Бюджет отримав 72 млн грн за перші дві ліцензії наземного казино, які відкриють в Одесі та Львові

Державний бюджет отримав 72 мільйони гривень за перші дві ліцензії наземного казино.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Ліцензії оплатили ТОВ "ПРІМУМ" (готель "Гагарін" в Одесі) і ТОВ "небуло ГЕЙМС" ("Гранд Готель" у Львові).

Дані готелі - перші заклади в Україні, всередині яких оператор зможе організувати легальне казино.

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