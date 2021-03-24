УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11412 відвідувачів онлайн
Новини
2 437 37
казино (188) азартні ігри (266) КРАІЛ (78)

Бюджет отримав 72 млн грн за перші дві ліцензії наземного казино, які відкриють в Одесі та Львові

Бюджет отримав 72 млн грн за перші дві ліцензії наземного казино, які відкриють в Одесі та Львові

Державний бюджет отримав 72 мільйони гривень за перші дві ліцензії наземного казино.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Ліцензії оплатили ТОВ "ПРІМУМ" (готель "Гагарін" в Одесі) і ТОВ "небуло ГЕЙМС" ("Гранд Готель" у Львові).

Дані готелі - перші заклади в Україні, всередині яких оператор зможе організувати легальне казино.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава отримала 108 млн грн за першу букмекерську ліцензію, - КРАІЛ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
А как вам идея открывать миниказино в отремонтированных ВИПномерах тюрем?
показати весь коментар
24.03.2021 17:39
+5
ще наркотики добрий прибуток дають
спробуйте
показати весь коментар
24.03.2021 17:35
+4
У нас коренные народы очень даже кучеряво зарабатывают на казино. Правда, их контролитуют Tribal Councils, а там у них свои порядки и "понятия", в которые федералы не имеют права вмешиваться.
показати весь коментар
24.03.2021 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще наркотики добрий прибуток дають
спробуйте
показати весь коментар
24.03.2021 17:35 Відповісти
Так на очереди, не переживайте так. Всех ими вылечат, теми наркотиками.
показати весь коментар
24.03.2021 17:41 Відповісти
У нас коренные народы очень даже кучеряво зарабатывают на казино. Правда, их контролитуют Tribal Councils, а там у них свои порядки и "понятия", в которые федералы не имеют права вмешиваться.
показати весь коментар
24.03.2021 17:43 Відповісти
это взамен закрытых сбу? Или то были подземные?
показати весь коментар
24.03.2021 17:39 Відповісти
А как вам идея открывать миниказино в отремонтированных ВИПномерах тюрем?
показати весь коментар
24.03.2021 17:39 Відповісти
тогда уже и услуги шалавушек...и курительно-айкосные комнаты))) и чем не ОП ??))))))
показати весь коментар
24.03.2021 17:58 Відповісти
Вот когда внеземные казино откроют, вот тогда заживем, а наземное это мелочи.
показати весь коментар
24.03.2021 17:40 Відповісти
А разве "Космолот" уже не работает? Чем не внеземное казино?
показати весь коментар
24.03.2021 19:35 Відповісти
Мы должны прыгать от радости , что семьи будут страдать от зависимых игроков, игроманов, но зато какой то бюджет получает прибыль!
показати весь коментар
24.03.2021 17:42 Відповісти
это бюджет - кого надо,бюджет..(с)
показати весь коментар
24.03.2021 17:45 Відповісти
Рулєтка крутітца- лавеха мутітца!
показати весь коментар
24.03.2021 17:42 Відповісти
Это сколько же надо будет обдурить народу, чтобы отбить лицензию и ещё и заработать. Видимо у кого-то много лишнего бабла "легко"заработанного,чтобы там оставлять.
показати весь коментар
24.03.2021 17:44 Відповісти
син авакова по 10000 дол за ніч програвав.
показати весь коментар
24.03.2021 17:57 Відповісти
это примерно,как хранилище банка продало ворам две клетчатые полиэтиленовые сумки по 5 грн,чтобы им удобней было выносить в них наличку..
показати весь коментар
24.03.2021 17:44 Відповісти
гора бабок
показати весь коментар
24.03.2021 17:47 Відповісти
Нафіг ви всралися зі своїм казино. Надайте людям безкоштовне тестування на КОВІД. Блін, навіть при баньдюковичі такого бардака не було. ЗЕЛЯ тікай, пока не пізно, бо буде БУМ. Привіт із Одеси!.
показати весь коментар
24.03.2021 17:49 Відповісти
https://twitter.com/ZampolitGistapo

https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполіт гістапо



*****, https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A?src=hashtag_click #ПОКРОВСЬК , шо у вас там зараз происходит??? Який Ростов, яка нах "Держава"??? Шо це тіло тут взагалі загубило??? Кацапня ********* вщент! Пздць якись...

Хто за Україну, підтягуйтеся!!!


https://twitter.com/i/status/1374683588617240579
показати весь коментар
24.03.2021 17:49 Відповісти
Ти шо *******, в чому справа?
показати весь коментар
24.03.2021 17:52 Відповісти
Тепер я розумію, чим заважов Стерненко, команді ЗЕ!
показати весь коментар
24.03.2021 17:51 Відповісти
братиша позавчера отнес 16 штук, всю зарплату в новооткрытое "казино". Нашли телефон старый, лично пригласили - он был когда-то любителем. Такая радость в семью...
показати весь коментар
24.03.2021 17:54 Відповісти
казино откроют - города на карантин закроют ))) играйте - уиграйтесь! (на квартиры, машины и...почки))))
показати весь коментар
24.03.2021 17:55 Відповісти
А кто сейчас спрогнозирует БЕДЫ и ВРЕД который принесут эти две лицензии на мошенничество. И хотелось БЫ увидеть фамилии ответственных за провал с грохотом этой авантюры.
показати весь коментар
24.03.2021 18:12 Відповісти
У каждого своя концепция:
Порошенко: мова, віра, армія.
Зеленский: дороги, казино, Диснейленд, Голливуд и какая разница.
показати весь коментар
24.03.2021 18:21 Відповісти
Я так понимаю, в казино будут ходить судьи - взяточники, "слуги народа" - расхитители бюджета,полицейские - крышеватели проституции и наркомафии. и тому подобная шваль. У "пересічних громадян" денег хватает только чтобы выжить и прокормить семью, а не на казино...
показати весь коментар
24.03.2021 19:53 Відповісти
если хватит мозгов такое-же провернуть с травкой будет вообще чудно
показати весь коментар
24.03.2021 20:20 Відповісти
я вообще не вижу проблем с казино, это дает дает возможность выбирать каждому что делать в этой жизни кому курить траву,а кому срывать куш, читайте https://otzyvycasino.biz/casinomoney материал по теме и сами решайте чего вы хотите от этой жизни.
показати весь коментар
25.04.2021 22:49 Відповісти
если и играть в казино то обязательно через легальное и официальное, я к примеру для сябя выбрал https://gagarin.partners/ партнерка покердом и там неплохо и с пользой провожу свободное от работы время
показати весь коментар
16.06.2021 11:36 Відповісти
Ну в казино играть можно конечно но желательно очень осторожно)
показати весь коментар
24.06.2021 14:05 Відповісти
Ну да. Я сам играю в казино Вулкан https://vlk-casino-online.com/ в Украине это наверное самое надежное казино как и во всем СНГ. Там постоянно есть что то новое и к тому же очень много интересных бонусов имеется. Так что почему бы и нет?
показати весь коментар
25.06.2021 08:46 Відповісти
в казино треба йти щоб грати, щоб отримати задоволення від самої гри а не для того щоб заробити чи виграти. Вже є достатьня кількість гарних закладів для https://www.06267.com.ua/news/3144423/onlajn-kazino-slots-city-prekrasnij-vibir-i-sob-vidpociti-i-sob-polipsiti-svoe-materialne-stanovise азартних ігор , тому я вважаю що від гравців залежить чи всі гроші вони програють чи не всі.
показати весь коментар
09.07.2021 14:05 Відповісти
Не знаю, даже если откроют, все равно не горю желанием туда идти. Сам играю в https://joy-casino.digital/ в комфортной для себя обстановке и дополнительно получаю различные там бонусы для игры. там мне кто-нибудь их даст?
показати весь коментар
05.10.2021 13:00 Відповісти
Предпочитаю играть в онлайн казино, нравится только https://vulkanvegas.today/ сайт клуба Вулкан Вегас все игровые автоматы лицензионные
показати весь коментар
27.12.2021 11:12 Відповісти
Больше бы нам легальных казино и проблем бы никаких не было
показати весь коментар
05.04.2023 15:36 Відповісти
Ось і мені так здається. І тоді би всі собі грали спокійно у гральні автомати онлайн безкоштовно https://vulkancasino.ua/uk-ua/category/new і не переймались би тими питаннями та переживаннями, що їх хтось хоче надурити чи не виплатити чесно зароблені кошти. Але добре що зараз ліцензованих казино стало більше. Мене така тенденція реально тішить
показати весь коментар
06.04.2023 15:26 Відповісти
Круто. По моему в казино важно выбирать правильные игры. Некоторые игры имеют более низкий процент возврата для игрока, чем другие. Например, игровые автоматы обычно имеют более высокий "домашний край". Еще я бы добавил важность изучения правил игры. Не все казино-игры одинаковы, и знание правил может повысить шансы на выигрыш." замінено на "Согласен с тобой. Также важно выбирать правильные игры. Некоторые игры имеют более низкий процент возврата для игрока, чем другие. Например, игровые автоматы обычно имеют более высокий "домашний край". Еще я бы добавил важность изучения правил игры. Не все казино-игры одинаковы, и знание правил может повысить шансы на выигрыш. Если так подумать то можно выработать какие то правила, будь-то бюджет на игру и так далее или что то еще при игре в казино. По моему все что вы можете сейчас так это https://eu-shc.com.ua/ відвідати сайт и попробовать самостоятельно во всем разобратся
показати весь коментар
29.11.2023 16:11 Відповісти
 
 