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Буданов (469) нагорода (1233) розвідка (3804) Захарченко Віталій (312) Єлісєєв Сергій (2)

Ексміністра Захарченка і двох колишніх військових позбавили нагород ГУР Міноборони

Ексміністра Захарченка і двох колишніх військових позбавили нагород ГУР Міноборони

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України позбавило відомчих відзнак ексміністра внутрішніх справ і двох колишніх начальників штабу Військово-морських сил України. Відповідний наказ підписав начальник ГУР Кирило Буданов.

Про це йдеться на сайті ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Очільник розвідувального органу полковник Буданов своїм наказом позбавив відомчих нагород ГУР осіб, які були нагороджені за виконання окремих розвідувальних завдань за часів злочинного режиму Віктора Януковича", - заявили в розвідці.

Так, без відомчих нагород ГУР залишилися:

  • колишній глава МВС Віталій Захарченко;
  • колишній начальник штабу, перший заступник командувача ВМС Сергій Єлісєєв;
  • колишній начальник штабу, перший заступник командувача ВМС Дмитро Шакуро.

Відзнак позбавили в рамках виконання указу президента України про введення санкцій проти цих осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського
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Топ коментарі
+11
Почему не хватило? А Охендовского кто орденом Ярослава Мудрого наградил в наказание за фальсификации выборов?
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24.03.2021 16:28
+8
ну нормально.. мало, но уже что-то...многих лишили званий и наград при Алексеиче? просто интересно...
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24.03.2021 16:13
+4
А Пэдре опять времени не хватило...
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24.03.2021 16:13
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ну нормально.. мало, но уже что-то...многих лишили званий и наград при Алексеиче? просто интересно...
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24.03.2021 16:13 Відповісти
Надо было Алексеичу всех экс-министров Януковича прижать. Ну разве шо кроме министра экономики
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24.03.2021 16:17 Відповісти
ненене.. министр экономики, в то время, был самым успешным министром во все времена)))
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24.03.2021 16:24 Відповісти
ещи и партию гонимую придумал
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24.03.2021 16:37 Відповісти
- Все отняла у меня советская власть, - думал бывший попечитель учебного округа, - чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом… (с)
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24.03.2021 17:13 Відповісти
Самого себя?
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24.03.2021 22:02 Відповісти
Показуха , янелох его пособника , татарова на руках носит
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24.03.2021 17:24 Відповісти
А Пэдре опять времени не хватило...
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24.03.2021 16:13 Відповісти
2 роки зелох не хотів в захарченка нагороди забирати, а зараз раптом захотів Ексміністра Захарченка і двох колишніх військових позбавили нагород ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 1999
Чого не зробиш, аби відволікти людей від вагнергейту!
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24.03.2021 16:26 Відповісти
А Пітроліксєіч 5 років не хотів...і раптом...тоже не захотів)Чого не зробиш для друзів-ригів)
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24.03.2021 22:05 Відповісти
Почему не хватило? А Охендовского кто орденом Ярослава Мудрого наградил в наказание за фальсификации выборов?
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24.03.2021 16:28 Відповісти
Ах, да, да, да...!
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24.03.2021 16:39 Відповісти
А кто портнова , татарова назначил , собой руководить -🤢🤡
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24.03.2021 17:26 Відповісти
Они эти награды и видали, и вертели. Вот бабла награбленного их за 7 лет лишить не очень получилось. Почему-то.
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24.03.2021 16:17 Відповісти
стой, дурачок, - отдай значок!
Буданов, ты бы лучше ответсвенных за вагнергейт посадил, а не прекрывал их.
Зеленые, - они же не вечные. А судя по темпам, по которым они (и вся страна с ними) летят в пропасть, - развязка уже близка, как никогда.
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24.03.2021 16:17 Відповісти
не думаю , что этот буданов при падении зелёных долго в кресле просидит.
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24.03.2021 16:20 Відповісти
вот очень интересно - какие такие "отдельные разведывательные задания" может выполнять министр сидящий на ж.пе в своём тёплом личном кабинете на позолоченном кресле????????? это кто тогда начльником этого самого гур был? вот так вы суки друг другу и пистолетов и орденов и премий надарили. .... ну прям такие все разведчики... мля зла не хватает....
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24.03.2021 16:18 Відповісти
Запрошує лівопризначений міністр ментів на днюху лівопризначеного голову зовнішніх розвідників. Останній викликає керівника оргпідрозділу і ставить задачу підготувати проект наказу про нагородження міністра якоюсь відомчою заохочувальною відзнакою: "А чим і за що придумай сам!".
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24.03.2021 17:46 Відповісти
Петро нагороджував,Зеля забирає,шо ж це робеться,Байден рятуй))
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24.03.2021 16:31 Відповісти
А звание генерал этого предателя лишили?
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24.03.2021 16:31 Відповісти
а фамилию бывшего податкивця клименка, который бабло кубическими метрами киздил, я в санкционном списке вообще не нашел? шотуже откупился?
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24.03.2021 17:00 Відповісти
Прям каратели)
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24.03.2021 17:18 Відповісти
а у него орден отберут?
Ексміністра Захарченка і двох колишніх військових позбавили нагород ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 8552
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24.03.2021 20:53 Відповісти
Соли на хвост насыпали! они давно у кацапов те же звания и награды получили.
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24.03.2021 22:43 Відповісти
 
 