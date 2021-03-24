США можуть допомогти притягнути Іран до відповідальності за збитий лайнер МАУ, - Держдеп
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань Ірану Роберт Маллі запевнив у готовності задіяти необхідну підтримку компетентних органів США для притягнення Ірану до відповідальності за збитий літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України в січні 2020 року.
Про це він заявив під час телефонної розмови із заступником глави МЗС України Євгеном Єніним, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ.
Маллі також висловив солідарність з сім'ями і близькими жертв катастрофи.
Зі свого боку Єнін зазначив, що технічне розслідування авіакатастрофи не було проведено належним чином і, відповідно, звіт не відображає низку важливих фактів. Заступник міністра наголосив на важливості забезпечення неупередженого судочинства як частини боргу Ірану перед жертвами цієї трагедії.
Крім того, Єнін і Маллі обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства України і США, сказано в повідомленні.
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хоть и не люблю я эту cancel culture но инача с кацапчиками нельзя
А то шо наших обстреливала орда - то вы смердели - ну да, бу-юу-юу, .... 3.14-сы
кто бл., подписсал будапештскую бамашку?, а? Британия? Так она сто лет взад сказала шоо ей на всех наср., а есть тока интересы "короны", так шо Трампщина, извиняяюсь, но говно!
на вашей "совести", твари, десятки тысяч жертв Рашки, мрази.
****, отдавай тогда нам хотя бы тактические боезаряды!
бо русскіх не існує в природі.
а рахе не стали ничего говорить-бо не ее свинособачье дело
https://censor.net/ru/news/3240703/kanada_ne_soglasna_s_summoyi_kompensatsii_150_tys_ot_irana_rodstvennikam_jertv_sbitogo_samoleta_mau
Но в данной статье ведь не компенсации обсуждаются, правда?
"В свою очередь, Енин отметил, что техническое расследование авиакатастрофы не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов."
відмінили польоти, бо там могли літати кацапські ракети,... але чиновники МАУ,
Мінтрансу та Державіаслужби бухали, плясали, колядували і не слідкували ...
випхали літак на убой.... потім на бріфінгах тупі дикі ухмилочки ...так же як і
генерал Назаров випхав літак без прикриття зон підходів аеродромів.... кацапи
його успішно збили, загинули десантники ... і будуть брехати та довго винних
шукати ...
колійовики Дихне Є.Г. з Підгородецьким С.І. нажились на рейдерстві державного
майна, полюбили вілли та антикваріат …https://ibb.co/hx6vfe https://garnahata.in.ua/sinu-direktora-aeroportu-borispil-yakij-navchayetsya-v-nimechchini-podaruvali-tretinu-gektara-pid-kiyevo/ https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU
https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q