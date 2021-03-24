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Новини Нормандські переговори
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мінські угоди (2227) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1352)

Підготовлений Україною і західними партнерами мирний план реалізації мінських угод є в РФ, - Єрмак

Підготовлений Україною і західними партнерами мирний план реалізації мінських угод є в РФ, - Єрмак

Публікація в російській газеті, яка розкриває положення доопрацьованого Україною німецько-французького проєкту мирного врегулювання на Донбасі "Ключові кластери з реалізації мінських угод", підтверджує факт наявності цього документа у російської сторони.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Позитивний момент полягає в тому, що опублікований матеріал підтверджує мою попередню заяву, яку чомусь було поставлено під сумнів представниками Росії. Я нагадаю, що говорив про те, що план мирного врегулювання, створений на базі німецько-французького проєкту і доопрацьований українською стороною, лежить на столі у російської делегації", - розповів Єрмак.

Він додав, що "наявність у Росії мирного плану надає їй можливість сприяти завершенню війни на Донбасі, повернути Україні її території і людей за умови політичної волі на те".

Єрмак також додав, що сам факт наявності такої публікації в російських ЗМІ, що розголошує деталі переговорного процесу між політичними радниками нормандської четвірки, "порушує існуючу етику внутрішніх домовленостей у рамках нормандського формату".

24 березня російське видання "Комерсант" опублікувало матеріал, де розкривається суть підготовленого німецько-французького проєкту "Ключові кластери з реалізації мінських угод" з відповідними пропозиціями до проєкту української і російської сторін щодо їх бачення врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте також: Зміст проєктів документів з переговорів по Донбасу не розголошують на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ, - Арестович
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Топ коментарі
+6
Чому цей ворожий агент ще не під арештом?!
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24.03.2021 21:00
+5
Факт того, що цей "план" ховають від українців, і базікає про нього фсб-шний дерьмак, говорить про те, що під виглядом поступок, компромісу, Україні пропонують капітулювати.
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24.03.2021 21:02
+5
Подготовленный Украиной и западными партнёрами мирный план реализации Минских соглашений находится в РФ, – Ермак - Цензор.НЕТ 879
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24.03.2021 21:07
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Чому цей ворожий агент ще не під арештом?!
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24.03.2021 21:00 Відповісти
Бубачка не може заарештувати куратора. вищого по чину.
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24.03.2021 21:03 Відповісти
Дєрмак відкрито заявляє що український мирний план знаходиться (розроблюється) у кацапів? Як можуть клоуни-нарколиги розроблювати план, хіба що два мішка найкращого пакистанського плану.
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25.03.2021 07:46 Відповісти
Факт того, що цей "план" ховають від українців, і базікає про нього фсб-шний дерьмак, говорить про те, що під виглядом поступок, компромісу, Україні пропонують капітулювати.
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24.03.2021 21:02 Відповісти
В политико-экономическом кластере В четыре пункта. «Формула Штайнмайера» (одобрена контактной группой в октябре 2019 года; определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) включается в украинское законодательство. Затем руководители стран «нормандской четверки» одобрят «дорожную карту», а потом Киев согласует с ОРДЛО в контактной группе все правовые акты, которые будут касаться этих регионов Донбасса.
В последнем пункте кластера говорится о проведении Украиной конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию и принятие следующих законов: об особом статусе ОРДЛО, о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне. Каждый шаг пункта снабжен ссылкой на соответствующее положение «Комплекса мер о выполнении Минских соглашений».
https://www.kommersant.ru/doc/4741769
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24.03.2021 21:09 Відповісти
козырь лично в качестве курьера доставил пакет....
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24.03.2021 21:04 Відповісти
Подготовленный Украиной и западными партнёрами мирный план реализации Минских соглашений находится в РФ, – Ермак - Цензор.НЕТ 879
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24.03.2021 21:07 Відповісти
Не только милиция ,но и республики.
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24.03.2021 22:01 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, почему в связи с поездкой Путина и Шойгу в тайгу всё время вспоминают фильм "Горбатая гора"?
- Ну, понимаешь, Сёма, это фильм о любви двух мужчин.
- Так какая же тут связь? Там речь о двух гомосексуалах, а тут мы имеем двух *********!
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24.03.2021 21:10 Відповісти
В параше находится не только "мирный план" Елдака, но и всё, что составляет государственную тайну Украины, включая операцию с вагнеровцами. Одно только Елдак не слил- как Бубочка умудрялся бацать по клавишам рояля, которые имеют ширину всего 23 мм.
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24.03.2021 21:12 Відповісти
Эрдоган обычно говорит таким любителям пинать пинусы, что и тридцать лет - это не срок для Минских соглашений. Ключевые кластеры.... Во Ермака вштырило.... Где-то заржал Лавров и сказал свое любимое, дебил. бл....
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24.03.2021 21:13 Відповісти
Вы хоть 100 кластеров распишите,а рашка их все равно выполнять не будет.Всё что можно сделать с донбассом в ближайшие 10 лет это заморозить конфликт и отгородиться от чумных ровом с крокодилами.
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24.03.2021 21:59 Відповісти
Когдо это чмр уже будет раскачиваться на столбе?
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24.03.2021 22:42 Відповісти
то есть парашка достойна его видеть, а мы нет...
пипец эпоха открытости, и все будем спрашивать у наріда
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24.03.2021 22:50 Відповісти
Очередная сдача Украины. Когда пристрелят этого Ермака. ЗЕк заработал на пожизненное. Колоборанты.
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24.03.2021 23:24 Відповісти
Увидеть бы этот план! Который конечно же в итоговом варианте сварганил кто ? ЕРМАК! ))
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24.03.2021 23:55 Відповісти
Підготовлений Дерьмаком план?? А чому не МЗС?? Думаю це план капітуляції!! Дерьмак зрадник!!
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25.03.2021 08:32 Відповісти
 
 