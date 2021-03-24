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Новини Санкції проти Росії
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Канада (2108) права людини (604) санкції (11281) Бортніков (6)

Канада ввела санкції проти глави ФСБ Бортнікова і ще 8 чиновників за систематичне порушення прав людини в РФ

Канада ввела санкції проти глави ФСБ Бортнікова і ще 8 чиновників за систематичне порушення прав людини в РФ

Канада ввела санкції проти дев'яти російських офіційних осіб, назвавши свої дії відповіддю на порушення прав людини на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 24 березня 2021 року Канада вводить санкції проти російських чиновників у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини, що здійснюються в Росії", - сазано в заяві МЗС Канади.

Серед осіб, включених до списку санкцій - глава ФСБ Олександр Бортніков, директор ФСВП Олександр Калашников, генпрокурор Ігор Краснов, перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко і Павло Попов, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярин, повпред президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло та директор Росгвардії Віктор Золотов.

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https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполіт гістапо

*****, https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A?src=hashtag_click #ПОКРОВСЬК , шо у вас там зараз происходит??? Який Ростов, яка нах "Держава"??? Шо це тіло тут взагалі загубило??? Кацапня ********* вщент! Пздць якись...

Хто за Україну, підтягуйтеся!!!

https://twitter.com/i/status/1374683588617240579
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24.03.2021 17:50 Відповісти
Против Абортникова -хорошо, а против Падлышева?
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24.03.2021 18:31 Відповісти
Подлежат уничтожению!
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24.03.2021 18:43 Відповісти
довели чиновников до ручки, уже вместо того, что бы тащить деньги в офшоры - вынуждены тоннами складировать по квартирам, одного за другим новых корейко ловят
куда мир катится ?
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24.03.2021 21:04 Відповісти
 
 