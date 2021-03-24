Акція на Банковій 20 березня: суд з обрання запобіжного заходу підозрюваним не відбувся
У Печерському районному суді Києві не відбулись засідання, на яких мали обрати запобіжні заходи підозрюваним у пошкодженні будівлі Офісу президента на акції 20 березня.
Про це журналістам повідомив один із адвокатів Масі Наєм, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У зв'язку з тим, що судді немає, ми йдемо з-під суду і будемо чекати про нову дату засідання. Коли ми звернулися до помічника суду, він повідомив у зв'язку із чим судове засідання не відбулось", – розповів Наєм.
За його словами, суддя заявила, що вона перебуває у нарадчій кімнаті, тому засідання затримується, про що захисники не були попереджені заздалегідь. Він додав, що на засідання вони чекали з 16:00 і до закінчення роботи суду.
Суд мав обрати запобіжні заходи трьом підозрюваним, зокрема, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову та ветерану АТО Євгену Строканю. За словами Наєма, клопотання про обрання запобіжних заходів адвокати отримали ввечері 23 березня, а суд отримав клопотання зранку 24 березня. Правоохоронці клопотали про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту.
"Це не прийнятно, оскільки сама підозра не обґрунтована. Ті матеріали, які є – місце огляду події та допит свідків – самих поліцейських, їх проводили слідчі, які не є у групі слідчих у справі. Все що відомо з матеріалів та самого клопотання – це те, що хлопці були на самій акції, таким чином в їх діях передбачають зухвалу поведінку та неповагу до суспільства", – сказав Наєм.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Водночас клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн.
Фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло у дверях Офісу президента.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні о 16:00 трьом затриманим мали обирати запобіжний захід. О 19:40 судилище все ще не почалося.
Затриманим та їх адвокатам сказали, що суддя Ірина Григоренко знаходилась в нарадчій кімнаті. Але її там не було - вона спокійно сиділа в своєму кабінеті, а учасники акції, яким шиють *********, та їх захисники, чекали суду більше 4 годин на вулиці.
Клопотання про перенесення суду адвокатам сказали нести до канцелярії, яка вже, зрозуміло, зачинена о 20:00.
Svobodu Politv'yaznyam !!!!!
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-UC%2CP-R Євген Шевченко
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215153657634698?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=%2CO%2CP-R 22 березня о 07:19 ·
Ха-ха))https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=kK-R Офіс Президента України підрахував, що вандали нанесли збитків на 2 млн. грн. і напевно ці роботи варто віднести до проекту «Велике будівництво» Але клінінгові компанії заявили, що готові змити всю ту краску та відновити двері за суму у 50 разів меншу - усього лиш за 42 тис. грн.!!!
Нормальні там апетити у ваших підлеглих, пане https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-]K-R Зеленський
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215153657634698
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-]K-R
https://fakeoff.org/politics/perestante-nazivati-sorosenka-sternenko-natsionalistom
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросятко Стерненко ,роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросенка Стерненко роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Зокрема проросійське видання «Страна.ua» з притаманними цьому ресурсу точністю, об'єктивністю та професіоналізмом пише, що на захист «активіста» Стерненка, засудженого до 7 років позбавлення волі, виступили націоналісти.
Насправді це не так!
Жодна організація національного чи, не приведи господи, радикального спрямування на захист соросятка Стерненка не виступала.
Річ у тім, що всі організації національного спрямування не працюють з соросятами через ідеологічні розбіжності.
Перший конфлікт зі Стерненком виник через спробу його отримати по підроблених документах посвідчення учасника бойових дій (звісно ж, ні в яких бойових діях Стерненко участі не брав і брати не міг).
Інша справа, що така собі Наталія Усатенко, яка є прес-секретарем скандальновідомої громадянки США Уляни Супрун, перетворила свого улюбленого нарциса у соросятко.
Разом зі Стерненком до соросят взяли ще 2 соратників Стерненка: керівника штабу партії «Національний корпус» Назарія Кравченко й керівника київського осередку «Національного корпусу» Сергія Філімонова, які на гроші Сивочолого Гетьмана і організували масовку на захист Стерненка.
Проте основний контингент «протестантів» - це професійних грантоїдів-імітаторів - громадських активістів, завсідники масових заходів, та молоді "патріоти" найняті штабом Порошенка.
До речі, нинішні захисники соросенка Стерненка 5 років тому влаштовували в Києві мітинги на захист поліцая Олійника, який вбив ні в чому не винуватого неповнолітнього хлопця Михайла Медведєва.
Тоді вони верещали про любов до «моєї нової поліції» і навіть придумали гасло «Спочатку підкоряйся, а потім оскаржуй».
Сьогодні ті ж самі соросята вигукують: "Аваков - чорт"!
Зрозуміло, що гебня (соросня) буде захищати Стерненка до останнього. Якщо зараз Стерненка посадити, то під ударом опиниться вся система імітаторів активістів і не факт, що нова адміністрація виділить їм фінансування їх бездіяльності.