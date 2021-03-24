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У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової
Визнано таким, що втратив чинність, указ міністра оборони від 8 травня 2007 року "Про розсекречення архівних документів Червоної Армії і Військово-Морського Флоту за період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".
Відповідний наказ російського глави Міноборони Сергія Шойгу від 12 листопада 2020 року опубліковано на порталі правової інформації РФ 22 березня 2021-го, передає Цензор.НЕТ.
Указ про розсекречення архівів був прийнятий у травні 2007 року, його підписав тодішній міністр оборони Анатолій Сердюков.
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Депутаты Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн и Елена Ямпольская внесли в парламент законопроект, запрещающий библиотекам уничтожать или утилизировать советские фонды времён Второй мировой войны. Текст https://sozd.duma.gov.ru/bill/1127866-7 опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Книги, газеты, журналы, листовки и плакаты, изданные в Советском Союзе, предложено запретить выбрасывать. Библиотеки, в том числе частные, будут обязаны обеспечивать их сохранность. Вся печатная продукция, изданная с 1 сентября 1939 до 1947 года включительно, будет приравнена к http://kpro.dspl.ru/Data/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf книжным памятникам .
"За поджаренную на вечном огне сосиску - человека привлекут к ответственности, а за костёр из листовок и плакатов времён ВОВ - нельзя даже погрозить пальцем", - https://t.me/Hinshtein/18 прокомментировал инициативу Хинштейн в своём телеграм-канале. В пояснительной записке к документу сказано, что охрана советских газет времён работы военной цензуры поможет "хранить правду о Великой Победе".
Не написаны современные истории гражданской войны и отношений внутри большевистской верхушки в первые годы революции.
Сталинская экономика остается черным ящиком, от экономической функции ГУЛАГа до роли частного (формально "кустарного" и "кооперативного") сектора.
Понятно, что все ключевые сюжеты, связанные со Второй мировой войной, тщательно цензурируются.
Или такой вопрос: как, кто и когда запланировал стратегический поворот СССР к роли "сырьевого придатка" идеологического противника, реализовавшийся при Брежневе? Существовало ли стратегическое видение развития страны в начале 1980-х, отличное от того, которое начал реализовывать Горбачев?
Как писать синтетическую историю, когда на эти и массу более частных вопросов нет ответа? Почти всегда кто-то что-то писал по близкой или смежной теме, но такая плотность осмысления советского периода не сопоставима с ситуацией в имперской истории, где по каждой крупной проблеме существуют целые научные школы. Основная же масса литературы по советской истории - "поиск под фонарем": там, где светло и разрешено, а не там, где нужно. В силу ограниченности источниковой базы и неравномерной изученности исторических сюжетов большинство споров вокруг советского периода носят идеологический, а не концептуальный характер. - https://www.svoboda.org/a/31044901.html
28 мєтіловцев!
Замість 28 панфилівців буде 12 іванівців, що зупинили танкову дівізію вермахта паланням пуканів за 20 метрів від мавзолею.
Жукова канонізують, а Сталіна введуть у перелік ангелів.
Штрафбати замінять добровольчими загонами "стихійно створеної самооборони"
Ганебна втеча з Севастополя переплюне по героїзму блокаду Ленінграда, а сама блокада подовжиться до 1200 днів.
Один Бог знає, що вони там собі понадописують!
це медин був автором "бесмертного полку". А дійсну історію штрафних батальонів, який процент засуджених за кримінальні злочини саме на фронті і просте базікання теж негайно засекретити.
а висадка трьох десантних бригад в жовтні 1943 року теж не повинна бути розсекречена. Їм порадити-спаліть все і непарьтеся.
Уже и так многим стало известно, как ихние дидываевали, крысячили в тылах во Вторую Мировую
Жодного не знав- всі згинули безвісті...
так шо можно повыискивать. шанс хоть и мизерный но есть.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Для чєго же голова? Чтоб носіть стальную каску ілі газовую маску.
Чтоб нє думать нічєго - путлєр мисліт за нєго.
А тепер вгадайте, які слова «**********» у цьому віршику часів
ВВВ2 СВ…
А то ведь Польша, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, часть Румынии... - довольно много как для "мирного" государства!
Кузнецов» В марте 2021 года стало известно, что в Мурманске арестовали на 2
месяца генерального директор «10 СРЗ» по делу о хищении. По версии следствия,
руководителя подозревают в махинациях на сумму около 45 млн рублей при ремонте
авианосца". ))
Пoказовим є приклад , нині покійного ,генерал-полковника Дмитра Волкогонова , колишнього головного політрука армії ссср , колишнього запеклого коммі , вченого-історика . Якому , на початку 90 тих років , єдиному в ссср , дозволили доступ до всіх абсолютно архівів , навіть самих найсекретніших ,, і який після декількох років вивчення тих архівів , вийшов з комуністичної партії , порвав партквиток і публічно прокляв існування кпрс.
Послушайте еще что он про Киев наплел
ПІЗДно! Про ваши "художества" уже все узнали 😁
Тому маємо чергове підтвердження відомої сентенції:
"У паРаші завжди непередбачуване... минуле!"