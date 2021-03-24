Бюджет отримав 72 млн грн за перші дві ліцензії наземного казино, які відкриють в Одесі та Львові
Державний бюджет отримав 72 мільйони гривень за перші дві ліцензії наземного казино.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.
Ліцензії оплатили ТОВ "ПРІМУМ" (готель "Гагарін" в Одесі) і ТОВ "небуло ГЕЙМС" ("Гранд Готель" у Львові).
Дані готелі - перші заклади в Україні, всередині яких оператор зможе організувати легальне казино.
Топ коментарі
+6 Бессоница
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