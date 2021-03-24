Росія підриває світовий порядок військовими і невійськовими методами, - держсекретар США Блінкен
Росія зараз несе для колективної безпеки загрози і військового, і невійськового характеру.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Ми бачимо це в нових військових можливостях і стратегіях, що розвиваються Росією з метою кинути виклик нашим альянсам і підірвати заснований на правилах світовий порядок, що гарантує нашу колективну безпеку", - зазначив він.
При цьому Блінкен перерахував "агресію Москви на східній Україні", великомасштабні військові навчання, модернізацію озброєнь, у тому числі ядерних, дії в Чорному і Балтійському морях, на Крайній Півночі, в східній частині Середземного моря.
Держсекретар також згадав категорію "невійськових загроз", які часто лунають із боку тих країн, що і військові, як, наприклад, РФ або КНР. Блінкен навів приклади "технологічних, економічних та інформаційних тактик", включаючи кібератаки, кампанії з дезінформації та "перетворення корупції на зброю" для шкоди демократії.
"Від економічного тиску Китаю на Австралію до використання Росією дезінформації для підриву впевненості в (результатах. - ред.) виборів і в безпеку та ефективність вакцин, ці агресивні дії загрожують не тільки нашим країнам окремо, а й нашим спільним цінностям", - зазначив Блінкен.
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А когда дядя Джо только одно слово сказал - на расии рубль поплыл.
Твоя страна нас лишила ядерного оружия!
Заткни свое .... и отправляй сюда помощь!
С... Вы, союзники, ...(русский мат)
давай сюда все что можно! .... мистер... бл,., блин
Определения бывают разными - черными, белыми и очень красными. И если вванючеее обрыганное зеленопердое кремлевское Говноооо....назвали убийцей, то так оно и есть. И не надо плясать под Восток дело тонкое,....да Эрдоган. На Востоке факты тоже упрамая вещь!!!!
Турецкая сторона выразила российскому послу свою обеспокоенность по поводу имевших место инцидентов. Особая озабоченность была высказана в связи с атакой на больницу. В результате удара российской авиации 21 марта по провинции https://enovosty.com/tag/idlib Идлиб на северо-западе Сирии погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Боевые самолеты, которые, по данным вооруженной оппозиции, принадлежали России, также атаковали район Сармада в Идлибе, переход Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе и район близ трассы M4.
В тот же день силы режима Башара Асада и проиранские группировки нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и обстреляли больницу в районе Эль-Этерип провинции Алеппо, в результате чего погибли 7 мирных жителей, в том числе ребенок», - говорится в заявлении турецкого дипломатического ведомства по этому поводу.