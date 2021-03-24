Україні вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн ЄС, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 березня на засіданні уряду заявив, що Україні в 2020 році вдалося уникнути падіння економіки, яке відбулося в країнах Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Коментуючи звіт Мінфіну про виконання державного бюджету 2020 року, Шмигаль сказав: "Хочу підкреслити деякі позитивні моменти: перевиконання дохідної частини бюджету сягнуло 54 млрд грн - ми запустили зміни в податковій та на митниці й починаємо бачити результат; завдяки повному виконанню бюджету вдалося зменшити дефіцит із 7,5% від ВВП до 5,3% від ВВП".

Серед позитивних моментів звіту прем'єр-міністр назвав зростання мінімальної зарплати і підвищення зарплат для медиків, індексацію пенсій і підтримку бізнесу.

"Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то нам вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн Європейського союзу. Тим більше, якщо ми порівняємо з кризою 2009 року, коли падіння ВВП (України. - ред.) сягнуло 15%, то зараз цей показник практично в чотири рази менший. І велика заслуга того, що минулого року ми більш м'яко пройшли кризу - це державна підтримка економіки", - резюмував прем'єр.

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