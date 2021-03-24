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економіка (913) Євросоюз (12768) Денис Шмигаль (4393)

Україні вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн ЄС, - Шмигаль

Україні вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн ЄС, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 березня на засіданні уряду заявив, що Україні в 2020 році вдалося уникнути падіння економіки, яке відбулося в країнах Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Коментуючи звіт Мінфіну про виконання державного бюджету 2020 року, Шмигаль сказав: "Хочу підкреслити деякі позитивні моменти: перевиконання дохідної частини бюджету сягнуло 54 млрд грн - ми запустили зміни в податковій та на митниці й починаємо бачити результат; завдяки повному виконанню бюджету вдалося зменшити дефіцит із 7,5% від ВВП до 5,3% від ВВП".

Серед позитивних моментів звіту прем'єр-міністр назвав зростання мінімальної зарплати і підвищення зарплат для медиків, індексацію пенсій і підтримку бізнесу.

"Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то нам вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн Європейського союзу. Тим більше, якщо ми порівняємо з кризою 2009 року, коли падіння ВВП (України. - ред.) сягнуло 15%, то зараз цей показник практично в чотири рази менший. І велика заслуга того, що минулого року ми більш м'яко пройшли кризу - це державна підтримка економіки", - резюмував прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив план пріоритетних дій уряду, що складається із 750 пунктів, - Шмигаль
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Топ коментарі
+57
Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7126
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24.03.2021 16:47
+26
Секрет "успіху" простий. Коли ти на дні, то і падати нема куди
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24.03.2021 16:48
+23
https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=*************************************-f4Z9F25YXjI9xHKkETQkDQkuHGTQI8nN9r2CBMDelpEncXa14AM-G1lcO5tQdRVWbEowPJwBIr_qJFA7Zal5PxnKLiZB8JRn1PR36VLJh5yWDFh0ntSK6QOwP3Ws3URWAlcs-FcPAVuzCzcIkin3grerxISpI&__tn__=-UC%2CP-y-R Roman Sinicyn


А зараз дуже серйозно, подумайте про це будь ласка.

Я про те, що відбулось у суботу і далі. Поки якійсь частині людей з тєліків і інтернетів артилерійським вогнем насипають про "нацистів", "вандалів", "європейський протест" і "табличку шкода" відбулось наступне:

⁃ Влада нарешті скинула маски, і перейшла в відкритий наступ на громадянське суспільство. Вона уже навіть не робить вигляд, що чує запит людей. Вона просто всіма силами намагається задушити критику і вимоги нормально працювати. Розлам суспільних відносин між державою та її громадянами безпрецедентно глибокий.

⁃ Першими під мусорськими чоботами завжди опиняється пасіонарна меншість, бо вона завжди намагається будь-якими законними і мирними методами боротись і привертати увагу до проблем.

Зараз чим голосніше ця пасіонарна меншість заявляє про небезпеку і безпрєдєл - тим більше бажання влади не вирішити проблему, а просто усунути "джерело шуму".

⁃ Якщо зараз не заступатися один за одного, то нарешті всі вологі мрії портнова та інших рсскіх будуть реалізовані: тих, кого вони називають "бродячими активістами" просто позаганяють в тюрми, і в людей фактично заберуть останній актив, який готовий на вулицях відстоювати права громадян. Не залишиться нікого, хто готовий буде йти в конфронтацію з корупцією і ворогами, і країна погрузне в морок.

⁃ Якщо подивитись на тенденцію тільки останніх двох років, то вже видно, що сидять або "доганються" фактично тільки ветерани, активісти, волонтери, письменники та інші лідери громадянського суспільства. Після суботи знову цим же людям роздали цілу купу підозр, а ми замість того, щоб обговорювати ЦЕ, обговорюємо методи, якими люди намагаються привернути увагу суспільства і влади до небезпеки.

⁃ Найгірше насправді те, що проблеми з корупцією, і відсутністю правосуддя нікуди не подінуться, навіть якщо заткнуть усіх. Просто не буде кому на це навіть вказати. Пересаджають активістів - візьмуться і за незалежних журналістів, і за блогерів, і навіть за просто співчуваючих. У нас Failed State і Білорусь під боком, вони це вже давно і успішно пройшли. Якщо це зараз не зупинити, то почнуться незворотні процеси.

І якщо ви думаєте, що зупиняться на посадках якихось там "радикалів", то ні.

Апетит від беззаконня приходить під час обіду. За підозрами почнуться нові напади, за нападами знову почнуться вбивства.

Ми вже неодоразово запевняли, що «мовчання вбиває», і воно буде вбивати ЗНОВУ і ЗНОВУ, поки Гарант конституції мовчить і ховається від реальності незаконних ув'язнень та переслідувань з боку проросійських сил та нереформованих вже 7 років міліції, прокуратури і судів.

Дякую. Подумайте над цим.
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24.03.2021 16:48
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Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7126
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24.03.2021 16:47 Відповісти
Лежачему важко впасти,мабуть неможливо !!!))))
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24.03.2021 17:11 Відповісти
Так они и лежа упали. Спецы, твою дивизию ....
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24.03.2021 17:32 Відповісти
ЭТОТ БРЕД мне напоминает высеры кацарылых встающих с колен !!! Шмыгаль ты ИДИОТ или ПОЛУДУРОК
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24.03.2021 18:23 Відповісти
https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=*************************************-f4Z9F25YXjI9xHKkETQkDQkuHGTQI8nN9r2CBMDelpEncXa14AM-G1lcO5tQdRVWbEowPJwBIr_qJFA7Zal5PxnKLiZB8JRn1PR36VLJh5yWDFh0ntSK6QOwP3Ws3URWAlcs-FcPAVuzCzcIkin3grerxISpI&__tn__=-UC%2CP-y-R Roman Sinicyn


А зараз дуже серйозно, подумайте про це будь ласка.

Я про те, що відбулось у суботу і далі. Поки якійсь частині людей з тєліків і інтернетів артилерійським вогнем насипають про "нацистів", "вандалів", "європейський протест" і "табличку шкода" відбулось наступне:

⁃ Влада нарешті скинула маски, і перейшла в відкритий наступ на громадянське суспільство. Вона уже навіть не робить вигляд, що чує запит людей. Вона просто всіма силами намагається задушити критику і вимоги нормально працювати. Розлам суспільних відносин між державою та її громадянами безпрецедентно глибокий.

⁃ Першими під мусорськими чоботами завжди опиняється пасіонарна меншість, бо вона завжди намагається будь-якими законними і мирними методами боротись і привертати увагу до проблем.

Зараз чим голосніше ця пасіонарна меншість заявляє про небезпеку і безпрєдєл - тим більше бажання влади не вирішити проблему, а просто усунути "джерело шуму".

⁃ Якщо зараз не заступатися один за одного, то нарешті всі вологі мрії портнова та інших рсскіх будуть реалізовані: тих, кого вони називають "бродячими активістами" просто позаганяють в тюрми, і в людей фактично заберуть останній актив, який готовий на вулицях відстоювати права громадян. Не залишиться нікого, хто готовий буде йти в конфронтацію з корупцією і ворогами, і країна погрузне в морок.

⁃ Якщо подивитись на тенденцію тільки останніх двох років, то вже видно, що сидять або "доганються" фактично тільки ветерани, активісти, волонтери, письменники та інші лідери громадянського суспільства. Після суботи знову цим же людям роздали цілу купу підозр, а ми замість того, щоб обговорювати ЦЕ, обговорюємо методи, якими люди намагаються привернути увагу суспільства і влади до небезпеки.

⁃ Найгірше насправді те, що проблеми з корупцією, і відсутністю правосуддя нікуди не подінуться, навіть якщо заткнуть усіх. Просто не буде кому на це навіть вказати. Пересаджають активістів - візьмуться і за незалежних журналістів, і за блогерів, і навіть за просто співчуваючих. У нас Failed State і Білорусь під боком, вони це вже давно і успішно пройшли. Якщо це зараз не зупинити, то почнуться незворотні процеси.

І якщо ви думаєте, що зупиняться на посадках якихось там "радикалів", то ні.

Апетит від беззаконня приходить під час обіду. За підозрами почнуться нові напади, за нападами знову почнуться вбивства.

Ми вже неодоразово запевняли, що «мовчання вбиває», і воно буде вбивати ЗНОВУ і ЗНОВУ, поки Гарант конституції мовчить і ховається від реальності незаконних ув'язнень та переслідувань з боку проросійських сил та нереформованих вже 7 років міліції, прокуратури і судів.

Дякую. Подумайте над цим.
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24.03.2021 16:48 Відповісти
Як було сказано,в президента дві клавіші,на які можна тиснути - марнослав"я (тщеславие) і боягузливість.Перша вже стерта до краю ближчим оточенням,а от другу ніяк не використають.Я до того,що може "пасіонарній меншості" зробити те,про що прямо без натяків говорила Маруська Звіробій?Пам"ятаєте,як наш головнокомандувач на якійсь нараді ледь під стіл від страху не заліз від того,що хтось близько чи то ригнув,чи то,вибачте,пернув?А потім довго переконував присутніх що "то просто звук",хоча ніхто з них і бровою не повів.А що буде як йому над вухом стрільнуть?Аж самому цікаво...
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24.03.2021 17:05 Відповісти
Будуть дочасні вибори
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24.03.2021 17:38 Відповісти
после етих словэтого козла нависелицу...у шмигаля економика подняласьа увсех упала и разбилась в лепешку....от мудак....казлище и прочие нарицания...это все все все про него..Почему в КАНАДЕ НЕТ КАРАНТИНА???????????от тварина...от гадюка
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24.03.2021 18:09 Відповісти
Так, а что ты предлагаешь? Выходить на улицы против задержания этих, голосовавших за зебила? ЧТОБЫ ЧТО? Чтобы их отпустили? По Антоненко больше года выходят и ЧТО?
Корень проблемы ведь в другом.
Если выходить, то за отставку зеленого , но мудрый нарид к этому не готов.
И на следующих выборах выберет какое-то зелено-овощное Г. в виде бойко,разумкова, шлюльки или любого другого организма подсунутого и распиаренного кодлой бени-ахметки-фирташа-пинчука.
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24.03.2021 21:12 Відповісти
Секрет "успіху" простий. Коли ти на дні, то і падати нема куди
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24.03.2021 16:48 Відповісти
Ви сказали іншими словами: немає економіки-немає її падіння!
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24.03.2021 16:54 Відповісти
мне это напоминает - хуже не будет! Но всегда есть куда хуже!
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24.03.2021 16:54 Відповісти
Может его отправим на помощь «Европе»? В кацапстан, сербию или кндр ...
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24.03.2021 16:48 Відповісти
шоб **** не воразврашался
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24.03.2021 18:11 Відповісти
За отсутствием таковой...
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24.03.2021 16:48 Відповісти
киздабол да тыж уже разрешил работать Энергоатому, грёбанное шапито 95 когда вы уже заглохните со своими достижениями века.
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24.03.2021 16:48 Відповісти
металл -
Шмыгаль -
металл -
Шмыгаль - (а зато у нас членозем!!111)
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24.03.2021 16:48 Відповісти
так это потому, что и экономики то никакой и нет....
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24.03.2021 16:49 Відповісти
Точно- точно не падала? Урабочих заводов не хотьте спросить, что они думают об этом?
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24.03.2021 16:50 Відповісти
жЫвотное. Ученик Геббельса.
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24.03.2021 16:50 Відповісти
Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль

Это лишь вопрос терминологии. Не упали, потому что уже лежали. Зато настойчиво закапываемся.
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24.03.2021 16:51 Відповісти
шоб ему уже гланды вирвать ...шобы не пистел......казьелллллллллллллл
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24.03.2021 18:14 Відповісти
Сьогодні знімав нал (треба було покрити кредит картки "універсал" Приватбанку).
В одному банкомату Ощаду налу не було, довелось їхати 4 зупинки до іншого відділення банку... Зняв бабло. Двохсотки і 50-тки, всі нового дизайну, ще пахнуть типографією...

То що, друку нових купюр нема (риторично)? Ну, я вже не кажу на нові тисячні купюри...
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24.03.2021 16:51 Відповісти
Сказуть, що це стратегічні запаси із сховищ НБУ
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24.03.2021 16:55 Відповісти
А не простіше було в приват 24 перекинути?
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24.03.2021 17:17 Відповісти
ні. Я краще пляшку пива куплю на ті проценти за перекидку.
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24.03.2021 17:45 Відповісти
В ощаде всегда банкомат выдавал новые купюры. Зрады нет.
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24.03.2021 18:22 Відповісти
але не нового друку. Я стосовно купюр нового дизайну; зе та - що масово зарядили.
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24.03.2021 19:52 Відповісти
Маю новесенькі 500-ки, ще тепленькі.
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25.03.2021 02:36 Відповісти
если экономики нет, то и падать нечему ..
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24.03.2021 16:52 Відповісти
Это звучит примерно как по всей Украине смертность высокая,а на кладбищах нулевая,будем перенимать опыт.
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24.03.2021 16:53 Відповісти
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24.03.2021 17:14 Відповісти
это такая еврейская шутка ? пурим-шмурим экономик колхозим ?
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24.03.2021 16:53 Відповісти
А у нас то і падати було нічому,країна живе на розпродажі залишків майна а не на розвитку економіки.За час керівництва наших слуг народу ще нічого не відкрилося а тільки все банкротує.
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24.03.2021 16:54 Відповісти
"экономика должна быть экономной". ему брат помог. подкинул из своего выторга долю малую.
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24.03.2021 16:55 Відповісти
в кого була економіка - в того було її падіння
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24.03.2021 16:55 Відповісти
отрицательный рост!
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24.03.2021 16:55 Відповісти
о как.... забавно особенно на фоне отчета вчерашнего о падении ввп в минус
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24.03.2021 16:55 Відповісти
Проявите снисхождения к человеку. Ну не имеет он три диплома о высшем образовании как некоторые будущие кандидаты наук. Всего-навсего директор электростанции.
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24.03.2021 18:16 Відповісти
о Шмигалю героя України та почесну грамоту від парламенту)
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24.03.2021 16:55 Відповісти
Пандемия по разрушительной способности детский лепет, в равнении с таким правительством.
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24.03.2021 16:58 Відповісти
Да-да, это как Янукович с Азаровым хвастались, что в 2010-ом не допустили падения курса гривны, при все-мировом кризисе...
Тогда гривна была "самой крепкой валютой в мире"...
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24.03.2021 16:58 Відповісти
Плісняві чи відморожені на всю голову, чи вважають, що ВСІ українці відморожені на всю голову.
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24.03.2021 17:00 Відповісти
Блін, ну і крутий шмурдяк їм доставляють! То, напевно, якийсь спецтранспорт з Колумбії, а чи звідки?
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24.03.2021 17:11 Відповісти
маланець шмигаль такі прірождєн кожен свій недолік прівратіть в достоінство
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24.03.2021 17:12 Відповісти
Точно. У нас падіння було ще більшим.
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24.03.2021 17:13 Відповісти
Гандоша, пару лет назад зарплата 10 тысяч была хорошей, а сейчас...
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24.03.2021 17:16 Відповісти
Не, ну это уже ни в какие ворота не лезет, оно что, совсем неадекватное???
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24.03.2021 17:19 Відповісти
просто інші країни падали в прірву, а Україні на дні цієї прірви прийшлося спочатку яму викопати щоб впасти туди
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24.03.2021 17:19 Відповісти
Я не понял , а что в 2020 году был мировой экономический кризис?Или кризис был в мозгах у зеленского и шмаргаля!! Или падение ВВП в Украине за год на 4,2 % , или упадок ЕНЕРГОАТОМА и ЦЕНТЭНЕРГО, или увеличение госдолга за год на 120 млрд гривен, это уже для Шмаргаля считается огромным экономическим достижением??? Два дебила это сила!!
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24.03.2021 17:21 Відповісти
они там точно полностью дебилы!
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24.03.2021 17:21 Відповісти
Шмыгаль тоже нюхает?
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24.03.2021 17:23 Відповісти
Ну они же команда
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24.03.2021 17:25 Відповісти
Як можна недопустити щось щоб впало, як воно вже 2 роки лежить?
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24.03.2021 17:23 Відповісти
лежачи ще можна до прірви доповзати.
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24.03.2021 17:28 Відповісти
Якщо викопати ямку
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24.03.2021 19:43 Відповісти
І який висновок зробимо ?
Причина падіння економіки не в коронавірусі, а в зеленському.
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24.03.2021 17:30 Відповісти
Шмыгаленомика растет.
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24.03.2021 17:35 Відповісти
Не може впасти те, що лежить починаючи з 2019 року.
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24.03.2021 17:37 Відповісти
правильно удалось,ПОТОМУ, КАК НЕЧЕМУ ПАДАТЬ, идиот, с европой сравнивает
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24.03.2021 17:37 Відповісти
Спасибо "великому крадівництву"- больше чем любая другая страна в мире влили в "строительство", а ВВП это такая штука что будет расти даже если пирамиду Хеопса в Броварах построить. Плюс инфляция за календарный год(1 марта 2020- 1марта 2021 примерно 10%) дает еще 10% к номинальному ВВП. Если откинуть такие моменты падение будет такое что содрогнутся все.
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24.03.2021 17:37 Відповісти
2009 год... Более 20 лет назад... Следующее сравнение будет с 1991 годом?
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24.03.2021 17:42 Відповісти
12 лет назад
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24.03.2021 18:07 Відповісти
Да, сорри, пока писал вычислял 2009)))
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24.03.2021 19:43 Відповісти
А я все понять не мог почему ЕС в состав Украины просятся, нафига они нам с своей павшей экономикой.
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24.03.2021 17:44 Відповісти
Та вы шо ??? Какой БРЕД !!!!!!! Тогда - УКРАИНА единственная во всем мире страна,где КОВИД пошел на пользу ЭКОНОМИКЕ????? Тогда странно что никто не просит ПОМОЩИ из УКРАИНЫ или просят но мы об этом еще не знаем?? Или Вы имеете ввиду что ДАЛЬШЕ УЖЕ ПАДАТЬ НЕКУДА ?? Разьясните пожалуйста.
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24.03.2021 17:45 Відповісти
А он точно премьер-министр Украины или он о какой то другой стране рассказывает?
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24.03.2021 17:52 Відповісти
Что-то напоминает "Все хорошо,прекрасная маркиза, все хорошо". А также "дайте ему селёдки" или "мели Емеля, твоя неделя". Рекордсменами по борьбе с коронавирусом уже стали, как бы ещё не стали рекордсменами по "подъёму" экономики, предпосылки есть.
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24.03.2021 18:07 Відповісти
самый большой дефицит бюджета Украины , говорит о том что он снова лжет
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24.03.2021 18:13 Відповісти
Відносно чого рахували???
Відносно впалого у 3-му, 4-му кварталі 2019-го року, як тільки до влади прийшли?

Україні вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4065
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24.03.2021 18:14 Відповісти
Потому что её не было.
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24.03.2021 18:15 Відповісти
Зєлєбоби схавають таку "перемогу".
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24.03.2021 18:15 Відповісти
...удалось. За счет поднятия цен на энергию и в последующем на все. Это нормально, зебилы все оплатят.
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24.03.2021 18:26 Відповісти
Сам себя не похвалишь, так ни одна Б тебя не похвалит. Вот так и прозябаем - правой воруем левой загребаем. А языком шутим, он же без костей.
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24.03.2021 18:31 Відповісти
Если экономики нет, то чему падать?
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24.03.2021 18:38 Відповісти
Емм, влітку 2019 було 4,6% росту ВВП, а по результатах 2020 стало 4,2% падіння ВВП, причому в мінус ВВП пішов ще ДО початку епідемії... І вони цим гордяться, блін???
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24.03.2021 18:52 Відповісти
просто більша частина економіки в тіні, то ж немає чому падати.
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24.03.2021 18:57 Відповісти
Украине удалось не допустить падения экономики... Так не було чому падати...
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24.03.2021 19:01 Відповісти
Великий кормчий Шмыгаль и его постельный дружок Зе самостоятельно трудились на благо Украины, ездя на работу несмотря на карантин, потому что жрать нечего, стояли в очередях на транспорт с 6 утра в масках, как собаки, недоедали, недопивали, по отпускам не ходили. Лично лечили больных и своими средствами спонсировали народ Украины защитными масками, чтобы те не тратили свои кровные. Именно так всё и было, запишите в учебники
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24.03.2021 19:01 Відповісти
Дык невозможно упасть тому, что не подымалось!
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24.03.2021 19:50 Відповісти
https://prm.ua/v-ukraini-kilkist-bezrobitnykh-zrosla-do-mayzhe-dvokh-milyoniv-osib/ В Україні кількість безробітних зросла до майже двох мільйонів осіб Рівень безробіття в Україні в четвертому кварталі 2020 року у порівнянні з третім кварталом виріс на 0,6% і склала 1,8 мільйона осіб. Про це повідомила Державна служба статистики.

https://prm.ua/fond-sotsstrakhuvannia-zaborhuvav-ukraintsiam-1-8-mlrd-hryven/ Фонд соцстрахування заборгував українцям 1,8 млрд гривень Про це йдеться на http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/974706 сайті установи. "Фонд соціального страхування України виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі. Ми робимо все можливе, аби ви отримали допомогу якнайшвидше, однак сьогодні є затримки в строках фінансування", - йдеться в повідомленні.
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24.03.2021 19:56 Відповісти
Будівельно-торгова фірма. Звільнено більше півсотні працівників. Залишились хазяїн і бухгалтер...
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24.03.2021 20:00 Відповісти
Те що не впало не можна називати економікою
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24.03.2021 20:07 Відповісти
Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС,__________ потому что её в Украине нету!...
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24.03.2021 20:40 Відповісти
Ну надо-же что-то пи..деть,что-бы оправдать постоянно растущие расходы на содержание чиновников и ментов!И ещё-если Киев в красной зоне,значит Лещенко из Наб.совета УЗ на работу не ходит,а живёт на 8000гр. помощи?
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24.03.2021 20:44 Відповісти
Унылая брехня от зебилов про прошлые досягнення, а теперь о будуших)))

Бюджет 2021 года НАПОЛОВИНУ сверстан из расчета ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ.
На 500 миллиардов гривен они продадут ОВГЗ нашим банкам, НБУ банкам дает на это кредит из НАПЕЧАТАННЫХ денег.
А это увеличение всех цен, инфляция, падение гривны.

Представляете, как у них ВВП вырастет в гривне?
Ыкономисты мамкины...
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24.03.2021 21:21 Відповісти
Отето они чёткий кокс принимают...завидно..опупели вооще
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24.03.2021 22:02 Відповісти
За январь-февраль 2021 года падение уровня промышленного производства составило 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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24.03.2021 22:20 Відповісти
Шмыголь шо - издевается б....лядь
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24.03.2021 22:29 Відповісти
Как может что-то упасть, если априори падать не чему!
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24.03.2021 22:47 Відповісти
Даа тут такое падение економики шо не успеваеш ***...ить))
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24.03.2021 22:55 Відповісти
Вот и Шмыгло шото зачастил заниматься, как его и шеф, пустым сотрясением воздуха !
Промышленность упала на 5 %, а он чешет...
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25.03.2021 00:16 Відповісти
Та вы шо???!!! А кто ж тогда все это развалил в Украине?
Україні вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3025
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25.03.2021 01:30 Відповісти
Дядя, ты дурак?
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25.03.2021 12:05 Відповісти
 
 