Підготовлений Україною і західними партнерами мирний план реалізації мінських угод є в РФ, - Єрмак
Публікація в російській газеті, яка розкриває положення доопрацьованого Україною німецько-французького проєкту мирного врегулювання на Донбасі "Ключові кластери з реалізації мінських угод", підтверджує факт наявності цього документа у російської сторони.
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Позитивний момент полягає в тому, що опублікований матеріал підтверджує мою попередню заяву, яку чомусь було поставлено під сумнів представниками Росії. Я нагадаю, що говорив про те, що план мирного врегулювання, створений на базі німецько-французького проєкту і доопрацьований українською стороною, лежить на столі у російської делегації", - розповів Єрмак.
Він додав, що "наявність у Росії мирного плану надає їй можливість сприяти завершенню війни на Донбасі, повернути Україні її території і людей за умови політичної волі на те".
Єрмак також додав, що сам факт наявності такої публікації в російських ЗМІ, що розголошує деталі переговорного процесу між політичними радниками нормандської четвірки, "порушує існуючу етику внутрішніх домовленостей у рамках нормандського формату".
24 березня російське видання "Комерсант" опублікувало матеріал, де розкривається суть підготовленого німецько-французького проєкту "Ключові кластери з реалізації мінських угод" з відповідними пропозиціями до проєкту української і російської сторін щодо їх бачення врегулювання ситуації на Донбасі.
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В последнем пункте кластера говорится о проведении Украиной конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию и принятие следующих законов: об особом статусе ОРДЛО, о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне. Каждый шаг пункта снабжен ссылкой на соответствующее положение «Комплекса мер о выполнении Минских соглашений».
https://www.kommersant.ru/doc/4741769
- Изя, почему в связи с поездкой Путина и Шойгу в тайгу всё время вспоминают фильм "Горбатая гора"?
- Ну, понимаешь, Сёма, это фильм о любви двух мужчин.
- Так какая же тут связь? Там речь о двух гомосексуалах, а тут мы имеем двух *********!
пипец эпоха открытости, и все будем спрашивать у наріда