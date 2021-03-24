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ВР (14812) КС (1425) призначення (2239) Міносвіти (1404) Шкарлет (353)

Колегія суддів КС відмовилася відкривати конституційне провадження у справі про призначення Шкарлета міністром освіти

Колегія суддів КС відмовилася відкривати конституційне провадження у справі про призначення Шкарлета міністром освіти

Сьогодні, 24 березня, перша колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України (КС) прийняла постанову про відмову у відкритті конституційного провадження у справі про призначення ВР Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"За результатами розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С.М. міністром освіти і науки України" прийнято постанову колегії суддів про відмову у відкритті конституційного провадження в даній справі. Питання про відкриття конституційного провадження у цій справі буде розглядатися на засіданні Палати Суду", - випливає з повідомлення КС.

Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Водночас під час голосування за призначення Шкарлета був зафіксований факт кнопкодавства. 46 депутатів направили в КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти.

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Топ коментарі
+11
Це називається кругова порука по-ЗЕленські
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24.03.2021 17:22
+11
це називається ручне кривосуддя
отже запит в суспільстві на правосуддя не задоволений і буде виборюватись.
або нормально проведуть реформу, або точно розвісять на стовпах.
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24.03.2021 17:24
+11
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1374666085702770689 5 год

Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
- А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
- І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
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24.03.2021 17:27
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Це називається кругова порука по-ЗЕленські
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24.03.2021 17:22 Відповісти
це називається ручне кривосуддя
отже запит в суспільстві на правосуддя не задоволений і буде виборюватись.
або нормально проведуть реформу, або точно розвісять на стовпах.
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24.03.2021 17:24 Відповісти
Мал клоп 🤡🤢👹 да вонюч , сцаря из себя корчит ! Шкарлет позорный плагиатор рыговонял
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24.03.2021 17:30 Відповісти
Зеленський подзвонив ?
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24.03.2021 17:23 Відповісти
Шкарлет делом доказал что для воров кодлана Коломойского он свой: Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский за него поручился-Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования . Кодлан Шкарлета не отдаст.
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24.03.2021 17:26 Відповісти
Шкарлет буде окацаплювати наших дітей. А це вигідно і фуйлу і бені.
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24.03.2021 17:51 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1374666085702770689 5 год

Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
- А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
- І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
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24.03.2021 17:27 Відповісти
а-ха-ха) Отепер суд хороший і правильний.
А тупицький вообще маладец.
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24.03.2021 17:28 Відповісти
А можно поцікавитись,а цей тіпа шкарлєт із чьїх буде?
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24.03.2021 17:30 Відповісти
За власними словами, 2004 і 2010 року підтримував на президентських виборах Віктора Януковича та Партію регіонів. Балотувався до Чернігівської обласної ради від цієї партії в Деснянському районі Чернігова на місцевих виборах того ж року[31]. Був обраний депутатом Чернігівської облради в каденцію 2010-2015 років[32][33].

2015 року балотувався до Чернігівської обласної ради як представник Блоку Порошенка, але вибори програв[34].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Шкарлет_Сергій_Миколайович#Політична_діяльність
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24.03.2021 17:36 Відповісти
Креатура президента Зеленського
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24.03.2021 18:00 Відповісти
Правосудие продано!
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24.03.2021 17:31 Відповісти
Так там "судді" такі само, як Шкарбалєт.
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24.03.2021 17:35 Відповісти
скоро ещё кива защитится и в полку вчоных прибавится ещё один член.
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24.03.2021 17:37 Відповісти
Кто то что то понял?
Так это отказ или будет рассматриваться?
Мне далекому от судопроизводства не понятно!
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24.03.2021 17:44 Відповісти
Нам , простым , зачем суды вааще нужны? Им то для оправдания своего беспредела...А нам?
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24.03.2021 17:45 Відповісти
Проку с таких судов нет, не было, да и не могло быть. Судьи в этих судах - это форменные негодяи и редкие мерзавцы, по всем социальным параметрам. Уж я-то не раз сталкивался с этим человеческим отребьем, пытаясь отстоять свои права. Трудоустраивать подобных негодяев, не имеющих по своим этическим соображениям никакого права судить украинских граждан. С точки зрения справедливости, даже звери от них будут благороднее. Это нечисть, которая своим присутствием указывает народу Украины, как глубоко засел в нем порок совкового, тоталитарного, происхождения. С такими наследием, лучше самим судить преступников, чем поручать это делать таким безнравственным злодеям.
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24.03.2021 18:01 Відповісти
Дегенерат-плагіатор Шкарлет і збочений психо-імбецил Ківа - це тепер "наукова" еліта країни!
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24.03.2021 19:10 Відповісти
Коли мій пес нечемний, я його обзиваю "суддею". Псисько страшенно ображається, ховається у буді і не їсть два дні.

Хлопці, читайте, як Едгар Гувер розбирався зі своїми суддями і прокурорами. Так будувалася Америка...
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24.03.2021 20:07 Відповісти
Дивно. По всім відкривають , а тут НІ. Докажіть що ффсе вірно і все закінчиться на протязі дня. Бездарі.
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24.03.2021 20:43 Відповісти
А какое отношение к процессу голосования в Раде имеет КСУ?

Это дело или самой Рады (регламентного комитета)---просмотреть видео голосования , определить, кто кнопкодавил и отменить результаты голосования ---всего-то делов!
А если Рада не хочет, есть куча правоохранительных органов, которые обязаны установить факт неличного голосования.
ГДЕ здесь парафия КСУ? Просто зебил продавил шкарлета и теперь морозится пока забудут.
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24.03.2021 20:49 Відповісти
 
 