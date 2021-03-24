УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10815 відвідувачів онлайн
Новини
11 568 120
протест (2376) Богачук Олег (1457) запобіжний захід (452) Офіс Президента (1997) Філімонов Сергій (13)

Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт. ВІДЕО+ФОТО

Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов, якого звинуватили в хуліганстві через суботню акцію протесту під Офісом Президента і якого можуть позбавити волі на термін від 3 до 7 років, прокоментував звинувачення.

Свою позицію Філімонов озвучив журналістам біля будівлі Печерського райсуду, який має обрати запобіжний захід йому і ще трьом учасникам протесту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я, наприклад, не бачу проблеми в розбитому вікні. Я, можливо, не підтримую цієї ситуації, але це точно не привід людину закривати зараз на домашній арешт, ставити їй п. 4 ст. 296 за розбите вікно. Вибачте мені, будь ласка, в тому ж Офісі Президента сидить Татаров, який вкрав 70 млн. Але він на волі й навіть займає свою посаду", - сказав Філімонов.

Він зазначив, що не згоден із висунутими звинуваченнями.

"Мені інкримінують грубе порушення правопорядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливою зухвалістю та із заздалегідь заготовленими предметами для завдання тілесних ушкоджень, це дуже важливо... Які тілесні ушкодження були завдані, кому вони були завдані? Антон Геращенко розповідає, що ніхто не постраждав. Звідки статтю беруть? Незрозуміло", - сказав Філімонов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Водночас клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн.

Фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт 01
Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт 02
Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт 03
Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Розбий вікно в своєму домі і будеш на волі
показати весь коментар
24.03.2021 16:51
+15
Всі прямо марять, щоб було як Білорусі!
показати весь коментар
24.03.2021 17:00
+15
Смотрю повылазило тролей рюкзакова , как никогда 😏
показати весь коментар
24.03.2021 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Feys OBDOVBANIY-avakivskiy 4len !
показати весь коментар
24.03.2021 20:31 Відповісти
...зовсім бачу кепсько тобі.
Невдячна робота у поросябота.
Ну нічого -нічого. Не ти перший, не ти останній.
Лишаю тебе з тобою наодинці, болєзний.
показати весь коментар
24.03.2021 20:44 Відповісти
avakov-Tarantino
показати весь коментар
24.03.2021 19:53 Відповісти
Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест._________ а я не вижу проблемы в разбитой твоей физиономии, это не повод закрывать человека на 15 суток...
показати весь коментар
24.03.2021 20:24 Відповісти
Не плачь малыш, твои спонсоры тебя отмажут.
показати весь коментар
24.03.2021 20:49 Відповісти
Дивно. ...поджечь таблічку на зданії "Прєзідєнт України". Друзі вірно підмічено , але журнашлюхи не помічають. Будинок -Президент України. Запитання у кого проблеми з бошкой? Які претензії до протестуючих? Був би офіс , так це адмін будівля і звідси можна далі розмовляти. Будинок і табличка Призидент. Щось тут *******.
показати весь коментар
24.03.2021 20:51 Відповісти
Их преступление не в разбитом окне, а в их зеленом выборе, а сегодняшнее действо---это их наказание.
показати весь коментар
24.03.2021 21:01 Відповісти
Право на восстание закреплено в Преамбуле Всеобщей декларации прав человека (далее - Декларация), принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, где указанно:«Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения»[3].

У нас власть охраняет государство??? Именно против нарушения права на справедливый суд и был протест. Не услышали? Есть еще право на восстание! А там стеклами не отделаешься! Вывод - разбитое стекло - это конечно плохо , но если власть не слышит народ - будут уже разбитые головы!
показати весь коментар
24.03.2021 21:16 Відповісти
да не надо далеко ходить, подобные обвинения в соседней сране пекут, как горячие пирожки, ясно откуда ноги растут...,если посмотреть внимательно, это просто калька с подобных обвинений в рашке, ничего нового нынешняя недолугая власть просто не в состоянии придумать...
показати весь коментар
24.03.2021 21:41 Відповісти
Граждане,я конечно,за справедливость.Среди моих друзей-приятелей,есть много тех, у кого сыновья-АТОшники.
И живые, и мертвые...
Но у меня возник простой вопрос,- нахрена бить стекла ???
Это как-то на что-то может повлиять на что-то , кроме того, что из наших налогов заплатят за восстановление фасада и дверей ???
/При том,что в здании никого не было !!!/
P.S.- знаю,уверен, что этот пост заспамят...ну-ну...
/А подумать ?/
показати весь коментар
25.03.2021 08:40 Відповісти
це емоції.
банальні емоції та ненависть.
вони звикли на фронті вбивати ворога, а тут він сидить і чіпати його не можна.
значно гірше побитого скла діяльність зеленського.
показати весь коментар
25.03.2021 08:42 Відповісти
вони звикли на фронті вбивати ворога, а тут він сидить і чіпати його не можна.


Мем,там, у будівлі НІКОГО не було.
Які нафіг,- сидить і чіпати не можна ????????????
Можна і треба. Але ж не гранітне каміння....воно нічого відповісти не зможе......
показати весь коментар
25.03.2021 08:52 Відповісти
То і що що не було. Та будівля вже є уособленням зла, інтриг та зради.
показати весь коментар
25.03.2021 08:54 Відповісти
Мені би хотілось, щоб ті хлопці особисто попарили Зеленського банним віничком .
показати весь коментар
25.03.2021 08:55 Відповісти
Нехай прийдуть туди тоді,коли там хоч хтось буде, тоді і можуть справдитися їхні надії.......
показати весь коментар
25.03.2021 09:00 Відповісти
От Ви розумієте, що самі потрапили в пастку , зорганізовану владою.
Вони ж навмисне підпустили до будівлі протестувальників в надії, що в когось не втримають нерви. Опору не чинили. Потім мусора самі ще подописували на стінах. І впарили Вам історію про вандалів з націоналістичним нахилом.
А людей має непокоїти не розписана будівля, а посадка патріотів, безлад в економіці, провал вакцинації, зрада на війні, тощо. Проблем вище даху. А Ви тут про будівлю скусь, відмиту за 50 тисяч гривень.
показати весь коментар
25.03.2021 09:05 Відповісти
Потрапив у пастку ? Да ладно....)
Я ж у відмінність від ,тіпа, юриста, який,тіпа, одержав якісь знання десь там ,
маю змогу думати наперед.)
Так шо,ваші нападки,-мімо.)
А те, що людей відволікають від нагальних проблем різними шоу,так це і до бабки не ходИ.
показати весь коментар
25.03.2021 09:20 Відповісти
Послухайте себе - що Ви обговорюєте.
Так, потрапили в інформаційну пастку.
Інакше мали би ставити інші питання.
показати весь коментар
25.03.2021 09:26 Відповісти
Мем, а давайте ми на просто форумі, не будемо спілкуватись.
Як вам така ідея ?
показати весь коментар
25.03.2021 09:37 Відповісти
Мееееем, де ви ? Я ж пожартував. ))
показати весь коментар
25.03.2021 09:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 