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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Держдепартамент США (1583) Іран (1972) МЗС (4020) США (20973) МАУ (820) Єнін (348)

США можуть допомогти притягнути Іран до відповідальності за збитий лайнер МАУ, - Держдеп

США можуть допомогти притягнути Іран до відповідальності за збитий лайнер МАУ, - Держдеп

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань Ірану Роберт Маллі запевнив у готовності задіяти необхідну підтримку компетентних органів США для притягнення Ірану до відповідальності за збитий літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України в січні 2020 року.

Про це він заявив під час телефонної розмови із заступником глави МЗС України Євгеном Єніним, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ.

Маллі також висловив солідарність з сім'ями і близькими жертв катастрофи.

Зі свого боку Єнін зазначив, що технічне розслідування авіакатастрофи не було проведено належним чином і, відповідно, звіт не відображає низку важливих фактів. Заступник міністра наголосив на важливості забезпечення неупередженого судочинства як частини боргу Ірану перед жертвами цієї трагедії.

Крім того, Єнін і Маллі обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства України і США, сказано в повідомленні.

Читайте також: Україна донесла свою позицію стосовно звіту Ірану щодо катастрофи лайнера МАУ, - МЗС
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Топ коментарі
+6
Твій господар, кацап.
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24.03.2021 19:38
+5
О! Вот это по серьезному! Правильно писал один израильтянин:"Наплюйте на ООН и иже с ними - дружите только с Америкой". От Штатов - реальная помощь"...
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24.03.2021 19:31
+4
Твой самый жуткий кошмар, русмартышко
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24.03.2021 19:40
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Сбили и затихарились, даже черные ящики вроде не отдают.
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24.03.2021 19:27 Відповісти
Твій господар, кацап.
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24.03.2021 19:38 Відповісти
Твой самый жуткий кошмар, русмартышко
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24.03.2021 19:40 Відповісти
попробовал заспамить поглубже уже заспамленных - работает
хоть и не люблю я эту cancel culture но инача с кацапчиками нельзя
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24.03.2021 20:11 Відповісти
О! Вот это по серьезному! Правильно писал один израильтянин:"Наплюйте на ООН и иже с ними - дружите только с Америкой". От Штатов - реальная помощь"...
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24.03.2021 19:31 Відповісти
Зараз Байден пошле їм декілька валіз кешака і все владнає!) Ога!
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24.03.2021 19:31 Відповісти
Как там романтический роман рыжей мартышки с Ким Чен Ыном? " We fell in love" (ц) Рыжее Чмо.
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24.03.2021 19:42 Відповісти
Доиграется Байден до того что Иран сделает ядерную бомбу
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24.03.2021 20:15 Відповісти
клоун не горит желанием ,вспомните , как он выкручивался
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24.03.2021 19:34 Відповісти
Викручувався, як і викручується, йому не звикати.
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24.03.2021 20:22 Відповісти
Да!
А то шо наших обстреливала орда - то вы смердели - ну да, бу-юу-юу, .... 3.14-сы
кто бл., подписсал будапештскую бамашку?, а? Британия? Так она сто лет взад сказала шоо ей на всех наср., а есть тока интересы "короны", так шо Трампщина, извиняяюсь, но говно!
на вашей "совести", твари, десятки тысяч жертв Рашки, мрази.
****, отдавай тогда нам хотя бы тактические боезаряды!
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24.03.2021 19:34 Відповісти
Ты хорошо себя чувствуешь, русский?
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24.03.2021 19:43 Відповісти
почему он русский? как ты увидел это через монитор?
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24.03.2021 19:44 Відповісти
Ты его испражнение прочитал? Теперь перескажи собственными словами
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24.03.2021 19:46 Відповісти
а при чём тут испражнения? Ты национальность по запаху определяешь или на вкус?
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24.03.2021 19:50 Відповісти
русский - не национальность, а место в иерархии вселенской мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом.
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24.03.2021 19:53 Відповісти
кацап він.
бо русскіх не існує в природі.
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24.03.2021 19:46 Відповісти
От вас всегда смердит, не па детски
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24.03.2021 19:48 Відповісти
перед кем?иранцам сразу выразили соболезнование.
а рахе не стали ничего говорить-бо не ее свинособачье дело
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24.03.2021 19:49 Відповісти
"11 июля 1988 года президент США Рональд Рейган заявил, что США предложит семьям погибших (но не правительству Ирана) компенсацию на добровольном основании без признания юридической ответственности (ex gratia). При этом Рейган назвал действия экипажа «Vincennes» оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся, и частично возложил вину на правительство Ирана"
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24.03.2021 19:52 Відповісти
ну и?семьям предложили компенсацию шо не так?аяталлов не уважили вместе с ******?
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24.03.2021 19:58 Відповісти
Иран также поступил, чего ещё нужно от него?
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24.03.2021 19:58 Відповісти
как так?чего брешешь?где компенсации?
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24.03.2021 20:00 Відповісти
Он предложил компенсации.
https://censor.net/ru/news/3240703/kanada_ne_soglasna_s_summoyi_kompensatsii_150_tys_ot_irana_rodstvennikam_jertv_sbitogo_samoleta_mau
Но в данной статье ведь не компенсации обсуждаются, правда?
"В свою очередь, Енин отметил, что техническое расследование авиакатастрофы не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов."
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24.03.2021 20:18 Відповісти
а Украине что предложили?
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24.03.2021 20:19 Відповісти
Да давно уже предложили, но нам похоже не нужны компенсации. Нам нужно полное расследование и наказание виновных.
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24.03.2021 20:35 Відповісти
американці
відмінили польоти, бо там могли літати кацапські ракети,... але чиновники МАУ,
Мінтрансу та Державіаслужби бухали, плясали, колядували і не слідкували ...
випхали літак на убой.... потім на бріфінгах тупі дикі ухмилочки ...так же як і
генерал Назаров випхав літак без прикриття зон підходів аеродромів.... кацапи
його успішно збили, загинули десантники ... і будуть брехати та довго винних
шукати ...
колійовики Дихне Є.Г. з Підгородецьким С.І. нажились на рейдерстві державного
майна, полюбили вілли та антикваріат …https://ibb.co/hx6vfe https://garnahata.in.ua/sinu-direktora-aeroportu-borispil-yakij-navchayetsya-v-nimechchini-podaruvali-tretinu-gektara-pid-kiyevo/ https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU

https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q
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24.03.2021 20:15 Відповісти
Вся надія на США, як на Бога...
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24.03.2021 20:24 Відповісти
молилась ли ты на ночь на сша Оксана? ))))))))
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24.03.2021 20:46 Відповісти
 
 