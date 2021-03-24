Постачання наступної партії вакцини CoviShield в Україну може бути відкладено на певний термін, - "слуга народу" Радуцький
Постачання нової партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) в Україні може бути відкладена на певний термін через інформаційну кампанію, розгорнуту проти індійської вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава парламентського комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
"Поставка наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) в Україні може бути відкладена на певний термін. Причина - інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в нашій країні. МЗС отримав лист від посольства Індії, в якому наголошується на неприпустимості дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield), що поставляється в Україну", - сказано в повідомленні.
За його словами, індійська сторона зазначає, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) є абсолютно безпечним і ефективним препаратом, підтвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тільки на території Європи й Індії вже було використано близько 50 млн доз цієї вакцини. Значні обсяги препарату законтрактували такі країни, як Канада, Велика Британія, Бразилія та інші.
"Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії. Але для виробника не проблема передати цю партію іншим замовникам. Попит на вакцини у світі значно перевищує можливості виробництва", - підкреслив Радуцький.
Нардеп додав, що президент Зеленський доручив міністрам Степанову і Кулебі знайти додаткові способи для прискорення поставки наступної партії вакцини CoviShield в Україну.
"Міністерство охорони здоров'я і МЗС України мають якомога швидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави й українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин", - додав парламентарій.
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Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что этого нет!
Не вакциновані будуть люто заздрити тим, хто встиг хоч разочок вколотись ковішилдом.
Мля цей лисий Йух встиг тільки пальтішко купити,та й то якесь дешеве!
Значить вони і домовилися про 500 тис., а тепер казки розповідають.
В історії з Пфайзером нам розповідали, що там вже є черга країн, які законтрактували вакцину раніше, а тут вже виявляється, що виробник може мимо черги продати"для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам".
Что за ******* , простите за выражение ……
Про поставки накстоящей АстраЗенеки, даже производимой в Индии, наши гении, которые сейчас находятся благодаря мудрому нариду у власти, договориться не смогли, поэтому привезли заменитель.
Их враньё вообще-то тянет на уголовное преступление.
Да и вообще вся их деятельность по вакцинации на грани преступления.
Посмотрите
их план вакцинации, они за два года планируют вакцинировать 50% населения, а чтобы получить коллективный иммунитет, следует в течении одного года и никак не позднее, вакцинировать не менее 70% населения.
Но это всё мелочи, зато не Порошенко.
Чиновники с ног сбивались, уговаривая всех прививаться !
Что они чешут про "дискредитационные заявления"??
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5916517971707593?__cft__[0]=AZXsNajMLyWRGM93qNhJ1PwA9ULjT7xeyT9khbAaJTYNR159Q7eLJUU8m55mvYyF0r7YDuZWMZNEKvQH7UlEEzUvJt6z1ku4iNevFzNlSOPB-FS4Pklj73gSSz2i9OKf-oI&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин. ·
Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня один из слуг, а именно Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам. Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась информация от Reuters.
"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.
Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз.
«Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии», - добавил собеседник агентства.
Этот шаг также повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India. При этом индийский производитель уже задержал поставки препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию."
И зная это Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость совмещённая с трусостью признать, что именно https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZXsNajMLyWRGM93qNhJ1PwA9ULjT7xeyT9khbAaJTYNR159Q7eLJUU8m55mvYyF0r7YDuZWMZNEKvQH7UlEEzUvJt6z1ku4iNevFzNlSOPB-FS4Pklj73gSSz2i9OKf-oI&__tn__=*NK-R #моносброд , Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам. Вот как к ним относиться после этого?
За не складними підрахунками виявили, що вакцинація такими темпами триватиме 40 років!
При тому, що навіть pfizer діє лише пів року і потім потрібна повторна вакцинація!
Мабуть розраховують що за цей час covid, як свого часу іспанка переросла у звичайний грип, переросте у звичайні зелені соплі.