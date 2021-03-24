Депутати "ЄС" і "Голосу" хочуть, щоб РНБО обговорив ситуацію з COVID-19

Група народних депутатів з фракцій "Голос" і "Європейська солідарність" пропонує Верховній Раді звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) і обговорити ситуацію у зв'язку з швидкими темпами поширення COVID-19.

Відповідну постанову №5299 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Автори документа пропонують на засіданні РНБО визначитися з пропозиціями щодо стратегії подальшої боротьби з пандемією і провести його за участю голів фракцій і груп парламенту.

Народні депутати рекомендують парламенту визнати пріоритетами державної політики у сфері охорони здоров'я на 2021 рік забезпечення рівного доступу населення України до безпечних і якісних вакцин, проведення масової безкоштовної вакцинації проти COVID-19 в 2021-2022 роках і забезпечення неухильного дотримання порядку і термінів цієї вакцинації.

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