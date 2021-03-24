УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4001 відвідувач онлайн
Новини
2 618 20
конкурс (1272) Міністерство культури (734) УКФ (22) Федів Юлія (9)

Через брудну закулісну політичну гру робота Українського культурного фонду на межі колапсу, - Козленко

Через брудну закулісну політичну гру робота Українського культурного фонду на межі колапсу, - Козленко

Оголошення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду ставить під удар роботу інституції, оскільки нинішній директор Юлія Федів, яку змусили зняти кандидатуру з конкурсу, закінчує роботу 1 квітня, а до цього часу конкурс не встигнуть провести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор "Довженко Центру" Іван Козленко.

"Наглядова рада Українського культурного фонду не визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ і оголосила повторний конкурс. Досить несподіване рішення, враховуючи те, що фаворитка Мінкульту, як говорили в кулуарах, Юлія Савостіна набрала лише 1 бал", - написав він.

Козленка обурило, що найбільше голосів (4) набрала одна з найслабших кандидаток. Йдеться про Анастасію Рагімову, яка балотувалася до Верховної Ради за списками "Слуги народу", але була виключена після виявлення сумнівних фактів у біографії. Як експерт-політолог з'являлася на каналах групи Козака-Медведчука. Є апологетом ексмера Харкова Геннадія Кернеса. Її чоловік Насіб Рагімов у 2017 році був затриманий в аеропорту "Бориспіль" як особа, що переховується від органів досудового розслідування.

Козленко зазначає, що Рагімова фактично анонсує впровадження радянських практик в оцінювання і підтримку культурних проєктів:

"Це людина, яка обіцяє допомагати хору Верьовки і ансамблю Вірського, посилити експертні поради шляхом залучення авторитетних "людей з іменем" з Академії мистецтв, впровадити цензуру шляхом встановлення "політичної експертизи проєктів" і відмовитися від підтримки національних меншин.

Читайте також: Після секвестру бюджету Український культурний фонд у режимі економії збереже максимальну кількість проєктів, - виконавчий директор Федів

Виросла Рагімова (за власним визнанням) на серіалі "Моя прекрасна няня" і "само собою" дивилася серіал "Слуга народу", що спродюсовані (за дивним збігом обставин) членом Наглядової ради УКФ Олексієм Кірющенком.

4 (!) члени політбюро в глибокій неусвідомленості віддали їй свої голоси. Цікаво, що голова наглядової ради Захаревич не скористався своїм правом додаткового голосу, що вирішило б ситуацію остаточно на користь Рагімової".

Козленко нагадав, що напередодні фактично змусили нинішню виконавчу директорку Юлію Федів, яка і створювала УКФ, зняти з конкурсу свою кандидатуру.

"Тепер найгостріше питання - про подальшу долю самого УКФ у короткостроковій перспективі. Юлія Федів подала заяву про звільнення і працює до 1 квітня (до цього часу новий конкурс ніяк не провести). Разом із нею звільняються всі її заступники. Права підпису, отже, ні в кого немає. Документообіг та фінансування припиняться. Організація опиниться в оперативному колапсі. І все це - наслідок брудної закулісної політичної гри з витіснення Юлії Федів з позиції виконавчої директорки УКФ. Свого результату заколотники досягли. Але при цьому і завалили інститут. Цікаво, Мінкульт знову виступить із заявою, що ситуацію має вирішити "третя сторона"?", - підсумував він.

Зараз по суті на паузу поставлено всі проєкти, які подалися на держфінансування. За календарним планом програм зараз завершується етап експертної оцінки і мають стартувати переговорні процедури.

Український культурний фонд (РКФ) - державна установа, створена в 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури і мистецтва в країні, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття й інтеграції української культури у світовий культурний простір. За три роки фактичної діяльності УКФ профінансував сотні культурних проєктів на різних рівнях по всій Україні.

Через брудну закулісну політичну гру робота Українського культурного фонду на межі колапсу, - Козленко 01
Через брудну закулісну політичну гру робота Українського культурного фонду на межі колапсу, - Козленко 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Це якесь диво, що ця країна ще досі тримається.
показати весь коментар
24.03.2021 21:15
+4
Для НИХ українська культура є чужою та ворожою, бо інакше б ми з ранку до вечора не чули в Україні державну мову Російської Федерації.
показати весь коментар
24.03.2021 21:26
+3
Бізнес в Україні дуже специфічний - Голодомори...Репресії...Депортації...
показати весь коментар
24.03.2021 21:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
огласите бюджет этой конторы *рога и копыта*, плиз....
показати весь коментар
24.03.2021 21:15 Відповісти
Сам ти рога і копита. УКФ підтримав масу потрібних проектів по всій Україні. Кожен може поати свою прпозицію і взяти участь у конкурсі на отримання її фінансування.
показати весь коментар
24.03.2021 21:23 Відповісти
Наприклад) що такого неперевершеного та потрібного окрім безглуздої тусні вони профінансували? хоть щось окрім безперервної боротьби за бюджети?
показати весь коментар
24.03.2021 21:26 Відповісти
Та хоч би фільм "Наші котики", серіал про козаків, масу документальних проєктів. Окремо відзначу проєкт "Ковчег.Україна". А головне, Як на мене, велика кількість проєктів на середньому рівні - завдяки цьому люди, які і мріяти нне могли на втілення крутих культурних планів змогли це зробити. До УКФ культура, скажемо прямо виживала. Державне недофінансовувалося, приватне було змушене шукати спонсорів і часто робило не те, що хочеться, а те, на що спонсори давали кошти. Я вже мовчу, що дійсно україноцентричні проєкти, спрямовані на повернення нашої спадщини, осмислення ідентичності, в принципі було дуже важко реалізувати.
показати весь коментар
24.03.2021 22:26 Відповісти
До 2017 року культура існувала без УКФ, тому що не треба було міністру Ніщуку працевлаштовувати Першу леді.
Сьогодні МКІП створило ще декілька прокладок, які називаються АГЕНТСТВА, яким підпорядкували всі державні підприємства і заклади культури, і звісно що всі на бюджеті. Може вже само міністерство не потрібне. Адже до 2017 р. цих прокладок (УКФ і агентства) не було.
показати весь коментар
24.03.2021 22:02 Відповісти
Ти диви, скільки налетіло захисників дирибану. До 2014, 2017 культура може й існувала, але панувала російська. Перша леді Порошенко не була тут працевлаштована, а займала пост голови наглядової ради, це більше символічна посада, яка допомагала вибивати гроші.
показати весь коментар
24.03.2021 22:29 Відповісти
вибивати?) це смішно вже адже всім відомо, що її чоловік а за сумісництвом перзидент з державного бюджету щедро відсипав в іі ( по бумагах державний) фонд МІЛЬЯРД! гривень і після ганебного фіаско на виборах не було жодного аудиту фонду.... і це не працевлаштування?
показати весь коментар
24.03.2021 22:34 Відповісти
Найгірше те, що все це ставить під удар усі заявки, які вже подали і працьовані. Але вам все одно, аби ляпнути про Порошенко.
показати весь коментар
24.03.2021 22:30 Відповісти
Це якесь диво, що ця країна ще досі тримається.
показати весь коментар
24.03.2021 21:15 Відповісти
Для НИХ українська культура є чужою та ворожою, бо інакше б ми з ранку до вечора не чули в Україні державну мову Російської Федерації.
показати весь коментар
24.03.2021 21:26 Відповісти
Для бізнесу- хоч на попуаській мові..
))
показати весь коментар
24.03.2021 21:33 Відповісти
Бізнес в Україні дуже специфічний - Голодомори...Репресії...Депортації...
показати весь коментар
24.03.2021 21:52 Відповісти
Культура, для любої влади, тааааке пасовисько та
розпіл бабла...
показати весь коментар
24.03.2021 21:30 Відповісти
.

как так ?
показати весь коментар
24.03.2021 22:17 Відповісти
Якісь прівища всі не українські)) .. Савостіна ..Рагімова. А що бачаючих українок чи українців на посаду не було ? Який там в них бюджет.... і який відсоток відкатів прийнятий в цій галузі?
показати весь коментар
24.03.2021 22:26 Відповісти
совки поспішають: їх час вичерпано, їх електорат відумирає
але з ЦИМ уже нічого не вдієш, ачей
бо МИ вже є
Жінки, які грають в ігри
https://megogo.net/ua/view/11885812-zhinki-shcho-grayut-v-igri.html
показати весь коментар
24.03.2021 22:28 Відповісти
А що ще Зелені не пустили під укіс? Чекайте! То вони вже йдуть туди.
показати весь коментар
24.03.2021 23:56 Відповісти
Это нормально, что русскоговорящих называют предателями, подумайте о последствиях и о навязывании, доже тем, кто раньше говорил на укр. ...?
показати весь коментар
25.03.2021 06:26 Відповісти
 
 