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Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун

Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун

Ексдепутат Семенченко та позаштатний агент НАБУ Шевченко як творці незаконної ПВК, смерть після щеплення в Чернівцях, шанси на локдаун, транспортний колапс у Києві - головні новини 24 березня.

СБУ проти Семена Семенченка і агента НАБУ Шевченка

Служба безпеки України повідомила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, в якому було 150 осіб. У них була під Києвом своя база для тренувань, під час обшуків вилучили велику кількість зброї. Організували формування, за даними спецслужби, 15 осіб, серед яких - ексдепутат Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

За версією Шевченка, в 2018 році вони з ветеранами хотіли створити охоронну фірму й охороняти об'єкти Держдепу США в Сирії й Афганістані. Але Штати зменшили присутність у цих країнах, і вони залишилися нереалізованими.

Азарова підозрюють у зраді через "харківські угоди"

ДБР відправило йому повідомлення про підозру на поштову адресу в Росії. За даними слідства, колишній прем'єр, усвідомлено діючи на шкоду Україні, забезпечив погодження відповідних документів у Кабміні.

Трьом учасникам протестів під ОП не змогли обрати запобіжний захід

Засідання суду повинно було початися о 16:00, але в підсумку взагалі не відбулося - суддя не прийшла, бо перебувала в нарадчій кімнаті в іншій справі.

Після щеплення у Чернівцях помер провізор

Щеплення чоловікові зробили 15 березня, а 16 березня у нього стався інсульт, і сьогодні він помер. У МОЗ кажуть, що у провізора було багато супутніх хронічних хвороб, а з рештою, хто щепився з ним з одного флакона, все в порядку. Для з'ясування причин смерті призначили патологоанатомічне дослідження.

У всій Україні можуть ввести локдаун

Таке рішення може прийняти РНБО, повідомив його секретар Данілов. Рада безпеки та оборони обговорить введення локдауну, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Депутати від "Голосу" і "ЄС" вимагають скликати засідання РНБО вже зараз.

Транспортний колапс у Києві

Кияни від ранку вишикувалися у величезні черги на маршрутки, куди через "червону зону" карантину пускають тільки половину пасажирів. Люди, які не могли потрапити в транспорт, у різних частинах міста перекривали його рух. Перевізники теж незадоволені: возити тільки половину пасажирів невигідно, і вони заявили, що проситимуть владу повністю заборонити рух громадського транспорту. Кличко відповів, що це маніпуляція. До речі, проїзд у столичних маршрутках дорожчає: тепер буде по 10 грн.

Путін зможе балотуватися ще двічі

Держдума РФ ухвалила в остаточному читанні закон про "обнулення" президентських термінів. Тепер глава держави-агресора Володимир Путін зможе претендувати на цей пост ще двічі. Путіну 68 років. Президента в Росії обирають терміном на 6 років.
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Топ коментарі
+7
СБУ против Семена Семенченко и агента НАБУ ШевченкоИсточник: https://censor.net/ru/n3255422

По таким же обвинениям необходимо привлечь зеленского и 95 квартал в обвинении в государственной измене и неуплате налогов. Они же выступали перед оккупантами, подмахивали захватчикам.
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24.03.2021 22:08
+7
Зеленский в поисках тормоза судорожно жмет на все педали
но рояль несущийся по лестнице вниз уже не остановить. и крышка закрыта © Полтава
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24.03.2021 22:42
+4
портнов працює. Частина бувших корисних ідіотів вже сидить.
Знатно "скінулі барігу")
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24.03.2021 22:05
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На Закарпатье в селе ******* огнем охвачен комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино за 120 000 000 гривен. Уточним, что всего в селе построено 8 многоквартирных домов, и 17 индивидуальных домов усадебной застройки.

https://twitter.com/baraban088/status/1374731007518212104
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24.03.2021 22:04 Відповісти
Прикриття дерибану ..
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24.03.2021 22:05 Відповісти
Метою може бути НАБУ бо Є.Шевченко агент НАБУ. ГПУ проти НАБУ (?). Венедіктова проти Ситника (?).
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24.03.2021 23:38 Відповісти
Будєм паассмаатрєть..
))
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24.03.2021 23:40 Відповісти
портнов працює. Частина бувших корисних ідіотів вже сидить.
Знатно "скінулі барігу")
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24.03.2021 22:05 Відповісти
СБУ против Семена Семенченко и агента НАБУ ШевченкоИсточник: https://censor.net/ru/n3255422

По таким же обвинениям необходимо привлечь зеленского и 95 квартал в обвинении в государственной измене и неуплате налогов. Они же выступали перед оккупантами, подмахивали захватчикам.
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24.03.2021 22:08 Відповісти
аж читать дико.. такое ощущение что на другой планете живём..
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24.03.2021 22:16 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко сфотографувався з Христом Грозєвим і отримав обшуки від Баканова

Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун - Цензор.НЕТ 569
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24.03.2021 22:26 Відповісти
Ще одна топ-новина середи: Ківа вчений Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун - Цензор.НЕТ 1821
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24.03.2021 22:41 Відповісти
Зеленский в поисках тормоза судорожно жмет на все педали
но рояль несущийся по лестнице вниз уже не остановить. и крышка закрыта © Полтава
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24.03.2021 22:42 Відповісти
Пришло время менять эту власть: они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной и олигархической Украины, - агент НАБУ Шевченко/ Знающие Коломойского называют этого гражданина Израиля человеком по восточному мстительным и злопамятным. Коломойский отомстил Шевченко руками своего юриста Баканова.
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24.03.2021 22:51 Відповісти
Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун - Цензор.НЕТ 1678
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24.03.2021 23:03 Відповісти
Скинув "баригу" - зірвав джек-пот

Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун - Цензор.НЕТ 144
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24.03.2021 23:26 Відповісти
Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун - Цензор.НЕТ 7798
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24.03.2021 23:29 Відповісти
Так VIP СИЗО ж есть. Ол инклюзив

З безплатний посудом та столовими приборами з дизайнерськими дірками

Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун - Цензор.НЕТ 8994
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24.03.2021 23:37 Відповісти
 
 