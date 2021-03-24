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обстріл (27057) Донбас (22348) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ обстріляли з великокаліберних мінометів позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли з великокаліберних мінометів позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

З початку доби, 24 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три ворожі обстріли українських позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій ЗСУ з гранатометів різних типів, а в районі Лебединського - ворог здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

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Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
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Неприцельные надеюсь ?
А то срыв всеобъемлющего...
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24.03.2021 18:08 Відповісти
Интересно, шо нужно зеленой слизи, шоб понять простую истину - перемирий с дикарями быть не может в принципе? Ракетный удар по Киеву, о котором взахлеб визжат руспропагандоны?
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24.03.2021 18:10 Відповісти
И конечно-же огневая точка была уничтожена нашим высокоточным оружием,или это мне только приснилось?
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24.03.2021 18:14 Відповісти
 
 