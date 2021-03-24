Дорожня карта щодо реалізації "Мінська" має бути затверджена лідерами нормандської четвірки, - Єрмак
Затвердження "дорожньої карти" реалізації Мінських угод, яка може з'явитися на основі німецько-французького проєкту з доробками української і російської сторін, має відбуватися на рівні лідерів країн "нормандської четвірки" .
Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Остаточним узгодженням "дорожньої карти", на нашу думку, мають займатися саме лідери "нормандського формату". Цю позицію підтримують наші колеги з Франції та Німеччини", - сказав Єрмак.
Глава Офісу президента нагадав, що в рішенні лідерів країн "нормандського формату" визначено, що "дорожня карта" розробляється у відповідному чотиристоронньому форматі на рівні політичних радників лідерів Німеччини, Франції, України і РФ.
Водночас Єрмак додав, що в України "немає заперечень, щоб у самому процесі розробки "дорожньої карти" брала участь Тристороння контактна група".
Будь ласка, зачекайте...
ну молодца же ведь !!
может когда захочет !!
Навіть Кравчук це вже зрозумів ..... хто небудь перекладіть це єрмаку, на мову яку він розуміє