларусь находится в напряжённой предвыборной ситуации, и Лукашенко проводит выборы в т.ч. частично на антироссийской риторике, селить 33 боевика, у которых возникли проблемы даже на российской границе в 5 км от охраняемой резиденции Лукашенко - в красной для службы его охраны зоне?
11. Лукашенко заявил, что вагнеровцев в Беларусь заехало 200 человек. Где ещё 167? Почему он них забыли и не вспоминают?
12. В день, когда распространители ИВ обьявили «...сорванный вылет в Турцию», 30.07.20 рейсы из Минска в Стамбул не производились. Как это объяснить?
13. Как собирались сажать турецкий самолёт в аэропорту Борисполь, если решение на подсадку в экстренном случае - личная ответственность командира воздушного судна?
14. Почему собирались сажать в Борисполе, если а) маршрут рейса пролегает в стороне от Киева б) для проведения операции с минимальным риском самолёт лучше было бы посадить в менее людном аэропорту (Винница, Житомир) над которыми и осуществлялся рейс?
15. Каким образом планировался захват 33 профессиональных наемников, в среде из более чем ста невинных пассажиров? Кто просчитывал риски таким образом, чтобы подставить гражданских под высокий уровень опасности?
16. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что локализация провала - это часть операции? И что объявив во всеуслышание о провале, они подставили и государство Украина (США, Турция) и спецслужбы, и конкретных сотрудников на этапе локализации?
17. Отдают ли распространители ИВ себе отчёт в том, что конкретные сотрудники спецслужб, отдавшие им информацию о провале, совершили деяние, имеющее признаки нарушения Закона Украины «Про государственную тайну», а распространители - совершили действия, имеющие признаки содействия в преступлении?
18. Как, по мнению распространителей ИВ, связаны увольнение с поста руководителя Главного управления разведки МОУ генерала В.Бурбы 5 августа 2020 года и появления в российской «Комсомольской правде» на следующий день ИВ об «..операции украинских спецслужб»?
19. Почему версия, которую предоставил и продолжает раскручивать Ю.Бутусов и Д.Гордон, депутаты В.Арьев, А.Гончаренко, А.Турчинов и Ю.Луценко, практически на отличается от версии в российской «КП», авторства небезызвестного А.Коца, журналиста, плотно аффилированного с российской пропагандисткой машиной?.
20. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что они, возможно, продолжают участвовать в российской информационной операции, направленной на дискредитацию украинских спецслужб и высшего военно-политического руководства Украины (Турции, США) или такая версия ими не рассматривается в принципе?
" принимает решение об отмене того или иного решения, которое по его мнению, на тот момент времени перестало способствовать обеспечению госбезопасности Украины. "
Кто вы вообще такой, что бы оглашать, что способствовало, а что не способствовало? На столько грустно, уныло и примитивно - что веет не Британией... и даже очень не Британией - а Московой.
MI6 и определенные организации USA, считают по другому. И эти организации, знают о чем говорят.
Вы к ним не относитесь и не никогда не относились и не будете относится.
Нагадайте но скільки вже разів Зеленський порушив закон,а пам'ятаєте яка була бравада чесності "квітень 2019 рік..Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам..." І що,пішов?
Про "дело вагнеровцев" уже молчу.
Помните, когда он пригрел Ермака? Через месяц после встречи с Патрушевым в Омане.
Всё ещё надеетесь на порядочность автора репризы "Украина - немецкая порнозвезда"?
Что бы будущий президент США сказал подобное - не быть ему президентом НИКОГДА!
Но Украина любит, чем хуже - тем лучше. Это фишка славянских народностей - страдать.
Но может сесть, в другой стране... или при помощи другой страны... Но это очень мало вероятно. Он же не Кадафи или Хусейн. Те были политиками, но плохо кончили.
интересно чего больше: законов , котрые нарушил зеленский или политзаключенных незаконно посаженных зеленским ?
А-А-Ааа, 73%ные зебилы, как же ж так?!