Індія призупиняє експорт вакцини CoviShield виробництва AstraZeneca, щоб забезпечити власне населення, - ЗМІ
Вакцину не постачали за кордон з минулого четверга. Призупинення експорту торкнеться механізму COVAX, в рамках якого вакцину мала отримати зокрема й Україна.
Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
У міністерстві охорони здоров'я Індії зазначили, що країна зіткнулася з новим сплеском захворюваності і має намір розширити кампанію вакцинації населення.
Уряд дозволив із 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни віком від 45 років. Отже, влада замовила у Serum Institute of India близько 141 млн доз вакцини.
"Жодного експорту, нічого доти, доки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - додав співрозмовник агентства.
Призупинення експорту вплине на поставки вакцини в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Зараз індійський виробник вже затримав поставки препарату в Бразилію, Велику Британію, Марокко і Саудівську Аравію.
Україна також використовує вакцину CoviShield виробництва Serum Institute of India. Зараз країна отримала 500 тис. доз вакцини, проте в контракті зазначено 1,5 млн доз.
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Или на Днепре катер въе*ался в мост - тоже никто особо не плакал, или тот же Чернобыль - рабов выгнали любить членов. партии, а то шо радиация, так оно полезно даже, пока шведы не заверещали. тьху!
https://www.facebook.com/radutskyy/posts/292755879040344
в Грузии медсестра, агитировавшая за вакцинацию, померла через 40 минут после укола астразенеки
https://rustavi2.ge/ka/news/193508
статья того же дня, вечер
Бо якось нудно було - у всьому винен, а тут - ні
А насправді, контракта між Україною і виробником вакцини - немає!
Є таємні контракти з прокладками,
а прокладки несуть відповідальність лише за колір білизни і то недовго !!