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ВР (14812) позачергове засідання (223) Кравчук Євгенія (374)

30 березня Рада збереться на два позачергові засідання, одне з яких ініціює президент, - "слуга народу" Кравчук

30 березня Рада збереться на два позачергові засідання, одне з яких ініціює президент, -

Верховна Рада планує провести два позачергові засідання 30 березня, одне з них ініціює президент України Володимир Зеленський

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Позачергових засідань буде два, і відбудуться вони 30 березня під вівторок. Одне з засідань ініціюватиме президент", - сказала нардеп.

За її словами, порядок денний цих засідань буде досить насиченим, більшість законопроєктів запропонує до розгляду глава держави.

"Переважно це законопроєкти економічного блоку. По-перше, це законопроєкт президента про виплату 8 тис. грн для підприємців, які наразі на карантині та не працюють у "червоних зонах". Також йдеться про пакет законопроєктів, що стосуються амністії капіталів, які президент подав до Верховної Ради декілька тижнів тому", - зазначила Кравчук.

Водночас Верховна Рада має намір під час позачергового засідання "розблокувати велику приватизацію". Відповідні законопроєкти були в порядку денному минулого пленарного тижня одразу після питань про земельну реформу.

"І є низка законопроєктів, які невеликі, але теж важливі. Один із них - про "пакунок малюка", який має розблокувати тендери на ProZorro, щоб можна було наступну партію "пакунків" закупити. Частина законопроєктів стосується правоохоронної діяльності та відповідальності за порушення правил пожежної безпеки. Також розглядатиметься один із урядових законопроєктів - 4540: він стосується адмінвідповідальності за порушення самоізоляції та маскового режиму", - додала Кравчук.

Крім того, за її словами, Верховна Рада має намір обов'язково розглянути проєкт постанови №5295 "Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України", а також звіт представників правоохоронних та силових органів щодо того, що відбулося. "Цю частину ініціюватимуть народні депутати, і завтра (25 березня - ред.) починатимемо збирати підписи", - уточнила Кравчук.
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Топ коментарі
+7
Що будут затверджувати те що держава має виконувати як всій Конституційний обов"язок чи ще якусь імітацію бурхливої діяльності !!)))
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24.03.2021 20:27
+5
30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5703
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24.03.2021 20:32
+5
може вже на чвсі одночасні вибори?

30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3124
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24.03.2021 20:33
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Що будут затверджувати те що держава має виконувати як всій Конституційний обов"язок чи ще якусь імітацію бурхливої діяльності !!)))
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24.03.2021 20:27 Відповісти
30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5703
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24.03.2021 20:32 Відповісти
Світ параноїдальної маячні неосяжен та безмежен !!!)))
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24.03.2021 20:35 Відповісти
може вже на чвсі одночасні вибори?

30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3124
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24.03.2021 20:33 Відповісти
Бурная деятельность импотента от политики
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24.03.2021 20:34 Відповісти
Віри зеленому покидьку немає!
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24.03.2021 20:34 Відповісти
Чекаємо на чергові перли від гіганта геополітикі !!!)))
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24.03.2021 20:37 Відповісти
Инициировать? оно? Дануна...
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24.03.2021 20:39 Відповісти
по поводу Вагнергейта, должно быть
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24.03.2021 20:42 Відповісти
не хотіли брати юлю в коаліцію, так вона вам про земельку поправки підсунула, а тепер будете до травня ходити на позачергові. Та навіщо Вам п.Кравчук збирати підписи, Ви думайте про голосування а також як Антоніна буде брехати і показувати монтовані плівки, тут він мастак. Аваков не прийде, він вже освятив плівками та експертизами справу шеремета. І потрібно думати про кримвідповідальність за поширення мови есперанто та покарання есперантистів. а для "заборного" малярства є адмінвідповідальність.
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24.03.2021 22:20 Відповісти
 
 