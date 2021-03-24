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Кіпр (244) туризм (1554) коронавірус (19920)

Із квітня українцям для в'їзду на Кіпр буде достатньо негативного тесту на COVID-19, але доведеться здати ще один по прильоту

Із квітня українцям для в'їзду на Кіпр буде достатньо негативного тесту на COVID-19, але доведеться здати ще один по прильоту

Кіпр із 1 квітня відкриється для всіх громадян України. Для того, щоб потрапити в країну, потрібно буде заповнити електронну анкету та отримати негативний тест на COVID-19 за 72 години до вильоту.

Як розповів Суспільному представник Міністерства туризму Кіпру в Україні, всім мандрівникам, що отримають негативний результат тесту на COVID-19 буде гарантовано перебування на Кіпрі без карантину, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 квітня Україна з "сірої" зони, коли в'їзд на Кіпр дозволявся лише певній категорії людей, перейде або в "червону" або в "помаранчеву" зону. Це означає, що перед подорожжю туристи повинні будуть зареєструватися на сайті та заповнити електронну форму. Вони також повинні будуть зробити ПЛР-тест у сертифікованій лабораторії за 72 годин перед вильотом та завантажити негативний результат на COVID-19 на платформу Cyprus Flight Pass.

Після того, як мандрівники прилетять на Кіпр, вони повинні будуть зробити ще один тест вартістю від 30 (в аеропорту Ларнаки) до 32 євро(в аеропорту Пафосу). Дітей до 12 років звільняють від проходження тестування.

"Тобто людина прилітає, робить тест, а поки їде до готелю, їй надходять результати. Якщо негативний, то вона далі спокійно відпочиває, якщо ж позитивний, то людина знаходитиметься на карантині", — пояснили в представництві міністерства туризму Кіпру в Україні.

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щас как ломануцца!
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24.03.2021 20:40 Відповісти
Агов, злидні, ану мерщій везіть на Кіпр свої гривні!
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24.03.2021 20:42 Відповісти
Навіщо той Кіпр якийсь - тут на Мальдіви дешевше заганяти
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24.03.2021 20:45 Відповісти
Кажуть, що зараз в тренді Оман...
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24.03.2021 20:48 Відповісти
Та ні... тут на Мальдівах за 80 баксів в день можна гульнути
Во! Хлавний зебуїн сказав - https://censor.net/ru/news/3255181/arahamiya_rasskazal_ob_otdyhe_na_maldivah_za_80_s_cheloveka_v_sutki_foto
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25.03.2021 16:41 Відповісти
Спасибо зебилы !завтра учителя и роботяги получают зп.и все рвут когти на кипр!заказы на дополнительные рейсы!мест в самолетах нехватит.
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24.03.2021 20:48 Відповісти
Шо за лажа,тока собрался...
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24.03.2021 20:54 Відповісти
Для правящих Украиной выдвиженцев Коломойского Кипр что Западная стена для иудеев. Учредителем ООО «Квартал-95» значится Green Family Ltd, зарегистрированная в кипрском городе Никосия. Её руководитель - жена Баканова.
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24.03.2021 21:00 Відповісти
 
 