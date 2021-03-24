Індія призупиняє експорт вакцини CoviShield виробництва AstraZeneca, щоб забезпечити власне населення, - ЗМІ

Вакцину не постачали за кордон з минулого четверга. Призупинення експорту торкнеться механізму COVAX, в рамках якого вакцину мала отримати зокрема й Україна.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві охорони здоров'я Індії зазначили, що країна зіткнулася з новим сплеском захворюваності і має намір розширити кампанію вакцинації населення.

Уряд дозволив із 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни віком від 45 років. Отже, влада замовила у Serum Institute of India близько 141 млн доз вакцини.

"Жодного експорту, нічого доти, доки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - додав співрозмовник агентства.

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Призупинення експорту вплине на поставки вакцини в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Зараз індійський виробник вже затримав поставки препарату в Бразилію, Велику Британію, Марокко і Саудівську Аравію.

Україна також використовує вакцину CoviShield виробництва Serum Institute of India. Зараз країна отримала 500 тис. доз вакцини, проте в контракті зазначено 1,5 млн доз.

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