США і ЄС домовились координувати дії у відповідь на поведінку Росії, включно з її агресією проти України

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель і державний секретар США Ентоні Блінкен заявляють про намір координувати дії у відповідь на поведінку Росії, включно з її агресією проти України і Грузії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Високий представник Боррель і держсекретар Блінкен відзначили свою рішучість і далі скоординовано реагувати на зухвалу поведінку Росії, включно з її триваючою агресією проти України і Грузії, а також гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у виборчі процеси, зловмисну кібер-діяльність і військову позицію", - сказано в пресрелізі, поширеному в середу в Брюсселі після закінчення двосторонньої зустрічі.

Крім того, сторони також вирішили скоординувати свою реакцію на "скорочення в Росії простору для незалежних політичних голосів, громадянського суспільства і свободи ЗМІ, а також на зменшення поваги до прав людини і верховенства права".

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"Одночасно обидві сторони заявили, що вони готові взаємодіяти з Росією з питань, що становлять спільний інтерес, і закликати Росію відмовитися від конфронтаційних підходів", - наголошується в пресрелізі.

Також Боррель і Блінкен вирішили продовжити тісну співпрацю для "заохочення всеосяжних реформ у країнах Східного сусідства ЄС, включно з країнами Південного Кавказу".