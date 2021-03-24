США можуть допомогти притягнути Іран до відповідальності за збитий лайнер МАУ, - Держдеп

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань Ірану Роберт Маллі запевнив у готовності задіяти необхідну підтримку компетентних органів США для притягнення Ірану до відповідальності за збитий літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України в січні 2020 року.

Про це він заявив під час телефонної розмови із заступником глави МЗС України Євгеном Єніним, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ.

Маллі також висловив солідарність з сім'ями і близькими жертв катастрофи.

Зі свого боку Єнін зазначив, що технічне розслідування авіакатастрофи не було проведено належним чином і, відповідно, звіт не відображає низку важливих фактів. Заступник міністра наголосив на важливості забезпечення неупередженого судочинства як частини боргу Ірану перед жертвами цієї трагедії.

Крім того, Єнін і Маллі обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства України і США, сказано в повідомленні.

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