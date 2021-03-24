"Ви вийдете на масовий протест, якщо доведуть, що спецоперація була злита Єрмаком?" - Шабунін
Влада боїться масових протестів після виходу фільму-розслідування Bellingcat про провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Знаєте, чому влада настільки неадекватно реагує на останні протести? Звідки ці комсомольські заяви КМУ, позачергові засідання ВРУ, кваліфікація до 7 років в'язниці і т.д.? Переконаний - це страх. Влада боїться масових протестів, наприклад, після фільму Bellingcat про вагнерівців", - написав він.
"А конкретно ви вийдете на масовий протест, якщо Bellingcat доведе, що операція була злита, наприклад, Єрмаком?" - запитав він.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Сам по себе скандал привычное дело для маланского базара наверху, однако, все это уже давно зашкаливает и нормы закона, и нормы морали.
Из нас намеренно делали и делают скот.
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Фильм,это не доказательство.Фильм ,это всего лишь версия и не более.