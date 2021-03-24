Колегія суддів КС відмовилася відкривати конституційне провадження у справі про призначення Шкарлета міністром освіти
Сьогодні, 24 березня, перша колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України (КС) прийняла постанову про відмову у відкритті конституційного провадження у справі про призначення ВР Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.
"За результатами розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С.М. міністром освіти і науки України" прийнято постанову колегії суддів про відмову у відкритті конституційного провадження в даній справі. Питання про відкриття конституційного провадження у цій справі буде розглядатися на засіданні Палати Суду", - випливає з повідомлення КС.
Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Водночас під час голосування за призначення Шкарлета був зафіксований факт кнопкодавства. 46 депутатів направили в КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти.
Будь ласка, зачекайте...
отже запит в суспільстві на правосуддя не задоволений і буде виборюватись.
або нормально проведуть реформу, або точно розвісять на стовпах.
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1374666085702770689 5 год
Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
- А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
- І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
А тупицький вообще маладец.
2015 року балотувався до Чернігівської обласної ради як представник Блоку Порошенка, але вибори програв[34].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Шкарлет_Сергій_Миколайович#Політична_діяльність
Так это отказ или будет рассматриваться?
Мне далекому от судопроизводства не понятно!
Хлопці, читайте, як Едгар Гувер розбирався зі своїми суддями і прокурорами. Так будувалася Америка...
Это дело или самой Рады (регламентного комитета)---просмотреть видео голосования , определить, кто кнопкодавил и отменить результаты голосования ---всего-то делов!
А если Рада не хочет, есть куча правоохранительных органов, которые обязаны установить факт неличного голосования.
ГДЕ здесь парафия КСУ? Просто зебил продавил шкарлета и теперь морозится пока забудут.