Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку через припинення подачі води в Крим
Згідно з підрахунками окупаційної влади півострова економіка "Криму і Росії" зазнала збитків на 1,5 трильйона рублів (548 млрд грн) через те, що Україна не подає воду на окупований півострів Північно-Кримським каналом.
Про це заявив голова робочої комісії окупаційної адміністрації з оцінки збитків від водної блокади, перший заступник спікера окупаційного "парламенту" Криму Юхим Фікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Уже в наближенні - 1 трильйон 476 мільярдів рублів завдано збитіви економіці, соціальній інфраструктурі і громадянам Криму діями української сторони", - сказав Фікс під час засідання комісії.
За словами окупаційного чиновника, його керівництво збирається подати в суд РФ позов "до організаторів водної блокади Криму".
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Цифра з довідника Стеля як завжди у кацапів?
Почему по высказыванию "першого заступника спікера окупаційного "парламенту" Криму Юхима Фікса" не возбуждается никаких уголовных дел? не подаются эти крысы в розыск Интерпола?!
Что бы каждая следующая крымская крыса, типа Аксенова, Константинова, Поклонской, твердо знала, что ни одна брошенная какашка в тсорону Украины без ответа не останется и прятаться в мордоре придется до конца жизни!
Украсть машину и требовать у хозяина, чтобы он ее заправлял...