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протест (2376) Шабунін (522) ПВК Вагнер (1534)

"Ви вийдете на масовий протест, якщо доведуть, що спецоперація була злита Єрмаком?" - Шабунін

Влада боїться масових протестів після виходу фільму-розслідування Bellingcat про провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, чому влада настільки неадекватно реагує на останні протести? Звідки ці комсомольські заяви КМУ, позачергові засідання ВРУ, кваліфікація до 7 років в'язниці і т.д.? Переконаний - це страх. Влада боїться масових протестів, наприклад, після фільму Bellingcat про вагнерівців", - написав він.

"А конкретно ви вийдете на масовий протест, якщо Bellingcat доведе, що операція була злита, наприклад, Єрмаком?" - запитав він.

Ви вийдете на масовий протест, якщо доведуть, що спецоперація була злита Єрмаком? - Шабунін 01

Читайте також: Зеленський порушив закон, видавши указ про прийняття Звіту розвідувальних органів без запрошення на засідання багатьох членів РНБО: ОП ганебно приховує провал Вагнергейту, - Бутусов

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+101
Операцію скасували. А зробити це могло лише перше обличчя держави.
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24.03.2021 18:01
+82
є велика різниця між кацапськими диверсіями і зрадою держави першою посадовою особою.
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24.03.2021 18:02
+67
Тут вопрос в другом: что будет, если будет доказано, что все было слито Зеленским? Вот вопрос-вопросов А ермак, то таке...
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24.03.2021 18:00
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Гордон пытается обелить Зелепуху, втюхивая мысль пиплу, что того "просто ввели в заблуждение".. Если бы это так и было, никто не видел желание Зели, наказать тех, кто его ввел))
Сам по себе скандал привычное дело для маланского базара наверху, однако, все это уже давно зашкаливает и нормы закона, и нормы морали.
Из нас намеренно делали и делают скот.
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25.03.2021 06:17 Відповісти
а ти чортило шлябунін куди вийдеш?
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25.03.2021 06:32 Відповісти
вообще странны эти акции, народу подняли цены на газ в 12 раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и никто на акции не выше
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25.03.2021 07:09 Відповісти
а чего же ты дома просидел? зачем выходить. Совок приучил все одобрянить. Даром что ли с 1917 года 50 000 000 ухайдохали... в "статистику". Кто тут думать может, да и нафиг. Денех это не дает. Как сказал пыня - швецу .."бабки надо делать, бабки"))
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25.03.2021 09:20 Відповісти
На этой территории могут только доказать, как много неадекватных людишек развелось. Из четырех страниц, три точно.
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25.03.2021 07:34 Відповісти
"Вы выйдете на массовый протест, если докажут, что спецоперация была слита Ермаком?" - Шабунин

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Фильм,это не доказательство.Фильм ,это всего лишь версия и не более.
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25.03.2021 08:01 Відповісти
тем более, что про ОПу там мало чего будет.
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25.03.2021 08:44 Відповісти
Наваять можно что угодно и сколько угодно,вот проверить будет невозможно.
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25.03.2021 09:30 Відповісти
коли побачу, що Шабунін із скоїми корешами богданом та ситником підуть на акції теж піду, не часто побачиш провокатора наживо.
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25.03.2021 08:14 Відповісти
Як на мене,протест нічого не змінить. Яка мета? Знести Зеленського? Ок.Я-за.Похвально.Знесли.Далі що? Вибори? Ок.Вибираємо.Кого? А от тепер,дивимось на виборчий список з рейтингами...Все,для мене вибори закінчились.Я їх усіх вже знаю як облуплених років так з 25-30-ть. Вони всі прекрасно інтегруються в корупційну мафіозну систему української влади. Люди вже заплатили тисячами життів за право жити чесно в нормальній країні,але так і не спромоглися створити справжньої української політичної сили на чолі з справжнім авторитетним українським лідером. Поки що я таких навіть на обрії не спостерігаю. Олігархічна система успішно "перемелює" революціонерів, знищуючи їх,або корумпуючи перетворює на своїх союзників-пристосуванців.А підтримувати колооберт лайна в історії України у мене бажання немає.
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25.03.2021 08:50 Відповісти
Не знаю. Я висловлю особисто власну думку. Я втомився протестувати проти чогось чи проти когось. Але готовий на це, якщо питання буде стояти за що?! ми протестуємо. Звісно, якщо це не будуть якісь дебільні тарифи, халяви, земля і т.п. За конкретну реформу, медичну, для прикладу...
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25.03.2021 10:01 Відповісти
Реформы просто поставили на тормоза. Хотя кое в чем и откатили. В итоге после зеленых новой власти придется долго исправлять то, что они наворотили с законодательством. А учитывая, что большая часть населения живет мечтами о халяве............ побегут за новым сказочником. Итог такого выбора даже прогнозировать боюсь.
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25.03.2021 10:48 Відповісти
Вопрос не совсем корректный. Решение отложить и как следствие сорвать операцию мог озвучить только Нелох. Слив беларусам - это вторично.
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25.03.2021 10:44 Відповісти
Ню-ню............. Так всі і "ринуться". Особливо безкоштовно.
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25.03.2021 16:23 Відповісти
шо, еще один неверующий в бесплатность майдана, да? Валеночки американские, апельсины наколотые, вот это вот все, да?
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25.03.2021 18:48 Відповісти
Якщо Стерненко дали 7 років хрін знає за що, то за зраду по вагнерівцям буду вимагати і повинен бути розстріл для зрадника чи зрадників.
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25.03.2021 21:16 Відповісти
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