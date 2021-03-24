Акція на Банковій 20 березня: суд з обрання запобіжного заходу підозрюваним не відбувся

У Печерському районному суді Києві не відбулись засідання, на яких мали обрати запобіжні заходи підозрюваним у пошкодженні будівлі Офісу президента на акції 20 березня.

Про це журналістам повідомив один із адвокатів Масі Наєм, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У зв'язку з тим, що судді немає, ми йдемо з-під суду і будемо чекати про нову дату засідання. Коли ми звернулися до помічника суду, він повідомив у зв'язку із чим судове засідання не відбулось", – розповів Наєм.

За його словами, суддя заявила, що вона перебуває у нарадчій кімнаті, тому засідання затримується, про що захисники не були попереджені заздалегідь. Він додав, що на засідання вони чекали з 16:00 і до закінчення роботи суду.

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Суд мав обрати запобіжні заходи трьом підозрюваним, зокрема, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову та ветерану АТО Євгену Строканю. За словами Наєма, клопотання про обрання запобіжних заходів адвокати отримали ввечері 23 березня, а суд отримав клопотання зранку 24 березня. Правоохоронці клопотали про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Це не прийнятно, оскільки сама підозра не обґрунтована. Ті матеріали, які є – місце огляду події та допит свідків – самих поліцейських, їх проводили слідчі, які не є у групі слідчих у справі. Все що відомо з матеріалів та самого клопотання – це те, що хлопці були на самій акції, таким чином в їх діях передбачають зухвалу поведінку та неповагу до суспільства", – сказав Наєм.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Водночас клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн.

Фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло у дверях Офісу президента.