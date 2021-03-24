Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун

Ексдепутат Семенченко та позаштатний агент НАБУ Шевченко як творці незаконної ПВК, смерть після щеплення в Чернівцях, шанси на локдаун, транспортний колапс у Києві - головні новини 24 березня.

СБУ проти Семена Семенченка і агента НАБУ Шевченка

Служба безпеки України повідомила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, в якому було 150 осіб. У них була під Києвом своя база для тренувань, під час обшуків вилучили велику кількість зброї. Організували формування, за даними спецслужби, 15 осіб, серед яких - ексдепутат Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

За версією Шевченка, в 2018 році вони з ветеранами хотіли створити охоронну фірму й охороняти об'єкти Держдепу США в Сирії й Афганістані. Але Штати зменшили присутність у цих країнах, і вони залишилися нереалізованими.

Азарова підозрюють у зраді через "харківські угоди"

ДБР відправило йому повідомлення про підозру на поштову адресу в Росії. За даними слідства, колишній прем'єр, усвідомлено діючи на шкоду Україні, забезпечив погодження відповідних документів у Кабміні.

Трьом учасникам протестів під ОП не змогли обрати запобіжний захід

Засідання суду повинно було початися о 16:00, але в підсумку взагалі не відбулося - суддя не прийшла, бо перебувала в нарадчій кімнаті в іншій справі.

Після щеплення у Чернівцях помер провізор

Щеплення чоловікові зробили 15 березня, а 16 березня у нього стався інсульт, і сьогодні він помер. У МОЗ кажуть, що у провізора було багато супутніх хронічних хвороб, а з рештою, хто щепився з ним з одного флакона, все в порядку. Для з'ясування причин смерті призначили патологоанатомічне дослідження.

У всій Україні можуть ввести локдаун

Таке рішення може прийняти РНБО, повідомив його секретар Данілов. Рада безпеки та оборони обговорить введення локдауну, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Депутати від "Голосу" і "ЄС" вимагають скликати засідання РНБО вже зараз.

Транспортний колапс у Києві

Кияни від ранку вишикувалися у величезні черги на маршрутки, куди через "червону зону" карантину пускають тільки половину пасажирів. Люди, які не могли потрапити в транспорт, у різних частинах міста перекривали його рух. Перевізники теж незадоволені: возити тільки половину пасажирів невигідно, і вони заявили, що проситимуть владу повністю заборонити рух громадського транспорту. Кличко відповів, що це маніпуляція. До речі, проїзд у столичних маршрутках дорожчає: тепер буде по 10 грн.

Путін зможе балотуватися ще двічі

Держдума РФ ухвалила в остаточному читанні закон про "обнулення" президентських термінів. Тепер глава держави-агресора Володимир Путін зможе претендувати на цей пост ще двічі. Путіну 68 років. Президента в Росії обирають терміном на 6 років.