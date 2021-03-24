Кличко про прохання перевізників заборонити роботу маршруток: "Це близьке до маніпуляції"
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував заяву Асоціації перевізників Києва і Київської області, в якій вони просили КМДА заборонити роботу маршруток, оскільки можуть збанкрутувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі "Україна 24".
"Це близьке до маніпуляції "забороніть нам, будь ласка, працювати, тому що у нас збитки". Так само я можу сказати, що на сьогодні весь транспорт у Києві дотаційний. Він неприбутковий. Приватні перевізники мають вирішувати на свій розсуд, а в цьому плані "забороніть, будь ласка, мені, тому що я не зможу возити" - це маніпуляція", - зазначив мер Києва.
Кличко також попросив киян без необхідності не користуватися транспортом і залишатися вдома.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.
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ФОПам магазини позакривали - ни одно чмо даже аренду не скостило єти шо белая кость?
Шоб вам, зебилам, наконец то прилетело как вы хотели.
Ты посмотри в Европе - везде трамваи, и красивые, просторные, удобные автобусы. Ты нигде не увидишь ржавых маршруток где людей забившихся как скот возят в жару без кондея и с услугой общественной душевой кабинки во время ливня.
Они итак дотационные, а вы им ещё и ограничения по численности какие-то рисуете. А одобрить запрещение, вы видимо стесняетесь, потому что ещё больше денег попросят? Правильно я понял?
Нормальный хук, Виталя....(
А ну так *за бугром * не видно
Моё мнение нефиг никого ограничивать. Всё должно быть в соответствии с Конституцией(с правами человека). А если они(маршруточники и весь в принципе частный бизнес) не платят налогов государству, так это понятно почему. Давно уже пора реформировать государство в сторону уменьшения и отмены(многих) налогов. Сейчас и налоги высокие, и петляют все от них, шо пятки свистят. Кому это выгодно!? Только теневым взяточникам, олигархам и мелким барыгам.
Трамваи и автобусы просторные вместо этого гомна.