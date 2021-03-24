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Київ (19115) суд (11494) Найєм Масі (139) Офіс Президента (1997) Філімонов Сергій (13)

Акція на Банковій 20 березня: суд з обрання запобіжного заходу підозрюваним не відбувся

Акція на Банковій 20 березня: суд з обрання запобіжного заходу підозрюваним не відбувся

У Печерському районному суді Києві не відбулись засідання, на яких мали обрати запобіжні заходи підозрюваним у пошкодженні будівлі Офісу президента на акції 20 березня.

Про це журналістам повідомив один із адвокатів Масі Наєм, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У зв'язку з тим, що судді немає, ми йдемо з-під суду і будемо чекати про нову дату засідання. Коли ми звернулися до помічника суду, він повідомив у зв'язку із чим судове засідання не відбулось", – розповів Наєм.

За його словами, суддя заявила, що вона перебуває у нарадчій кімнаті, тому засідання затримується, про що захисники не були попереджені заздалегідь. Він додав, що на засідання вони чекали з 16:00 і до закінчення роботи суду.

Читайте також: Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт. ВІДЕО+ФОТО

Суд мав обрати запобіжні заходи трьом підозрюваним, зокрема, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову та ветерану АТО Євгену Строканю. За словами Наєма, клопотання про обрання запобіжних заходів адвокати отримали ввечері 23 березня, а суд отримав клопотання зранку 24 березня. Правоохоронці клопотали про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Це не прийнятно, оскільки сама підозра не обґрунтована. Ті матеріали, які є – місце огляду події та допит свідків – самих поліцейських, їх проводили слідчі, які не є у групі слідчих у справі. Все що відомо з матеріалів та самого клопотання – це те, що хлопці були на самій акції, таким чином в їх діях передбачають зухвалу поведінку та неповагу до суспільства", – сказав Наєм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Водночас клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн.

Фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло у дверях Офісу президента.
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Топ коментарі
+6
Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся - Цензор.НЕТ 7859
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24.03.2021 21:49
+3
Акція на Банковій 20 березня: суд з обрання запобіжного заходу підозрюваним не відбувся - Цензор.НЕТ 9769
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24.03.2021 22:22
+2
Злякались ) Хитаємо владу далі, скоро затрішить
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24.03.2021 21:41
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Може вже трибунал треба??
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24.03.2021 21:38 Відповісти
Злякались ) Хитаємо владу далі, скоро затрішить
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24.03.2021 21:41 Відповісти
Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся - Цензор.НЕТ 7859
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24.03.2021 21:49 Відповісти
Розгляд справ затриманих учасників акції під ОП навмисно затягують.
Сьогодні о 16:00 трьом затриманим мали обирати запобіжний захід. О 19:40 судилище все ще не почалося.
Затриманим та їх адвокатам сказали, що суддя Ірина Григоренко знаходилась в нарадчій кімнаті. Але її там не було - вона спокійно сиділа в своєму кабінеті, а учасники акції, яким шиють *********, та їх захисники, чекали суду більше 4 годин на вулиці.
Клопотання про перенесення суду адвокатам сказали нести до канцелярії, яка вже, зрозуміло, зачинена о 20:00.
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24.03.2021 21:58 Відповісти
игра наверняка -кто лучше сам себя удовлетворит
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24.03.2021 22:00 Відповісти
Акція на Банковій 20 березня: суд з обрання запобіжного заходу підозрюваним не відбувся - Цензор.НЕТ 9769
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24.03.2021 22:22 Відповісти
Все это историческое освещение событий на государственном а может даже и на межгосударственном уровне, только благодаря тому что это вызвало резонанс в сми и т.н. обществе - сколько таких дел по стране - не с такими выдающимися и знаменитыми личностями, не сосчитать - всем до сраки , маємо те шо маємо
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24.03.2021 23:00 Відповісти
LIN4 vid NARODU dlya KRIVOSUDDYA !!!!!
Svobodu Politv'yaznyam !!!!!
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24.03.2021 23:37 Відповісти
Доречі, про 2 млн. збитків
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-UC%2CP-R Євген Шевченко

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215153657634698?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=%2CO%2CP-R 22 березня о 07:19 ·

Ха-ха))https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=kK-R Офіс Президента України підрахував, що вандали нанесли збитків на 2 млн. грн. і напевно ці роботи варто віднести до проекту «Велике будівництво» Але клінінгові компанії заявили, що готові змити всю ту краску та відновити двері за суму у 50 разів меншу - усього лиш за 42 тис. грн.!!!
Нормальні там апетити у ваших підлеглих, пане https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-]K-R Зеленський
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215153657634698

https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-]K-R
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24.03.2021 23:41 Відповісти
та не знають, що роботи пташата Цуцкерідзе(друга дитинства татарова), от і суддя отримала указівку пити каву та вечеряти. методички слідкому рейха не канають в Україні, тепер мають бажання на позачерговому засіданні ради ввести кримінальну відповідальність за наругу над будинком або над "державним символом україни", який живе в цьому будинку (маю на увазі Єрмака).
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25.03.2021 00:25 Відповісти
Видно випробовували терпіння зібравшихся, щоб виникли безпорядки під будівлею суду.
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25.03.2021 07:03 Відповісти
/Припиніть називати "соросятко" Стерненко націоналістом!
https://fakeoff.org/politics/perestante-nazivati-sorosenka-sternenko-natsionalistom
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросятко Стерненко ,роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросенка Стерненко роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Зокрема проросійське видання «Страна.ua» з притаманними цьому ресурсу точністю, об'єктивністю та професіоналізмом пише, що на захист «активіста» Стерненка, засудженого до 7 років позбавлення волі, виступили націоналісти.
Насправді це не так!
Жодна організація національного чи, не приведи господи, радикального спрямування на захист соросятка Стерненка не виступала.
Річ у тім, що всі організації національного спрямування не працюють з соросятами через ідеологічні розбіжності.
Перший конфлікт зі Стерненком виник через спробу його отримати по підроблених документах посвідчення учасника бойових дій (звісно ж, ні в яких бойових діях Стерненко участі не брав і брати не міг).
Інша справа, що така собі Наталія Усатенко, яка є прес-секретарем скандальновідомої громадянки США Уляни Супрун, перетворила свого улюбленого нарциса у соросятко.
Разом зі Стерненком до соросят взяли ще 2 соратників Стерненка: керівника штабу партії «Національний корпус» Назарія Кравченко й керівника київського осередку «Національного корпусу» Сергія Філімонова, які на гроші Сивочолого Гетьмана і організували масовку на захист Стерненка.
Проте основний контингент «протестантів» - це професійних грантоїдів-імітаторів - громадських активістів, завсідники масових заходів, та молоді "патріоти" найняті штабом Порошенка.
До речі, нинішні захисники соросенка Стерненка 5 років тому влаштовували в Києві мітинги на захист поліцая Олійника, який вбив ні в чому не винуватого неповнолітнього хлопця Михайла Медведєва.
Тоді вони верещали про любов до «моєї нової поліції» і навіть придумали гасло «Спочатку підкоряйся, а потім оскаржуй».
Сьогодні ті ж самі соросята вигукують: "Аваков - чорт"!
Зрозуміло, що гебня (соросня) буде захищати Стерненка до останнього. Якщо зараз Стерненка посадити, то під ударом опиниться вся система імітаторів активістів і не факт, що нова адміністрація виділить їм фінансування їх бездіяльності.
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25.03.2021 10:31 Відповісти
 
 