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Чиновники Київщини, Чернігівщини та Сумщини "нагріли руки" на ремонті доріг, - поліція

Вони завищили ціни будматеріалів, вартість та обсяг виконаних робіт. Усього на ремонт доріг нібито було витрачено 15 млн грн.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 2019-2020 років одне з державних підприємств за результатами проведених тендерних процедур на електронному майданчику "ProZorro" уклало низку угод на виконання робіт із поточного середнього і капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення. При цьому ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість предмета закупівлі вказувалася завищена, а публічні закупівлі проводилися в умовах хибної конкуренції", - сказано в повідомленні.

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У Києві, Київській, Чернігівській і Сумській областях поліцейські провели обшуки та вилучили документацію про роботи на суму понад 15 млн грн.

Провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади на строк до 3 років.

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Чиновники Київщини, Чернігівщини та Сумщини нагріли руки на ремонті доріг, - поліція 01
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Топ коментарі
+5
а ремонт дорог в зимнее время всегда и проводится с целью погреть руки.
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24.03.2021 17:23
+5
Штраф надо наложить гривень по 200-250,что-бы следующий раз не повадно было.
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24.03.2021 17:38
+2
та вы шо!
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24.03.2021 17:16
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Хм... Велике крадівництво почали розслідувати зазделегідь?
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24.03.2021 17:14 Відповісти
Ха-ха, сказали одесские армяне
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24.03.2021 17:15 Відповісти
та вы шо!
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24.03.2021 17:16 Відповісти
Назвали три области, а документов изъяли на пару км дорог, дурня какая-то.
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24.03.2021 17:16 Відповісти
Прозорро уже не работает, его обходят спокойно, когда на кону большие деньги. Нужен апгред
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24.03.2021 17:17 Відповісти
Уже майже два роки взагалі ні фіга не працює.
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24.03.2021 17:33 Відповісти
Прозорро в смартфоні?
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24.03.2021 17:35 Відповісти
Може ;ЗЕ!Зорро-діджитал;?
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24.03.2021 17:38 Відповісти
Звучить!
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24.03.2021 17:39 Відповісти
І емблему таку- бородатий чувак з пейсами та шпагою і айфон замість щита.
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24.03.2021 17:41 Відповісти
Ждем новостей с Полтавщины,когда начнут разбираться с этой фуфловой бетонкой которую строят около моего дома. Власть наверное не знает что у нас зима есть а бетон солью не посыпешь?
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24.03.2021 17:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/471317 На Полтавщине все отлично. Восьмой год ждем ремонта убитой дороги. В прошлом году сделал 40 км, до райцентра, а остальные 40 км и не начинали. Не было даже ямочного ремонта. И, весь район, утыкан качалками, которые качают нефть и газ. П#зд#ц какой-то...
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24.03.2021 18:24 Відповісти
от нє нада!
найчесніша влада не краде!
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24.03.2021 17:19 Відповісти
Чиновники Київщини, Чернігівщини та Сумщини "нагріли руки" на ремонті доріг, - поліція - Цензор.НЕТ 2649
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24.03.2021 19:53 Відповісти
Та не може бути...
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24.03.2021 17:22 Відповісти
а ремонт дорог в зимнее время всегда и проводится с целью погреть руки.
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24.03.2021 17:23 Відповісти
Штраф надо наложить гривень по 200-250,что-бы следующий раз не повадно было.
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24.03.2021 17:38 Відповісти
Надо же, какая неожиданность! ))

Для меня была бы новость, если бы они на этом не нагрелись. А так всё в порядке вещей, ничего не изменилось.
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24.03.2021 17:51 Відповісти
..точнее не куда...эта "традиция добрая" существует со времён "саюза нерушимого"-крали и тогда..А дорог,как не было,так и не будет...Даже не хочу последних мерзавцев,обещавших "автобаны" по Украине построить...
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24.03.2021 18:11 Відповісти
100%!
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24.03.2021 18:16 Відповісти
Які руки? Їх же повідрубували ще при попередньому президенті.😡
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24.03.2021 17:54 Відповісти
Гідра. Повідростали.
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24.03.2021 18:51 Відповісти
Ездил я тут недавно по "зеленым дорогам". Открыты в ноябре - уже "колодцы". Твою мать, в НОЯБРЕ !!!
А еще:разгоняешь машину до 129, а она начинает вибрировать. Я сначала подумал что с движком проблемы. Это что, какие-то новые технологии? Просветите, плз
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24.03.2021 18:08 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять!
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24.03.2021 18:39 Відповісти
А попереду квітень місяць. Весна прийде - дороги "попливуть".
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24.03.2021 18:50 Відповісти
Да зельоні в тому році на одних масках в сто раз більше вкрали,й нічого.А тут хоч якийсь асфальт останеться,щоб зебонутих на кладовище добре везти було.
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24.03.2021 19:53 Відповісти
 
 