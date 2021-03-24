Найманці РФ обстріляли з великокаліберних мінометів позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

З початку доби, 24 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три ворожі обстріли українських позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій ЗСУ з гранатометів різних типів, а в районі Лебединського - ворог здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

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Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.