Росія повинна припинити підживлювати конфлікт на Донбасі: дотримання режиму припинення вогню є важливим, - посол Великої Британії Сіммонс
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс стурбована загостренням ситуації на Донбасі. Вона закликає Росію припинити підживлювати розпалений нею конфлікт на Донбасі.
Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Посол, зокрема, стурбована повідомленнями про втрати серед українських військовослужбовців.
"Дуже стурбована збільшенням порушень режиму припинення вогню і повідомленнями про втрати серед військових. Дотримання режиму припинення вогню є важливим. РФ повинна припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками", - заявила вона.
Топ коментарі
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https://holodilnik.d3.ru/tipovoi-den-riadovogo-rossiianina-preispolnennogo-prezreniem-k-zapadnoi-tsivilizatsii-2131519/ Типовой день рядового россиянина, преисполненного презрением к западной цивилизации
Россиянин просыпается утром и идет умываться. Чистит зубы. Кстати, зубную щетку запатентовал в 1870 году американец Уодсворф. А зубную пасту в тюбике изобрел в 1892 году американец Шефилд. В Россию же это достижение Запада попало лишь в середине XX века.
Если россиянин - мужчина, он, как правило, бреется по утрам. Кто-то предпочитает электробритву - ее изобрел британец Шик в 1927 году. Но многие российские мужчины предпочитают бриться бритвенным станком с тонюсенькими лезвиями. Его изобрел в 1895 году американец Жиллет.
А если наш россиянин - россиянка, то она наводит на лицо красоту. То есть накладывает макияж. Тушь, помада, пудра, крем. Кстати, тушь для ресниц придумал британец Роммель в середине XIX века. Затем в начале XX века американец Уильям усовершенствовал ее для своей сестры Мейбеллин. Так появилась на свет завоевавшая мир тушь Maybelline.
А в 1958 году Элена Рубинштейн - американка польско-еврейского происхождения - изобрела, наконец, тюбик с кисточкой-ершиком.
А еще гордая россиянка красит губы. Губной помадой, которую впервые выпустили французы в 1883 году. И упаковали - в нынешнем виде, в тюбик - фирма Guerlain. Потом снова была Элена Рубинштейн, которая создала недорогую общедоступную помаду. И американка Елизабет Арден со своей помадой. И американец Макс Фактор со своей несмываемой помадой. А в 1947 году американцы наконец придумали машину, которая может выпускать поршневой тюбик с губной помадой, всем теперь известный. И дело пошло.
Закончив с умыванием, бритьем или макияжем (в зависимости от пола), рядовой россиянин идет завтракать. Завтракают все по-разному. Многие любят йогурт. Патриоты считают, что его изобрел русский ученый Мечников. Другие уверены, что йогурт появился на свет в древности, во Фракии. Так или иначе, массовое производство йогуртов в начале тридцатых годов прошлого века начала французская фирма "Данон". В России йогурты появились в конце 70-х годов прошлого века.
А кто-то любит сосиски на завтрак. Их придумал в 1805 году австриец Ланер. А некоторые предпочитают круассан. Где он появился на свет, видимо, не стоит даже объяснять.
Понятно, что сосиски, йогурт или яйца для омлета россиянин достает из холодильника. Который изобрел в 1841 году американец Горри. А массовое производство холодильников началось в США в 1919 году. В СССР первые холодильники появились спустя двадцать лет.
Готовить себе завтрак россиянин будет на газовой плите. Которую изобрел в 1825 году американец Шарп. В 30-е годы прошлого века в Америке было уже 14 миллионов газовых плит. В России (СССР) первые газовые плиты появились в 1957 году.
Ну, а может и не на газовой, а на электрической плите сварит себе кашу россиянин. Такую электроплиту изобрел в 1893 году канадец Ахерн, первые серийные плиты выпустила немецкая компания AEG в 1903 году.
В России первые электроплиты появились в 1962 году. Наконец, непременная часть завтрака большинства россиян - кофе. Кофе в России не рос, не растет и расти не будет. Так получилось. И варить кофе в джезве (которую многие называют туркой) любят не все - долго, да и хлопотно. Проще использовать растворимый кофе. Который изобрел в 1901 году американец Като. Правда, многие любят кофе из кофе-машины. Которую изобрел в 1901 году итальянец Беццера. И с 1902 года началось массовое производство кофемашин. У них.
Многие из рядовых россиян во время завтрака смотрят телевизор или читают интернет, чтобы узнать новости про особый путь России. Считается, что телевидение изобрел русский ученый Зворыкин. Это, в общем, правда, с одним только "но": в 1919 году в возрасте 31 года Зворыкин стал американцем, и в той же Америке он и запатентовал свое телевидение. Сегодня большинство россиян имеют телевизоры производства корейской Samsung - 32%. Затем идут голландская Phillips, японская Sony, японская же Toshiba и корейская LG. А что же до интернета, который пользует россиянин, то его придумало американское военное Агентство перспективных разработок DARPA в 1969 году.
Позавтракав, осмотрев новости про загнивающий, ни на что не способный Запад, россиянин отправляется на работу. Он выходит из квартиры, и спускается на лифте в подъезд. Лифт этот, к слову сказать, в его современном виде был изобретен американским инженером по имени Отис в 1854 году.
Правда, первое серийное производство автомобилей началось в Германии в 1888 году Карлом Бенцем. За ним последовали Пежо во Франции, Олдсмобиль и Форд в Америке. Сегодня в России из десятки самых продаваемых автомобилей три - российские "Лады" (начало производства которых, как мы помним, неразрывно связано с Fiat). Остальные - "японцы", "корейцы", "немцы", "французы", "американцы" (пусть и собранные в России).
Наш рядовой россиянин едет на работу по асфальтированной дороге. Таковые впервые появились во Франции в 1832 году. Россия свои первые асфальтированные улицы уложила спустя 30 лет - из импортного асфальта. До 1873 года своего асфальта в России не было.
Понятно, что по дороге на работу рядовой россиянин останавливается на перекрестках - на светофорах. Так уж получилось, что и светофор был изобретен не в России, а в Америке Гарретом Морганом в 1914 году.
Пока наш россиянин стоит на светофоре, он, возможно, использует мобильный телефон. Который был изобретен американской компанией Motorola в 1973 году. Сегодня 92% россиян имеют мобильные телефоны. При этом самыми распространенными являются Samsung, Nokia, HTC, Apple, Sony.
А если не звонит россиянин, то слушает радио. Автомобильное радио было изобретено в США в 1929 году.
Если ему жарко в автомобиле, то россиянин включает кондиционер. Который был изобретен в 1902 году американцем Кэрриером. И первые бытовые кондиционеры Carrier появились в продаже в 1931 году, а в 1936 году в автобусе на маршруте Дамаск - Багдад был впервые установлен автомобильный кондиционер.
Правда, может еще так случиться, что наш рядовой россиянин едет на работу в трамвае. Или в троллейбусе. А затем на метро. Трамвай изобретен в Германии Эрнстом фон Сименсом в 1879 году. Троллейбус изобретен в 1890 году в США Шарлем Деполем.
Первый троллейбус в Европе запущен в действие в 1911 году в Австро-Венгрии, а в СССР первые троллейбусы поехали в 1933 году.
А метро, первая линия которого открылась в Лондоне в 1863 году, было изобретено британцем Брюнелем двумя десятилетиями ранее.
Приехал, наконец, на работу. И скорей всего, включил первым делом компьютер. Который был изобретен в 1941 году немцем Конрадом Цузе. В 1946 году в США был запущен первый компьютер - прообраз цифровых машин Eniac. Компьютер россиянина работает на американской операционной системе Windows. Или на американской системе Lunix. Или на американской Mac OS. Документы для работы россиянин распечатывает на принтере. Принтер был изобретен американской компанией Remington в 1953 году.
Сегодня в мире насчитывается полтора десятка производителей принтеров, но российских принтеров не существует.
Или еще россиянин может отправить документ по электронной почте. Ее придумал американец Томплисон в 1972 году.
Ну а вечером вернется рядовой россиянин домой. Возможно, будет смотреть футбол. Это такая игра, которую придумали британцы в XIX веке. А может, россиянин будет смотреть хоккей. Это такая игра, которую придумали в конце XIX века в Канаде.
В общем, как-то так пройдет типовой день рядового россиянина, преисполненного ощущениями особой миссии России и снисходительного презрения к западной цивилизации.
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Бытовые вещи - это и есть та самая soft power, это культурный код, который двигает страну и её культуру, философию и страны по всему миру, где все пользуются этими благами, проговаривают их на ежедневной основе. Очень часто эти блага становятся именами нарицательными, как Джип, Ксерокс.
Именами нарицательными из истории, можно сказать, современой России стали слова "perestroika", "glasnost". Из чуть более раннего времени - "sputnik". Сейчас к этим словам https://www.instagram.com/p/CMr8y6Dnk_U/?igshid=wd1srvdbyan3 добавляется новое слово "propagandon".
https://holodilnik.d3.ru/tipovoi-den-riadovogo-rossiianina-preispolnennogo-prezreniem-k-zapadnoi-tsivilizatsii-2131519/?sorting=rating
Что сделает могущественная Великобритания, если Россия таки не прекратит "подпитывать", а сделает совсем даже наоборот, как всегда раньше и делала.
Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
- А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
- І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
Сообщается об уничтожении 5 русских спецбандитов «Вагнера» и еще 2, предположительно, находятся в плену. Все семеро являются офицерами ГРУ. Бой произошел в 20 километрах к северо-западу от города Банги - столицы ЦАР.
Об этом сообщает российский телеграм-канал «Генерал СВР», ссылаясь на данные информированных источников в силовых структурах России.
«Нам стало известно, что на прошлой неделе в Центральноафриканской Республике погибли пять граждан России и еще двое, предположительно, находятся в плену. Инцидент, по нашим данным, произошел вечером, в среду, 17 марта, примерно в 20 километрах к северо-западу от города Банги - столицы ЦАР:
Граждане России, семь человек, имеющие отношение к ЧВК Пригожина, передвигаясь на двух автомобилях, вступили в перестрелку с неизвестными, предположительно, открывшими стрельбу по автомобилям из засады», - отмечено в сообщении.
На месте перестрелки местная полиция обнаружила 5 трупов русских наемников, местонахождения еще двух неизвестно.
Российские источники уточняют, что Пригожин знает об уничтожении наемников, однако семьи погибших в РФ до сих пор не проинформированы.
«Евгений Пригожин, безусловно, знает о случившемся, родственников погибших и пропавших не информировали. Что интересно, все 7 человек - бывшие сотрудники Главного управления Генштаба РФ», - отмечено в сообщении. Укажем в этой связи, что «бывших» у русских спецслужб не бывают. Есть лишь разные легенды и разные задачи.
Напомним, что в ЦАР группировка «Вагнера» защищает местного кланового царька. Однако задача у вагнеровцев более важная - они охраняют склады-бункеры с валютой и злотом, вывезенным бандой Путина из России для безопасного хранения «на черный день».
Контингент наемников в этой стране постоянно увеличивается. Очевидно, что у Кремля есть собственные кровные интересы в ЦАР.
Нынешние потери банды «Вагнера» в ЦАР не первые Во время недавней эскалации конфликта русские наемники понесли крупные потери в живой силе, а также остались без военной техники и оружия.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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