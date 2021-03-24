УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4222 відвідувача онлайн
Новини Справа Семенченка і Шевченка
61 864 408
СБУ (12497) Семен Семенченко (251) Шевченко Євген (139)

Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, вона діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

"Підготовка членів "ПВК" відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном", - сказано в повідомленні СБУ.

У спецслужбі стверджують, що злочинною організацією керували 15 осіб, зокрема - колишній нардеп Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко. Їм повідомили про підозру за ст. 260 (створення воєнізованих формувань) і збираються обрати запобіжний захід.

"Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами", - зауважили в СБУ.

Сьогодні співробітники СБУ провели у цій справі близько 80 обшуків. 

Правоохоронці вилучили:

  • майже 5500 набоїв різного калібру;
  • 7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;
  • 4 підствольних гранатомети;
  • ручний кулемет Калашнікова;
  • 2 автоматичні гвинтівки;
  • 3 пістолети та 3 автомати Калашнікова АКС та АКС-74;
  • 7 помпових рушниць;
  • 38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);
  • 16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;
  • пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин;
  • тощо.

Нагадаємо, раніше агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано.

Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 01
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 02
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 03
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 04
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 05
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 06
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 07
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 08
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 09
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+98
Черговий зашквар від зелонодупих ідіотів.
показати весь коментар
24.03.2021 21:29
+90
Какой поворот? Верить филиалу ФСБ, то есть СБУ, то это себя не уважать...
Какое незаконное вооружённое формирование?
Под эту формулировку сейчас гребут всех патриотов, волонтёров, активистов, добровольцев, которые с оружием в руках ранее защищали Украину.
По мнению "русскомировцев", все патриоты, кто встал на защиту Украины с оружием в руках от агрессии пуйла, это все незаконные вооружённые формирования.
показати весь коментар
24.03.2021 21:35
+63
Злопамятный клоун,не простил прямоты Шевченко.
показати весь коментар
24.03.2021 21:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
пусть просят политичекого убежище у Британии или США пока не закрыли
показати весь коментар
25.03.2021 13:19 Відповісти
Те що каже сьогодні влада ідіотів та кацапських агентів - зрозуміло треба ще перевіряти 100 разів бо брешуть - як дихають. Але в мене є деякі моменти з приводу "славного "вомбата"" .По перше - це даубасський придурок та мародер. Мало того - його ж недавні співслужбовці по "Донбасу" відкрито з фактами викривають його різного роду злочини як для війни та тупі рішення через які загинуло багато добровольців. Мало хто навіть знає що "вомбат" - ніколи не створював "Донбас". Це робили військові добровольці, які зараз проти нього. До того ж відкрите питання про його втечу з атаки ( і не одної) яку він ініціював всупереч застереженням розвідки та у кущах у 60 кілометрах позаду у безпеці, - через ноут здача таємної інфи кацапам через мережу - що потім видали за просто недолугість та тупість. А чи так?? Хто це знає? Взагалі цей "герой" майже ніколи не був "на вістрі..." ,бо по словам офіцерів "Донбасу" - патологічний боягуз. Далі "поранення у сраку" - це момент коли так утікав, кинувши бійців , що влупилися у БТР обабіч дороги та вилізши заробів у сраку тікаючи і то не дуже сильно.. Далі - де поділися 4 мільйони гривень пожертв на батальйон які це чмо переводило на картку своєї дружини..а у бійців навіть мила не було у достатку та спали на чому попало? До сих пір їх немає. Щезли. Вже забули? Чи не знали? Що ця чума робила на з'їзді партії ригів у сраці як раз перед війною? Відео теж забули? Супер-мега розвідник?? Там питань дуже багато до кацапа Грішина.. Тому я йому не вірю більше ніж всі реляції що до АТОшника добровольця. Та патріота. Це дуже сумнівно. Тож я собі думаю - це послідовна боротьба павуків у банці за місце під сонцем. Хто таке цей шевченко - теж не знаю але те що він злигався з покидьком - вже показник..Боротьба нанайських хлопчиків. Геть однакових як для країни.
показати весь коментар
25.03.2021 13:30 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко, а скольки разведок он еще агент? Агент ЦРУ, ФБР, Моссад и модет фсб?
показати весь коментар
25.03.2021 14:08 Відповісти
Інооземна держава про яку йде мова це, Польща. Вони разом з поляками проводили навчання і в Польщі до цієї організації претензій немає, вона там діє на законних підставах.
показати весь коментар
25.03.2021 14:11 Відповісти
так он агент польской разведки значит
показати весь коментар
25.03.2021 15:16 Відповісти
а еще ани в 2014 убивалиадиннарот Так падлы зеленые?
показати весь коментар
25.03.2021 18:32 Відповісти
а на фото две банки тушняка сбушники вскрыли и сожрали...??
показати весь коментар
25.03.2021 18:34 Відповісти
Черговий іспанський стид!!!!!А дрищ (вибачте за кощунство) з Криму Росляков ,буде?Оце все безумний бєня і його шістки нарозуміли?Безстидники і сволота.
показати весь коментар
25.03.2021 19:50 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 