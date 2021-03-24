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Новини Коронавірус і карантин
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"Червоні" зони і вступна кампанія: пробне ЗНО, основна сесія та іспити будуть проходити в стандартному форматі

Пробне ЗНО буде проходити в стандартному форматі з дотриманням всіх карантинних вимог.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає Цензор.НЕТ.

"Пробне ЗНО буде проходити в стандартному форматі, пункти тестування будуть працювати. Прийнята постанова дозволяє нам проводити пробне ЗНО, основну сесію ЗНО, вступні іспити в магістратуру навіть у червоних карантинних зонах. Усього для участі в пробному ЗНО зареєструвалися понад 140 тисяч осіб, це істотно менше, ніж торік. У стандартних аудиторіях традиційно будуть перебувати 15 учасників і двоє інструкторів, така кількість людей у класах дозволяє дотримуватися безпечних умов. Як і минулого року, принципи дистанціювання залишаються актуальними, оскільки в процесі роботи над тестами учасники будуть перебувати на безпечній відстані один від одного - 1,2 метри", - розповіла Вакуленко.

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За її словами, на вході в пункти тестування будуть розміщені санітайзери, туалетні кімнати будуть забезпечені миючими засобами, а учасники повинні мати при собі маски або респіратори та індивідуальні санітайзери.

Заступник директора УЦОЯО повідомила, що питання формату проведення основної сесії ЗНО буде розглядатися на засіданні Комітету ВР з освіти, науки та інновацій, яке відбудеться 24 березня.

"Фактично на цьому засіданні буде вирішуватися питання про те, чи буде обов'язковим цього року буде проходження ДПА у формі ЗНО для випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів професійних і професійно-технічних навчальних закладів", - уточнила Вакуленко.
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життя це чи освіта...
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24.03.2021 16:54 Відповісти
"Красные" зоны и вступительная кампания: Пробное ВНО, основная сессия и экзамены будут проходить в стандартном формате

Красные зоны, чёрные зоны...
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24.03.2021 17:07 Відповісти
Оставили бы уже детей в покое. Приняли бы в вузы всех, кто хочет. В виде исключения в пандемию. Приняли бы нестандартное решение хоть раз.
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24.03.2021 17:14 Відповісти
Ну и как Вы себе это представляете? В престижные вузы по 5-10 претендентов на место. Как отбирать будете? По знаку Зодиака? Впрочем, в Украине сейчас заправляют любители нестандартных решений и ориентации. Вами выбранные.
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24.03.2021 18:01 Відповісти
красные зоны это зло и горе для честных бродяг...
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24.03.2021 20:11 Відповісти
 
 