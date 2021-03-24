Через брудну закулісну політичну гру робота Українського культурного фонду на межі колапсу, - Козленко

Оголошення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду ставить під удар роботу інституції, оскільки нинішній директор Юлія Федів, яку змусили зняти кандидатуру з конкурсу, закінчує роботу 1 квітня, а до цього часу конкурс не встигнуть провести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор "Довженко Центру" Іван Козленко.

"Наглядова рада Українського культурного фонду не визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ і оголосила повторний конкурс. Досить несподіване рішення, враховуючи те, що фаворитка Мінкульту, як говорили в кулуарах, Юлія Савостіна набрала лише 1 бал", - написав він.

Козленка обурило, що найбільше голосів (4) набрала одна з найслабших кандидаток. Йдеться про Анастасію Рагімову, яка балотувалася до Верховної Ради за списками "Слуги народу", але була виключена після виявлення сумнівних фактів у біографії. Як експерт-політолог з'являлася на каналах групи Козака-Медведчука. Є апологетом ексмера Харкова Геннадія Кернеса. Її чоловік Насіб Рагімов у 2017 році був затриманий в аеропорту "Бориспіль" як особа, що переховується від органів досудового розслідування.

Козленко зазначає, що Рагімова фактично анонсує впровадження радянських практик в оцінювання і підтримку культурних проєктів:

"Це людина, яка обіцяє допомагати хору Верьовки і ансамблю Вірського, посилити експертні поради шляхом залучення авторитетних "людей з іменем" з Академії мистецтв, впровадити цензуру шляхом встановлення "політичної експертизи проєктів" і відмовитися від підтримки національних меншин.

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Виросла Рагімова (за власним визнанням) на серіалі "Моя прекрасна няня" і "само собою" дивилася серіал "Слуга народу", що спродюсовані (за дивним збігом обставин) членом Наглядової ради УКФ Олексієм Кірющенком.

4 (!) члени політбюро в глибокій неусвідомленості віддали їй свої голоси. Цікаво, що голова наглядової ради Захаревич не скористався своїм правом додаткового голосу, що вирішило б ситуацію остаточно на користь Рагімової".

Козленко нагадав, що напередодні фактично змусили нинішню виконавчу директорку Юлію Федів, яка і створювала УКФ, зняти з конкурсу свою кандидатуру.

"Тепер найгостріше питання - про подальшу долю самого УКФ у короткостроковій перспективі. Юлія Федів подала заяву про звільнення і працює до 1 квітня (до цього часу новий конкурс ніяк не провести). Разом із нею звільняються всі її заступники. Права підпису, отже, ні в кого немає. Документообіг та фінансування припиняться. Організація опиниться в оперативному колапсі. І все це - наслідок брудної закулісної політичної гри з витіснення Юлії Федів з позиції виконавчої директорки УКФ. Свого результату заколотники досягли. Але при цьому і завалили інститут. Цікаво, Мінкульт знову виступить із заявою, що ситуацію має вирішити "третя сторона"?", - підсумував він.

Зараз по суті на паузу поставлено всі проєкти, які подалися на держфінансування. За календарним планом програм зараз завершується етап експертної оцінки і мають стартувати переговорні процедури.

Український культурний фонд (РКФ) - державна установа, створена в 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури і мистецтва в країні, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття й інтеграції української культури у світовий культурний простір. За три роки фактичної діяльності УКФ профінансував сотні культурних проєктів на різних рівнях по всій Україні.



