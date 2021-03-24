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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку через припинення подачі води в Крим

Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку через припинення подачі води в Крим

Згідно з підрахунками окупаційної влади півострова економіка "Криму і Росії" зазнала збитків на 1,5 трильйона рублів (548 млрд грн) через те, що Україна не подає воду на окупований півострів Північно-Кримським каналом.

Про це заявив голова робочої комісії окупаційної адміністрації з оцінки збитків від водної блокади, перший заступник спікера окупаційного "парламенту" Криму Юхим Фікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Уже в наближенні - 1 трильйон 476 мільярдів рублів завдано збитіви економіці, соціальній інфраструктурі і громадянам Криму діями української сторони", - сказав Фікс під час засідання комісії.

За словами окупаційного чиновника, його керівництво збирається подати в суд РФ позов "до організаторів водної блокади Криму".

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Топ коментарі
+34
От мертвого осла уши заберете у Пушкина.
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24.03.2021 16:18
+32
Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым - Цензор.НЕТ 9792
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24.03.2021 16:21
+26
Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым - Цензор.НЕТ 4397
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24.03.2021 16:30
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Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку від припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 3539
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24.03.2021 17:34 Відповісти
А чого не сто тисяч секстильйонів?
Цифра з довідника Стеля як завжди у кацапів?
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24.03.2021 17:39 Відповісти
Видно великий капец раз цим себе утішають, а потім заявлять що Україна не поверта борг і силою забирати територію. Білими нитками зшито
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24.03.2021 17:49 Відповісти
Але їхні глядачі це сприймут як Родіна завьйот
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24.03.2021 17:52 Відповісти
а хто сказав що буде легко, привласнення території іншої держави,- несе відповідальність за тих псевдоукраїнців
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24.03.2021 17:56 Відповісти
Кацапи,які претензії? Ідіть лісом. Річка Дніпро тече своїм природним руслом. Подивіться на карту і тамуйте спрагу власною сеччю.
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24.03.2021 18:01 Відповісти
Впечатляет - на полтриллиона гривень мочи недопоставлено.
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24.03.2021 18:02 Відповісти
Нахабству загарбника немає меж! Повбивав і вбиває синів у сусіда...Забрав приміщення , кімнату з хати , кусок землі, а зараз буде подавати в суд , що у нього сохне урожай на краденому городі...?Воду йому давай..? Бідує мол він..?Судити буде у себе в ізбє...? Подавай в Міжнародний суд , щоб там сказали бандюзі, розбійнику-"Пшёл ВОН! Віддай,- не твоє! Компенсуй втрати як матеріальні так і людські!"
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24.03.2021 18:16 Відповісти
Удивляет бездействие ГП Украины...
Почему по высказыванию "першого заступника спікера окупаційного "парламенту" Криму Юхима Фікса" не возбуждается никаких уголовных дел? не подаются эти крысы в розыск Интерпола?!
Что бы каждая следующая крымская крыса, типа Аксенова, Константинова, Поклонской, твердо знала, что ни одна брошенная какашка в тсорону Украины без ответа не останется и прятаться в мордоре придется до конца жизни!
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24.03.2021 18:16 Відповісти
Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку від припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 6192
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24.03.2021 18:18 Відповісти
Вот именно такую сумму присудят платить рашке за каждые семь лет окупации.
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24.03.2021 18:39 Відповісти
тю бл,ть рашистские считалки.Украина насчитает за оокупацию крымского имущества Украины и за все годы денежных вложений с бюджета Украины в Крым начиная с 1954 года столько,что придется Сибирь с нефтью и газом даром отдать да еще продать мацкву до полного расчета
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24.03.2021 18:40 Відповісти
старая народная мудрость гласит "а ху ху не хо хо?"
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24.03.2021 19:19 Відповісти
"первый заместитель спикера оккупационного "парламента" Крыма Ефим Фикс" - сралин "пообещал" евреям Крым, а ***** похоже выполняет его обещание
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24.03.2021 19:20 Відповісти
в петушатне калькулятор появился?
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24.03.2021 20:26 Відповісти
Не пробовали всю сумму засунуть в пятую точку сразу и пожевать
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24.03.2021 20:31 Відповісти
хвора реальність. Орки рахують збитки трильйонами, наші керманичі мільйонами і пошепки. Таке враження перелякана влада. Тоді чому претесь до керма Держави Україна?
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24.03.2021 20:58 Відповісти
Вот же жадины! А прибыль от камней с неба почему не посчитали?!!
Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку від припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 627
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24.03.2021 23:02 Відповісти
РОССИЯ ЗА АРЕНДУ В КРЫМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖНА !)
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25.03.2021 00:43 Відповісти
И как это так вышло?

Украсть машину и требовать у хозяина, чтобы он ее заправлял...
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25.03.2021 01:33 Відповісти
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