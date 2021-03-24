УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4001 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 934 57
Донбас (22348) перемир'я (813) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1352)

Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації

Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації

Україна в рамках Тристоронньої контактної групи підтверджує свою прихильність домовленостям про введення режиму припинення вогню на Донбасі для запобігання загибелі людей.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На минулій відеоконференції політичних радників "нормандського формату", яка відбулася 18 березня, ми закликали негайно скликати - в будь-який час, в будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню ", - сказав Єрмак.

Глава Офісу президента України повідомив, що російська сторона "відмовилася від участі у позачерговому засіданні підгрупи з безпеки, в свою чергу, українська сторона подала документи, які підтверджують цей факт".

За словами Єрмака, поки не можна говорити про те, що перемир'я зірвалося, "але є тенденція до загострення ситуації через збройні провокації з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, на які Україна змушена точково відповідати".

Він також додав, що "більшість смертей українських військових останнім часом відбувалася через роботу в ОРДЛО снайперів, за що має бути введено відповідальність".

"Ще раз підтверджую, Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди", - резюмував Єрмак.

Читайте також: "Обговорили питання припинення вогню", - політичні радники глав країн "нормандської четвірки" провели переговори стосовно Донбасу
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
как может сорваться то, чего нет и никогда не было???
ни одних полных суток без огня (бывало по пол дня и то не часто!)... и это перемирие???
да шоб вас в пекле так чорты перемиряли !!!
показати весь коментар
24.03.2021 21:39
+23
каждій день гибнут бойці ВСУ.. десятки раненніх, а у зебилов - "тенденция к эскалации обстановки"
показати весь коментар
24.03.2021 21:43
+20
Отаке,зелене перемир"я триває!! Щоденні втрати не є підставою вважати перемир"я не діючим !!! Мабуть одиночних втрат мало ,треба десятки чи сотні !!!)))
показати весь коментар
24.03.2021 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну просто не агент...)))
показати весь коментар
24.03.2021 21:34 Відповісти
каждій день гибнут бойці ВСУ.. десятки раненніх, а у зебилов - "тенденция к эскалации обстановки"
показати весь коментар
24.03.2021 21:43 Відповісти
Тётя Ермак - Ты дурак?
показати весь коментар
25.03.2021 13:15 Відповісти
Чтобы да так нет-стиль заяв кодлана Коломойского.
показати весь коментар
24.03.2021 21:34 Відповісти
Геть з пляжу, Ермак, Кучум по тебе прийшов!
показати весь коментар
24.03.2021 21:38 Відповісти
как может сорваться то, чего нет и никогда не было???
ни одних полных суток без огня (бывало по пол дня и то не часто!)... и это перемирие???
да шоб вас в пекле так чорты перемиряли !!!
показати весь коментар
24.03.2021 21:39 Відповісти
Через сутки погибший.****.
показати весь коментар
24.03.2021 21:41 Відповісти
Отаке,зелене перемир"я триває!! Щоденні втрати не є підставою вважати перемир"я не діючим !!! Мабуть одиночних втрат мало ,треба десятки чи сотні !!!)))
показати весь коментар
24.03.2021 21:42 Відповісти
триває.
воно завершиться з приходом іншої - кращої влади.
показати весь коментар
24.03.2021 21:43 Відповісти
Єрмак так прагне кинутись в ніжки фуйлові, що і не помічає як йде по трупах українців.
показати весь коментар
24.03.2021 21:42 Відповісти
Все він помічає. І задоволений.
показати весь коментар
24.03.2021 21:56 Відповісти
А где же навеличайший по каталогу Мендель после 20 в норке не видно и не слішно только одни зачистки патриотов по стране под разніми предлогами
показати весь коментар
24.03.2021 21:43 Відповісти
Свинособака брехливая...
показати весь коментар
24.03.2021 21:44 Відповісти
ТВОЮ МАТЬ !!!!!!! Ежедневно гибнущие ребята - не есть срыв перемирия ?
показати весь коментар
24.03.2021 21:44 Відповісти
По словам Ермака, пока нельзя говорить о том, что перемирие сорвалось, "но есть тенденция к эскалации обстановки по причине вооружённых провокаций Источник: https://censor.net/ru/n3255421

КРЕМЛІВСЬКА МАВПА ВИКРУЧУЄТЬСЯ ЯК ТІЛЬКИ МОЖЕ
показати весь коментар
24.03.2021 21:44 Відповісти
как хочется этой паскуде кулаками рыло расквасить!!!!!
показати весь коментар
24.03.2021 21:46 Відповісти
ти ба, як воно називається!
показати весь коментар
24.03.2021 21:47 Відповісти
"Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди", - резюмировал Ермак."

Елдак, так твои люди из параши и так не гибнут- гибнут только защитники Украины.
показати весь коментар
24.03.2021 21:50 Відповісти
А петиция уволить секретутку уже была ?
показати весь коментар
24.03.2021 21:50 Відповісти
Уже, вроде бы, во всём мире известно, что Ермак это сотрудник и агент ФСБ в Украине.
В частности, уже и американцы намекнули, что в Офисе Президента сидит русский агент, который сливает инфу Кремлю. Именно Ермак слил инфу рашистам по возможному задержанию вагнеровцев.
И это все знают.
Новый фильм-расследование от независимых европейских журналистов это так же подтвердит.
И вот это сотрудник ФСБ, уже в открытую издевается над Украиной, над защитниками Украины, над здравым смыслом.
Какое перемирие сорвалось? Его не было.
Рашисты почти каждый день убивают украинцев на Донбассе, а агент ФСБ конечно же не видит в этом ничего плохого и считает, что перемирие есть.
показати весь коментар
24.03.2021 21:53 Відповісти
ОП- "офис путина" при "зе"
показати весь коментар
24.03.2021 22:49 Відповісти
Так эта вся камарилья работает на кремль.
показати весь коментар
24.03.2021 21:54 Відповісти
Каждый день погибшие,о чём оно шепчет????
показати весь коментар
24.03.2021 21:54 Відповісти
ну так а чего ж не делаете прямо сейчас всё необходимое, чтобы перестали гибнуть люди? что пусть и дальше гибнут? что то ты заврался ермак! а перемирие таки сорвалось дядя, и нельзя преписать такое вот перемирие, когда каждый день 1-2 погибших ранеые и покалеченные, в заслугу зельцу и твою! а все потому, что вы перед путлером на цырлах скачите и всё чего то боитесь! на фиг тогда было на трон лезть раз такие ссыкливые!
показати весь коментар
24.03.2021 21:56 Відповісти
Кароче, пострілюють, але це не щітаіцца.
показати весь коментар
24.03.2021 22:04 Відповісти
Только Юля!!! Вона вже давно все покрала, їй можно довіряти!!!
показати весь коментар
24.03.2021 22:23 Відповісти
Зелена потвора! Покидьок! Інших слів не доберу.
показати весь коментар
24.03.2021 22:22 Відповісти
"Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди", - резюмировал Ермак.

Если готова,то почему ничего не делаете, и гибнут люди...Или еще не время?..
показати весь коментар
24.03.2021 22:26 Відповісти
Что такое "Донбасс", почему не знаю?
показати весь коментар
24.03.2021 22:28 Відповісти
Ермак, кто тебя курирует в Москве? ФСБ или ГРУ?
показати весь коментар
24.03.2021 22:47 Відповісти
то есть каждый день убитый это ещё не эскалация...
показати весь коментар
24.03.2021 22:51 Відповісти
Чому війна до сих пір не закінчена ,Зе ? Виходить тобі вона вигідна ! Так ти Порошенку закидав на стадіоні ? Ну так що ж тепер ?
показати весь коментар
24.03.2021 22:55 Відповісти
вiйна набирає оберти, хоча i вiдступили, i "пєрєсталi стрєлять". а стадiон там же, де i дороги:
"в больном воображєнii"...
показати весь коментар
24.03.2021 23:43 Відповісти
почему сраный завхоз ермак говорит про ситуацию на Донбасе?
показати весь коментар
24.03.2021 23:02 Відповісти
Лол эта мразь явно агент ФСБ. В общем жесть. Как можно воевать против России, если её агенты сидят в офисе президента?
показати весь коментар
24.03.2021 23:07 Відповісти
Крысеныш, какое это перемирие. когда каждый день хоронят защитников с фронта.
показати весь коментар
24.03.2021 23:19 Відповісти
**** фсбешна!
показати весь коментар
24.03.2021 23:19 Відповісти
Дерьмак, думкой богатіє...
показати весь коментар
24.03.2021 23:20 Відповісти
СКОРО В ЛУЧШИХ КИНОТЕАТРАХ УКРАИНЫ !!! ВАГНЕРГЕЙТ !!!
показати весь коментар
24.03.2021 23:45 Відповісти
чисто по еврейски. Сказав много, все обозначил, выступает от имени Украины как полномочный представитель. а конкретно ни х...а. в Комерсанте четко обозначено, все законы похер, все законодательсто по согласованию с ордло, амнистия, выборы а потом уж действие закона о самоуправлении, вывод войск и контроль над границами. Но, народная милиция, остается. Ермак согласен, но как анулировать законы, конституцию, узаконить народную милицию, провести выборы по решению гандонии не знает. Хотели в ритме принтера, испугались,а потом решили- а вдруг сивка бурка серая каурка вивезет.
показати весь коментар
25.03.2021 01:12 Відповісти
когда ты уже врать перестанешь, ермак...
показати весь коментар
25.03.2021 01:28 Відповісти
Ну якого цей гидотний писарчук озвучує подібні речі ?
Те хоч ті два дебіли: Таран і Хомчак ? Вони ще живі ? Бо ні пари з вуст.
Про третього і мови нема: йому ж =нє стрєляют=.

Хлопці, не дозволяйте себе вбивати !
показати весь коментар
25.03.2021 05:05 Відповісти
Кто знает кто

глава ОП )(уйла или Байдена,или любого другого президента???
это завхозы !!
Только у нас

завхоз управляет страной и и.о. президента Зеленским
показати весь коментар
25.03.2021 05:15 Відповісти
Нельзя сказать, что перемирие сорвалось...

ДБ!
показати весь коментар
25.03.2021 07:58 Відповісти
Яка неприємна рожа і базар - піди і посидь з місяць в окопі на передовій і тоді начальник Зелі зробиш виводи. На Банковій дійсно тихо.
показати весь коментар
25.03.2021 08:30 Відповісти
Вагнеровцы? Не качайте лодку а то путин нападет(с)
показати весь коментар
25.03.2021 08:47 Відповісти
Ну курва - просто дебіл кончений ....
А що ж для тебе зрив перемір'я, мабуть коли кацапські танки по Хрещатику поїдуть ?...
та йому хоч в очі насци - а він кричатиме - Божа роса ...!
показати весь коментар
25.03.2021 12:57 Відповісти
 
 