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Новини Нормандські переговори
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мінські угоди (2227) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1352)

Дорожня карта щодо реалізації "Мінська" має бути затверджена лідерами нормандської четвірки, - Єрмак

Дорожня карта щодо реалізації

Затвердження "дорожньої карти" реалізації Мінських угод, яка може з'явитися на основі німецько-французького проєкту з доробками української і російської сторін, має відбуватися на рівні лідерів країн "нормандської четвірки" .

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Остаточним узгодженням "дорожньої карти", на нашу думку, мають займатися саме лідери "нормандського формату". Цю позицію підтримують наші колеги з Франції та Німеччини", - сказав Єрмак.

Глава Офісу президента нагадав, що в рішенні лідерів країн "нормандського формату" визначено, що "дорожня карта" розробляється у відповідному чотиристоронньому форматі на рівні політичних радників лідерів Німеччини, Франції, України і РФ.

Водночас Єрмак додав, що в України "немає заперечень, щоб у самому процесі розробки "дорожньої карти" брала участь Тристороння контактна група".

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Топ коментарі
+10
Что б ты уже сдох, со своей минской зрадой
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24.03.2021 21:15
+7
Вместо того,щоб привлечь США,о чём недавно вспоминал Кравчук...Що мол в начале замеса США присутствовал,а потом вдруг исчез из переговоров,оставив этот непродуктивный формат 4х.Теперь вместо того,щоб вернуть США в переговоры,Ермак вкидывает дискурс о закреплении"Нормандского формата",новой,а скорее новостарой дорожной картой от которой толку як не было,так и не будет.Но задача у Ермака,мабуть и заключена в том,щоб никоим образом не привлекать США в переговоры.Для этого создаётся новая дорожная карта,опять же 4х,щоб закрепить статус США как не участника переговоров.Ну кому выгодно,щоб США не участвовал,объяснять мабуть не треба.Як вариант
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24.03.2021 22:04
+6
Дерьмак уже нашел своего брата , убиенного на Донбассе ? ****, вот такая лживая мразота - второе лицо в Украине(если считать Монику первым).
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24.03.2021 21:24
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Что б ты уже сдох, со своей минской зрадой
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24.03.2021 21:15 Відповісти
и в чем же зрада минска ?
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24.03.2021 22:30 Відповісти
Так почитай угоды - это текст капитуляции
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25.03.2021 00:30 Відповісти
та читал. во первых - пуйло другого бы не подписало, во вторых - с чего понятно, что мы их должны исполнять ? в третьих - от них пока только польза.
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25.03.2021 08:22 Відповісти
Ермак наконец-то расшифровал утреннюю морзянку. Алекс-Юстасу, ну или как-там его, Козырю.
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24.03.2021 21:16 Відповісти
Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак - Цензор.НЕТ 6239
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24.03.2021 21:18 Відповісти
Чи цей чувак міністр іноземних справ?
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24.03.2021 21:21 Відповісти
Дерьмак уже нашел своего брата , убиенного на Донбассе ? ****, вот такая лживая мразота - второе лицо в Украине(если считать Монику первым).
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24.03.2021 21:24 Відповісти
Та тут первых дохрена.
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24.03.2021 21:27 Відповісти
Чей Крым, свинособака?
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24.03.2021 21:35 Відповісти
По-рууски правильно ИЗ Украины. И побыстрее, суки.
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24.03.2021 22:01 Відповісти
Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак - Цензор.НЕТ 3495
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24.03.2021 21:26 Відповісти
Лебедь раком щуку...
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24.03.2021 21:28 Відповісти
Друзья, напомните если я забыл. Кто либо из числа бывших завхозов наших предыдущих президентов позволял себе открывать хайло на тему внутренней, а тем более внешней политики страны ? Может "...мальчик хочет в Тамбов...." ? Или они оба ?
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24.03.2021 21:54 Відповісти
Зеро ничего не решает - только торгует лицом
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25.03.2021 00:31 Відповісти
Вместо того,щоб привлечь США,о чём недавно вспоминал Кравчук...Що мол в начале замеса США присутствовал,а потом вдруг исчез из переговоров,оставив этот непродуктивный формат 4х.Теперь вместо того,щоб вернуть США в переговоры,Ермак вкидывает дискурс о закреплении"Нормандского формата",новой,а скорее новостарой дорожной картой от которой толку як не было,так и не будет.Но задача у Ермака,мабуть и заключена в том,щоб никоим образом не привлекать США в переговоры.Для этого создаётся новая дорожная карта,опять же 4х,щоб закрепить статус США как не участника переговоров.Ну кому выгодно,щоб США не участвовал,объяснять мабуть не треба.Як вариант
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24.03.2021 22:04 Відповісти
Дожились,за нас решают другие.
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24.03.2021 22:23 Відповісти
Дорожная карта сдачи Украины московии?
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24.03.2021 22:36 Відповісти
.

ну молодца же ведь !!
может когда захочет !!
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24.03.2021 22:37 Відповісти
Ермака в тюрьму!!!
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24.03.2021 22:37 Відповісти
никак нельзя понять зачем такая карта нужна ?
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24.03.2021 23:11 Відповісти
ХНР, т.е. х#@ тебе на рыло, д'єрьмак
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24.03.2021 23:45 Відповісти
Як начальник секретуток може взагалі виступати з політичними заявами? За нього ніхто не голосував! Його призначив зрадник ЗЕ і все що робить цей покидьок він робить і говорить від імені ЗЕ. Єрмак не проблема! Начальника секретуток можна міняти кожного дня! Проблема в ЗЕгенераті який замість нього призначить іншого "нового Єрмака"! який як і "цей єрмак" буде служити *****...
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25.03.2021 00:48 Відповісти
Мінські угоди - здохли, бо ніколи живими й не були ... На них треба поставити крапку і рухатись далі ...

Навіть Кравчук це вже зрозумів ..... хто небудь перекладіть це єрмаку, на мову яку він розуміє
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25.03.2021 12:47 Відповісти
 
 