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Депутати "ЄС" і "Голосу" хочуть, щоб РНБО обговорив ситуацію з COVID-19

Депутати

Група народних депутатів з фракцій "Голос" і "Європейська солідарність" пропонує Верховній Раді звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) і обговорити ситуацію у зв'язку з швидкими темпами поширення COVID-19.

Відповідну постанову №5299 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Автори документа пропонують на засіданні РНБО визначитися з пропозиціями щодо стратегії подальшої боротьби з пандемією і провести його за участю голів фракцій і груп парламенту.

Народні депутати рекомендують парламенту визнати пріоритетами державної політики у сфері охорони здоров'я на 2021 рік забезпечення рівного доступу населення України до безпечних і якісних вакцин, проведення масової безкоштовної вакцинації проти COVID-19 в 2021-2022 роках і забезпечення неухильного дотримання порядку і термінів цієї вакцинації.

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Топ коментарі
+6
і ту зєбіли таки цей......

Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4608
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24.03.2021 19:01
+4
Назріває катастрофа. А зелене чмо не поспішає. Йому радісно коли українці страждають.
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24.03.2021 19:01
+3
таки такие мысли навязчиво вертятся в головах ОПы...да и у самого членограя,раз подписал бумаженцию
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24.03.2021 19:05
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Назріває катастрофа. А зелене чмо не поспішає. Йому радісно коли українці страждають.
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24.03.2021 19:01 Відповісти
і ту зєбіли таки цей......

Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4608
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24.03.2021 19:01 Відповісти
таки такие мысли навязчиво вертятся в головах ОПы...да и у самого членограя,раз подписал бумаженцию
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24.03.2021 19:05 Відповісти
це пророцтво.
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24.03.2021 19:11 Відповісти
"Квартал", "Дизель-шоу" і інші "шоу" душить "зелена жаба".
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24.03.2021 19:20 Відповісти
шо ,не нравятся патриоты?больше по душе засланцы и сепары?
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24.03.2021 19:09 Відповісти
ты будешь ситуацию с ковидом обсуждать,или гыга?балабол...
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24.03.2021 19:41 Відповісти
Я буду голосовать либо за ЕС, либо за Голос. Но я против чтобы они использовали Ковид для политической борьбы. ВО всем мире царит торба, вызванная не столько Ковидом, сколько паникой и мировые элиты нынешнее за это обязательно ответят. А щемить ЗЕ и Слуг есть за что, прежде всего за предателей во власти, а ковид то такэ.
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24.03.2021 19:12 Відповісти
тобі рекорди по смертності другий день поспіль не мозолять очі?
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24.03.2021 21:42 Відповісти
Найвеличніший чемпіон на початку продав маски в Гішпанію, потім звіз в Україну цю заразу з усього світу самальотами, заради власного піару і розпустив всіх по домам без карантину. Ось який я спасітєль чілавєков! Не закрив вчасно Буковель, щоб його подєльнік Бєня колотив бабло, чим спричинив нову хвилю заражень. Тепер вірус звідти крокує дранг нах Остен.
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24.03.2021 19:13 Відповісти
Что там обсуждать? Заставьте соответствующие органы,чтобы работали хорошо! Поймали без масок -1000 гривен штраф! Нет денег -15 суток с общественными работами.
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24.03.2021 19:16 Відповісти
https://twitter.com/Nataliy94087733 Nataliya

Половини розграбованого Ковідного Фонду вистачило би на вакцину Pfizer для 40 млн. українців !!!
ЗЕбанда грабує Україну, знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу !
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24.03.2021 19:22 Відповісти
Та не до цього зараз, готується питання по суботніх подіях біля ОПи. Це більш актуально для влади.
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24.03.2021 19:25 Відповісти
Цензор , можете мене ще раз забанить , але те , що відбуається в Харківській області зараз , - це жах . Всі ліжка заповнені , - медперсоналу нехватає . Напозавчора померло троє людей , і морг вже заповнений . Перебудовується ще один поверх - третій , - для приймання хворих на ковід .
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24.03.2021 19:31 Відповісти
Це не паніка , це є реальність . Але є люди , шо вже пережили цю ху..ню . і живі , і здорові . Бажаю всім Українцям не піддаватися хворобам ! .
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24.03.2021 20:03 Відповісти
Супруншу взад!!
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24.03.2021 19:49 Відповісти
США своих не выдает, как и Канада...
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24.03.2021 20:35 Відповісти
Группа народных депутатов из фракций "Голос" и "Европейская солидарность" предлагает Верховной Раде обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и обсудить ситуацию в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19.Источник: https://censor.net/ru/n3255390__________ да не обсуждать надо и не президенту, а включить исполнительный комитет, штрафовать тупой народ на 17 000 гривен - болше ничего не поможет!
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24.03.2021 20:34 Відповісти
 
 