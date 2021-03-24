Чиновники Київщини, Чернігівщини та Сумщини "нагріли руки" на ремонті доріг, - поліція

Вони завищили ціни будматеріалів, вартість та обсяг виконаних робіт. Усього на ремонт доріг нібито було витрачено 15 млн грн.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 2019-2020 років одне з державних підприємств за результатами проведених тендерних процедур на електронному майданчику "ProZorro" уклало низку угод на виконання робіт із поточного середнього і капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення. При цьому ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість предмета закупівлі вказувалася завищена, а публічні закупівлі проводилися в умовах хибної конкуренції", - сказано в повідомленні.

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У Києві, Київській, Чернігівській і Сумській областях поліцейські провели обшуки та вилучили документацію про роботи на суму понад 15 млн грн.

Провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади на строк до 3 років.

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