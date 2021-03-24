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Прокуратура АРК розслідує руйнування Фороського парку в окупованому Криму, - Представництво президента

Прокуратура АРК розслідує руйнування Фороського парку в окупованому Криму, - Представництво президента

Прокуратура АРК і Севастополя відкрила провадження за фактом "руйнування Фороського ландшафтного парку" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку представництва президента України в АРК.

"23 березня Прокуратура АР Крим та м.Севастополя за зверненням Представництва внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реалізації представниками окупаційної адміністрації політики держави-окупанта, спрямованої на широкомасштабне руйнування і привласнення приватної та державної власності, не виправданої військовою необхідністю, і здійснюване незаконним чином і безцільно пам'ятника садово-паркової культури "Фороський ландшафтний парк", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що дії російської влади в Криму українськими прокурорами були кваліфіковані як порушення законів і звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, окупаційна "влада" Криму масово забудовує пам'ятки садово-паркового мистецтва часів Російської імперії.

Прокуратура АРК розслідує руйнування Фороського парку в окупованому Криму, - Представництво президента 01

Напомним, оккупационная "власть" Крыма массово застраивает памятники садово-паркового искусства времен Российской империи.

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Ха-ха-хаа, вирубали вже.... чого ж тепер соватися? Це унікальні місця, десяткками років возили туди студентів своїх на практику. Тепер будуть показувати паркани й грати біля пляжів - все по-кацапські. Правда, як кажуть - Бог не фрайєр.
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24.03.2021 19:22 Відповісти
И как расследование проходит?
Выездная бригада следователей уже прибыла в Форос?
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24.03.2021 19:22 Відповісти
Ні, вони з Кіпру... або з Лондону будуть розслідувати
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24.03.2021 19:27 Відповісти
Не работа а сказка))) пиши что хочешь в кабинете, один хрен никто не проверит))))
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25.03.2021 06:32 Відповісти
Интересно, что по этому поводу думает господин Михаил Горбачёв, который сначала был за демократизацию россии, а потом стал на сторону путина?
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24.03.2021 19:29 Відповісти
(Горбачёв любил находиться в Форосе)
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24.03.2021 19:32 Відповісти
а ему до лампочки
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24.03.2021 19:34 Відповісти
Свои чиновники часто ведут себя как оккупанты.
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24.03.2021 19:36 Відповісти
хороший парк был, красивый.
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28.03.2021 01:30 Відповісти
 
 