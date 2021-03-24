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Друга світова війна (291) Шойгу (622) розсекречення (6)

У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової

У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової

Визнано таким, що втратив чинність, указ міністра оборони від 8 травня 2007 року "Про розсекречення архівних документів Червоної Армії і Військово-Морського Флоту за період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

Відповідний наказ російського глави Міноборони Сергія Шойгу від 12 листопада 2020 року опубліковано на порталі правової інформації РФ 22 березня 2021-го, передає Цензор.НЕТ.

Указ про розсекречення архівів був прийнятий у травні 2007 року, його підписав тодішній міністр оборони Анатолій Сердюков.

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Топ коментарі
+74
Не хотят, что бы узнали про "подвиги" дидов
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24.03.2021 18:26
+68
Ура! Дидов засекретили! Пабеда!!!!!!!!
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24.03.2021 18:26
+62
Настільки велика перемога, що краще нічого не згадувати
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24.03.2021 18:26
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Ура! Дидов засекретили! Пабеда!!!!!!!!
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24.03.2021 18:26 Відповісти
...только храніть совєцкую ложь о "вєлікойпобєдє" значітєльно кручє!

Депутаты Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн и Елена Ямпольская внесли в парламент законопроект, запрещающий библиотекам уничтожать или утилизировать советские фонды времён Второй мировой войны. Текст https://sozd.duma.gov.ru/bill/1127866-7 опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Книги, газеты, журналы, листовки и плакаты, изданные в Советском Союзе, предложено запретить выбрасывать. Библиотеки, в том числе частные, будут обязаны обеспечивать их сохранность. Вся печатная продукция, изданная с 1 сентября 1939 до 1947 года включительно, будет приравнена к http://kpro.dspl.ru/Data/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf книжным памятникам .
"За поджаренную на вечном огне сосиску - человека привлекут к ответственности, а за костёр из листовок и плакатов времён ВОВ - нельзя даже погрозить пальцем", - https://t.me/Hinshtein/18 прокомментировал инициативу Хинштейн в своём телеграм-канале. В пояснительной записке к документу сказано, что охрана советских газет времён работы военной цензуры поможет "хранить правду о Великой Победе".
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24.03.2021 18:49 Відповісти
...Закрытые архивы не позволяют заполнить элементарные фактические лакуны. Мы знаем, что чудом не был уничтожен секретный протокол к пакту Риббентропа - Молотова (да и то немецкая копия была известна давно). А какое количество документов столь же судьбоносного значения до сих пор скрывается или уничтожено при многочисленных чистках архивов?
Не написаны современные истории гражданской войны и отношений внутри большевистской верхушки в первые годы революции.
Сталинская экономика остается черным ящиком, от экономической функции ГУЛАГа до роли частного (формально "кустарного" и "кооперативного") сектора.
Понятно, что все ключевые сюжеты, связанные со Второй мировой войной, тщательно цензурируются.
Или такой вопрос: как, кто и когда запланировал стратегический поворот СССР к роли "сырьевого придатка" идеологического противника, реализовавшийся при Брежневе? Существовало ли стратегическое видение развития страны в начале 1980-х, отличное от того, которое начал реализовывать Горбачев?
Как писать синтетическую историю, когда на эти и массу более частных вопросов нет ответа? Почти всегда кто-то что-то писал по близкой или смежной теме, но такая плотность осмысления советского периода не сопоставима с ситуацией в имперской истории, где по каждой крупной проблеме существуют целые научные школы. Основная же масса литературы по советской истории - "поиск под фонарем": там, где светло и разрешено, а не там, где нужно. В силу ограниченности источниковой базы и неравномерной изученности исторических сюжетов большинство споров вокруг советского периода носят идеологический, а не концептуальный характер. - https://www.svoboda.org/a/31044901.html
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24.03.2021 19:11 Відповісти
Смішно. Екземпляри радянських періодичних видань з 01.09.39 по 21.0641 і так з доступних бібліотек були вилучені чи знищені ще червоносракими.
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25.03.2021 04:47 Відповісти
зоя косматая и 28 дибилов панфиловцев снова будут в героях, никто не докопается до фейков и сказок их существования....
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24.03.2021 18:54 Відповісти
28 панфіловцев?
28 мєтіловцев!


У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової - Цензор.НЕТ 5800
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24.03.2021 19:50 Відповісти
Не хотят, что бы узнали про "подвиги" дидов
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24.03.2021 18:26 Відповісти
значит подтерждаот, шо ихние деды сплошняком нквдисты , вертухаи и власовцы
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24.03.2021 19:03 Відповісти
Стесняются чего-то чудо-богатыри.
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24.03.2021 18:26 Відповісти
Шито-крыто, ихтамнет..
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24.03.2021 18:42 Відповісти
Скоріш за все знову готуються до перепису власної історії.
Замість 28 панфилівців буде 12 іванівців, що зупинили танкову дівізію вермахта паланням пуканів за 20 метрів від мавзолею.
Жукова канонізують, а Сталіна введуть у перелік ангелів.
Штрафбати замінять добровольчими загонами "стихійно створеної самооборони"
Ганебна втеча з Севастополя переплюне по героїзму блокаду Ленінграда, а сама блокада подовжиться до 1200 днів.
Один Бог знає, що вони там собі понадописують!
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24.03.2021 19:47 Відповісти
в липні 41 році замначгенштабу Ватутін направив директиву про боротьбу з танками - заготавливать глину-грязь для забрасивания танкових перископов. Яснв річ, що таке вже не можна публікувати. Або в день прориву західного фронту 30 вересня 1941 року Військова рада фронту обговорювала звернення до Верховного про збільшення раціону для "завтраков" членів ради. А попробуй тепер знайти, скільки по ленд лізу отримали спорядження, військова таємниця. Зараз в Росії один військовий історик -це Мединський, під власним іменем випустив пару книжок, з однією ознайомився - переказування патріотики Главпура 50-60 років. Зразу ж впевнюєшся - син замполіта. Говорять, що біля нього отирається Дмитро Тютюнник (табачник).
це медин був автором "бесмертного полку". А дійсну історію штрафних батальонів, який процент засуджених за кримінальні злочини саме на фронті і просте базікання теж негайно засекретити.
а висадка трьох десантних бригад в жовтні 1943 року теж не повинна бути розсекречена. Їм порадити-спаліть все і непарьтеся.
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25.03.2021 04:27 Відповісти
Настільки велика перемога, що краще нічого не згадувати
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24.03.2021 18:26 Відповісти
"велика" перемога...
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24.03.2021 20:23 Відповісти
Да уже и пофигу.
Уже и так многим стало известно, как ихние дидываевали, крысячили в тылах во Вторую Мировую
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24.03.2021 18:26 Відповісти
Такая победная победа была, что ее нужно опять засекретить.
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24.03.2021 18:27 Відповісти
Диды не воевали?
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24.03.2021 18:28 Відповісти
схоже навоївали на кілька тюремних сроків
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24.03.2021 18:31 Відповісти
ихние диды бухали, сдавались, продавались, грабили, издевались
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24.03.2021 19:07 Відповісти
эта еще одна причина, почему я ненавижу Рассиюшку и "русский мир"..
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24.03.2021 18:30 Відповісти
Вот за то, что ты ненавидишь Рассиюшку, свидетели шоколадного рая тебя и в спам кидают.
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24.03.2021 18:51 Відповісти
Хвилиппппок,идешьнах на полусогнутых....
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24.03.2021 21:02 Відповісти
сикретные пабеды дидов не имеют сроков давности ).
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24.03.2021 18:32 Відповісти
Очередное подтверждение, что кацапам гордится нечем и надо продолжать скрывать позор "победоносной" войны!
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24.03.2021 18:32 Відповісти
Два діда згинули на WW2...
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24.03.2021 18:34 Відповісти
Мой дед выжил. Взят в плен раненым в 1949, 8 лет лагерей, поселение на Сахалине. Другой дед вообще оружия в руки не брал, сослан в 1944 сначала в Сев.Казахстан, после - на Сахалин.
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24.03.2021 18:43 Відповісти
Співчуття...
Жодного не знав- всі згинули безвісті...
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24.03.2021 18:46 Відповісти
Дякую Пану, Вам также. Зато я с рождения имею иммунитет к русскому миру.
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24.03.2021 18:48 Відповісти
аналогично. бабуля с детства привила. рассказами о 30 -х годах, как дедулю-инвалида чорнопиджачником угнали и в 220 км от дома уложили, послав добывать оружие. с тех пор и помню "серп і молот то смерть і голод". ну и тысячи других вещей.
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24.03.2021 19:07 Відповісти
Отца моей соседки так-же послали форсировать Днепр. "Чорні свитки". Да. Исчез бесследно.
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24.03.2021 21:25 Відповісти
мой не бесследно. за днепром есть солонянский район. туда к первому бою догнали. я тоже нашёл, братская могила. 176 чел. хутор любов. как рассказывала бабуля, односельчанин тот первый бой пережил. инвалидом. вернулся и рассказал, как там тогда было. понятно шо під "тільки ж нікому!"
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24.03.2021 21:36 Відповісти
я деда жены нашёл через 71 год,, после того как пропал безвести. причём за полчаса рытья в сети. предположил, что если попал в плен, то как он мог модифицировать фамилию, шоб жена и дети в семью изменника родины не попали. в списках шталага 326 он с 4й или 5й попытки и нашёлся. в 42 попал в плен, в 44м умер от "перелома основания черепа". немцы педанты, весь путь от плена до смерти расписан в карточке военнопленного. от вещей, что были при нём в момент пленения, до прививок по всех шталагах в которых побывал. похоронен в 848 км от нас, могила №116
так шо можно повыискивать. шанс хоть и мизерный но есть.
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24.03.2021 19:04 Відповісти
Тогда это называлось не "изменник родины", а "враг народа".
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24.03.2021 21:36 Відповісти
ну его жене с 2я мелкими детьми, по дате плена, июль 42го, это по любому добром не светило. может только несущественными отличиями в полномерной жестокости применяемых к ним мер.
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24.03.2021 21:43 Відповісти
Мой дед умер вскорости после войны... Я про него много узнал из этого архива онлайн...
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24.03.2021 18:47 Відповісти
Вірне рішення! Нічого копатися в новітній релігії "Дидиваєвале".😎
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24.03.2021 18:34 Відповісти
саме так: усе священне мусить бути втаємничене
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24.03.2021 18:40 Відповісти
Імперії Зла і Брехні раSSії є що приховувати... а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.03.2021 18:36 Відповісти
Теперь кацапы, вместо дидов на палках, будут фигуры ниндзей на победобесии таскать...
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24.03.2021 18:36 Відповісти
Стадо не имеет права знать правду. За стадо думает фюрер.
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24.03.2021 18:38 Відповісти
Для чєго касабу ногі? Чтоби топать по чужой дорогє! Раз-два, Раз-два!!
Для чєго же голова? Чтоб носіть стальную каску ілі газовую маску.
Чтоб нє думать нічєго - путлєр мисліт за нєго.

А тепер вгадайте, які слова «**********» у цьому віршику часів ВВВ 2 СВ…
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24.03.2021 18:45 Відповісти
В первые дни войны великий Жора Жюков,которого так облизывают в Харькове,подарил немцам более 5000 танков в том числе абсолютно все Т-34 ,бывшие в наличии,всю артиллерию ,зенитки ,самолёты накопленные Сралиным для рывка на Берлин.Ведь Великое танковое сражение под Белгородской Прохоровкой велось между Т-34 Гитлера и Т-34 Сралина,который смог их накопить к тому времени.Было всего лишь несколько Тигров и Пантер со стороны немцев и они делали погоду.Это лишь маленький эпизод во всей войне чудовищ.Так что московскому улусу выгодней скрывать правду и выпячивать брехню.
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24.03.2021 18:38 Відповісти
рывок на Берлин планировался в контексте рывка на Европу, где местные рабочие и крестьяне с пулеметами ,гранатами и штыками ждали своих кровных, классовых совдеповских врагов - рабочих и крестьян с их враждебным всему цивилизованному Миру - коммунизмом. совдепы по тупости и упопротости этого не понимали, хоть рабочие и крестьяне Финляндии очень доходчиво им объяснили...
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24.03.2021 20:16 Відповісти
Отакої дурниці про "несколько Тигров и Пантер" ще ніде не читав.
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25.03.2021 06:56 Відповісти
зато почитай скыльки танків нымці захопили під Бродами.... ними мацкву брали, ще й Берлін захищали в 45-му....
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25.03.2021 09:51 Відповісти
У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової - Цензор.НЕТ 3251
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24.03.2021 18:41 Відповісти
У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової - Цензор.НЕТ 7150
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24.03.2021 18:43 Відповісти
"Ввиду обеспечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 секретности первого полёта человека в космос сам факт запуска Гагарина предварительно не освещался. Широко известные кадры, где можно его узнать, были сняты не в день запуска в космос, а позднее, специально для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE кинохроники ..."... тайная тайна...а по нашему - брехня.
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24.03.2021 18:45 Відповісти
Почетный титул разжигателей Второй мировой войны не хотят с немцами делить!
А то ведь Польша, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, часть Румынии... - довольно много как для "мирного" государства!
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24.03.2021 18:45 Відповісти
Та яка різниця, був цей указ про розсекречення чи ні.... його ніхто не виконував... я зберігаю офіційний лист від 2012 року з Центрального військового архіву у Подольську під москвою, де зберігаються не лише загальні документи, а й особові справи усіх, хто воював під час Другої світової - так, зі всього союзу були вивезені усі справи і знаходяться в Подольську - на мої запити щодо рідних дідів відкрито послали нах###, мотивувавши, що все засекречене.
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24.03.2021 18:47 Відповісти
На репресованих осіб там спецпомітки. Якщо діди репресовані в України (у т.ч. період ДСВ) можна СБУ і прокуратуру підключати - не буде відмови. Якщо тре додаткова інфа - в лічку.
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24.03.2021 18:58 Відповісти
тем временем "кузя" наносит очередной удар: "Арест руководителя «10 СРЗ», где проходит ремонт «Адмирал
Кузнецов» В марте 2021 года стало известно, что в Мурманске арестовали на 2
месяца генерального директор «10 СРЗ» по делу о хищении. По версии следствия,
руководителя подозревают в махинациях на сумму около 45 млн рублей при ремонте
авианосца". ))
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24.03.2021 18:53 Відповісти
Млин, когда уже Кузе дадут Героя Украины?
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24.03.2021 18:55 Відповісти
та да. помнит откуда родом ))
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24.03.2021 19:10 Відповісти
поверь Мурза -кузя как его тёзка ышо подарков подкинет
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24.03.2021 19:12 Відповісти
Багатостраждальний "кузя" знову "розбушувався".
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24.03.2021 19:00 Відповісти
Секретне "славне минуле". Якось не по-скрепному.
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24.03.2021 18:57 Відповісти
чем гордится трупами закидали
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24.03.2021 19:15 Відповісти
Отож бо.
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24.03.2021 19:55 Відповісти
У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової - Цензор.НЕТ 3250
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24.03.2021 18:58 Відповісти
Їм просто страшно від правди . Бо від справжніх фактів про те як дєдиваєвалє , у багатьох ординців полетять скрєпи . .

Пoказовим є приклад , нині покійного ,генерал-полковника Дмитра Волкогонова , колишнього головного політрука армії ссср , колишнього запеклого коммі , вченого-історика . Якому , на початку 90 тих років , єдиному в ссср , дозволили доступ до всіх абсолютно архівів , навіть самих найсекретніших ,, і який після декількох років вивчення тих архівів , вийшов з комуністичної партії , порвав партквиток і публічно прокляв існування кпрс.
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24.03.2021 19:06 Відповісти
Ну не просто же так Марк Солонин в Украину сбежал из страны-помойки.
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24.03.2021 19:09 Відповісти
Не дивно. Особливо після перегляду чотирьох серій Марка Солоніна про 'блокаду' лєнінграда
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24.03.2021 19:08 Відповісти
Я тоже на него подписан, правда, не вполне с ним согласен по С.А.Бандере.
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24.03.2021 19:10 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCLUKl876gXXkYuARLJaawMw/videos Интерсный канал как раз по теме
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24.03.2021 19:18 Відповісти
Подписался на пробу. Посмотрю, осмыслю. Если шо - тебе по башке достанется, как младшему по званию
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24.03.2021 19:33 Відповісти
там видосы редко и много текста
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24.03.2021 19:34 Відповісти
Млин, я ж целый капитан, так шо читать умею.
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24.03.2021 19:37 Відповісти
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24.03.2021 20:24 Відповісти
В этом весь смысл его деятельности, как завещал великий Геббельс
Послушайте еще что он про Киев наплел
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27.03.2021 21:04 Відповісти
Хотят джина затолкнуть обратно в бутылку?😁
ПІЗДно! Про ваши "художества" уже все узнали 😁
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24.03.2021 19:10 Відповісти
кацапам к слову пора начинать Праздновать 9 май скоро!!!
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24.03.2021 19:46 Відповісти
Опять засекретили? А шо так? Скоро сто лет пройдет, а кацапьё всё ссыт правду сказать. Видать есть что то такое , по сравнению с чем гестапо и ss невинная игра в лапту.
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24.03.2021 19:54 Відповісти
Даже та неправда, что хранится в их архивах куда правдивее поноса пропаганданов и шабаша победобесия! Помнится в мою пионерскую юность нас обязывали помогать ветеранам /по хозяйству/, так один дед инвалид войны, "солдат окопник" так растрогался, что захотел нам рассказать правду! Бабка заорала молчи старый посадят, выгнала нас из дома и сказала, чтоб больше никогда не приходили!
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24.03.2021 19:57 Відповісти
Перемога кацапів у тій війні була настільки "славною", що правди про "подвиги славних дідів" їх нащадкам краще не знати.
Тому маємо чергове підтвердження відомої сентенції:
"У паРаші завжди непередбачуване... минуле!"
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24.03.2021 20:04 Відповісти
у слишком многих дидов руки оказались не по локоть, а по плечи в крови.
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24.03.2021 20:33 Відповісти
Кунжутович себе место в кремлевской стене отбивает, но подвигов маловато.
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24.03.2021 21:43 Відповісти
А чего там згадувать !? Сралин готовил нападение на Гитлера, начал процесс развертывания войск... Адольф не лох же, разведка донесла, заранее был сделан план... Вот потому и обосрались... К тому же за товарища Сралина и его головорезов простой солдат не хотел воевать...
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25.03.2021 00:07 Відповісти
 
 