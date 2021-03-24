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вакцина (4418) Індія (638) експорт (4379) COVID-19 (19763) COVAX (36) AstraZeneca (140)

Індія призупиняє експорт вакцини CoviShield виробництва AstraZeneca, щоб забезпечити власне населення, - ЗМІ

Індія призупиняє експорт вакцини CoviShield виробництва AstraZeneca, щоб забезпечити власне населення, - ЗМІ

Вакцину не постачали за кордон з минулого четверга. Призупинення експорту торкнеться механізму COVAX, в рамках якого вакцину мала отримати зокрема й Україна.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві охорони здоров'я Індії зазначили, що країна зіткнулася з новим сплеском захворюваності і має намір розширити кампанію вакцинації населення.

Уряд дозволив із 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни віком від 45 років. Отже, влада замовила у Serum Institute of India близько 141 млн доз вакцини.

"Жодного експорту, нічого доти, доки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - додав співрозмовник агентства.

Читайте також: Постачання наступної партії вакцини CoviShield в Україну може бути відкладено на певний термін, - "слуга народу" Радуцький

Призупинення експорту вплине на поставки вакцини в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Зараз індійський виробник вже затримав поставки препарату в Бразилію, Велику Британію, Марокко і Саудівську Аравію.

Україна також використовує вакцину CoviShield виробництва Serum Institute of India. Зараз країна отримала 500 тис. доз вакцини, проте в контракті зазначено 1,5 млн доз.

Також читайте: Новий штам COVID-19 із подвійною мутацією виявили в Індії
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Топ коментарі
+28
Даже со шмурдяком зе-клоуны обосрались ))
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24.03.2021 20:13
+25
Можно было и лучше. Только для этого нужно было деньги не тырить из фонда и не закатывать их в асфальт.
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24.03.2021 20:16
+23
Индия приостанавливает экспорт вакцины CoviShield производства AstraZeneca, чтобы обеспечить собственное население, - СМИ - Цензор.НЕТ 7219
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24.03.2021 20:14
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Сторінка 2 з 2
потрясает жлобство стран, изобретших вакцину - да раздайте технологии производства беслатно, ведь почти в каждой стране мира есть мало-мальское фармакологическое производство...чож вы твари на людских жизнях жируете...
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24.03.2021 20:36 Відповісти
А шо такоє, кацап, «спутніком» сцикатна?
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24.03.2021 20:37 Відповісти
не сцикатно, а вполне нормально...я вообще-то о несчастных странах третьего мира писал...к которым уже и твою отнести можно по степени медицинского сопровождения населения в эпидемию...
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24.03.2021 20:42 Відповісти
сраный капитализм, где прибыль важнее человеческой жизни...да при совке в сто раз честнее было, пусть местами и бедно...но этож капиталисты срали, так бы все нормально было...
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24.03.2021 20:38 Відповісти
винторогое быдло захрюкало про совок где человеческая жизнь вообще ничего не стоила...
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24.03.2021 21:13 Відповісти
Дааа, рванул газ и два поезда с рабами сгорело к херам и как всегда.... засекретили.
Или на Днепре катер въе*ался в мост - тоже никто особо не плакал, или тот же Чернобыль - рабов выгнали любить членов. партии, а то шо радиация, так оно полезно даже, пока шведы не заверещали. тьху!
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25.03.2021 08:25 Відповісти
цікаво, а чим будуть повторно вакцинувати тих, хто вже отримав першу дозу астразенеки ?
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24.03.2021 20:40 Відповісти
Акакаяразніца!
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24.03.2021 20:46 Відповісти
Ліш би потом видалі паспорт вакцинациі.
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24.03.2021 20:47 Відповісти
может, потому что все отказываются? Индусы делают хорошее лицо при плохой игре? Сегодня в Одессе женщина умерла после прививки.
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24.03.2021 20:52 Відповісти
уже 2 умерло
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24.03.2021 21:41 Відповісти
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24.03.2021 22:01 Відповісти
Та годі вам ! Крадуцький вже написав,що індуси вакцину не дають ,бо Порошенко її гівном обізвав !
https://www.facebook.com/radutskyy/posts/292755879040344
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24.03.2021 20:57 Відповісти
Появился повод к новому подозрению. Не будет удивительно, если вдруг окажется,что Порошенко лично разработал ковид в тайной лаборатории на Мальдивах и заразил всю планету)
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24.03.2021 21:17 Відповісти
Та це у всієї зеленої плісняви такі темники. Вони їх навіть у вигляді платної реклами на Фейсбук запускають. Кожен повинен згадати фамілію Порошенка та нагадити. Подоляк з ОП тільки про Пороха і пише. От йому за що зарплату платять
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25.03.2021 00:20 Відповісти
индийские фармкорпороции никогда не интересовались состоянием здоровья нищего населения Индии и вдруг на тебе. тут явно что-то другое.
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24.03.2021 21:02 Відповісти
а кто говорит о нищем населении?
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24.03.2021 21:06 Відповісти
https://rustavi2.ge/ka/news/193428

в Грузии медсестра, агитировавшая за вакцинацию, померла через 40 минут после укола астразенеки
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24.03.2021 21:05 Відповісти
??сижу в шоке от этих каракулей..разве там что то можно прочитать безе переводчика??
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24.03.2021 21:11 Відповісти
ну дык гуглопереводчик работает, происшествие то в грузии случилось
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24.03.2021 21:12 Відповісти
Поправочка - в статье написано, что девушка пока в коме...
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24.03.2021 21:26 Відповісти
в этой статье да, но так то она уже померла
https://rustavi2.ge/ka/news/193508

статья того же дня, вечер
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24.03.2021 21:45 Відповісти
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24.03.2021 22:03 Відповісти
Молодцы индусы, браво! Не нравится вам ковишилд? Нахер с пляжа. Ждите дауны пфайзер, ага... В 2025 году. Сидите в красных зонах карантина, закрывайте свои фопы, ходите без масок, а главное, продолжайте умничать в инете, придурки.
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24.03.2021 21:14 Відповісти
ЗЕбил упоротый тебя ещё не забанили?? Гоу собирай своих подельников ЗЕбилов и все прививайтесь своим ковишитом..
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24.03.2021 21:19 Відповісти
А ты, непотриб, своим спутником уже укололся? Оно и видно
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24.03.2021 21:41 Відповісти
Спутником тебя будет Патрушев колоть дружяня твоего кловуна...
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24.03.2021 21:44 Відповісти
Да вы хоть статью прочтите внимательно, а потом устраивайте овацию.
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24.03.2021 21:27 Відповісти
Ну, наконец-то. Они что-то начали подозревать. "Так просто он жужжать не может".
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24.03.2021 21:45 Відповісти
"Ми немношька не дафат вам вакцина, патаму шта ми как это... ми самьянг... ми самуй... о, нам самим не хватаит!" )))
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24.03.2021 23:04 Відповісти
Так "ковищет" производства АстраЗенека или производства Серум Институт оф Индия? Вы там опроделитесь как-то.
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25.03.2021 00:03 Відповісти
Сталося: влада оголосила - Порох винен, що вакцини немає ...)
Бо якось нудно було - у всьому винен, а тут - ні
А насправді, контракта між Україною і виробником вакцини - немає!
Є таємні контракти з прокладками,
а прокладки несуть відповідальність лише за колір білизни і то недовго !!
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25.03.2021 00:27 Відповісти
"Слуга" закликав звільняти медиків, які відмовилися вакцинуватися. Що це означає на практиці? 80% "лікарів" потрібно звільнити, а їхню зарплату віддати 20%",
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25.03.2021 03:21 Відповісти
Індія призупиняє експорт вакцини CoviShield виробництва AstraZeneca, щоб забезпечити власне населення, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8175
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25.03.2021 03:23 Відповісти
Значит, вакцина хорошая.
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28.03.2021 00:02 Відповісти
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