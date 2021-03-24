Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації
Україна в рамках Тристоронньої контактної групи підтверджує свою прихильність домовленостям про введення режиму припинення вогню на Донбасі для запобігання загибелі людей.
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На минулій відеоконференції політичних радників "нормандського формату", яка відбулася 18 березня, ми закликали негайно скликати - в будь-який час, в будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню ", - сказав Єрмак.
Глава Офісу президента України повідомив, що російська сторона "відмовилася від участі у позачерговому засіданні підгрупи з безпеки, в свою чергу, українська сторона подала документи, які підтверджують цей факт".
За словами Єрмака, поки не можна говорити про те, що перемир'я зірвалося, "але є тенденція до загострення ситуації через збройні провокації з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, на які Україна змушена точково відповідати".
Він також додав, що "більшість смертей українських військових останнім часом відбувалася через роботу в ОРДЛО снайперів, за що має бути введено відповідальність".
"Ще раз підтверджую, Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди", - резюмував Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
ни одних полных суток без огня (бывало по пол дня и то не часто!)... и это перемирие???
да шоб вас в пекле так чорты перемиряли !!!
воно завершиться з приходом іншої - кращої влади.
КРЕМЛІВСЬКА МАВПА ВИКРУЧУЄТЬСЯ ЯК ТІЛЬКИ МОЖЕ
Елдак, так твои люди из параши и так не гибнут- гибнут только защитники Украины.
В частности, уже и американцы намекнули, что в Офисе Президента сидит русский агент, который сливает инфу Кремлю. Именно Ермак слил инфу рашистам по возможному задержанию вагнеровцев.
И это все знают.
Новый фильм-расследование от независимых европейских журналистов это так же подтвердит.
И вот это сотрудник ФСБ, уже в открытую издевается над Украиной, над защитниками Украины, над здравым смыслом.
Какое перемирие сорвалось? Его не было.
Рашисты почти каждый день убивают украинцев на Донбассе, а агент ФСБ конечно же не видит в этом ничего плохого и считает, что перемирие есть.
Если готова,то почему ничего не делаете, и гибнут люди...Или еще не время?..
"в больном воображєнii"...
Те хоч ті два дебіли: Таран і Хомчак ? Вони ще живі ? Бо ні пари з вуст.
Про третього і мови нема: йому ж =нє стрєляют=.
Хлопці, не дозволяйте себе вбивати !
глава ОП )(уйла или Байдена,или любого другого президента???
это завхозы !!
Только у нас
завхоз управляет страной и и.о. президента Зеленским
ДБ!
А що ж для тебе зрив перемір'я, мабуть коли кацапські танки по Хрещатику поїдуть ?...
та йому хоч в очі насци - а він кричатиме - Божа роса ...!