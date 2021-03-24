США і ЄС домовились координувати дії у відповідь на поведінку Росії, включно з її агресією проти України
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель і державний секретар США Ентоні Блінкен заявляють про намір координувати дії у відповідь на поведінку Росії, включно з її агресією проти України і Грузії
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Високий представник Боррель і держсекретар Блінкен відзначили свою рішучість і далі скоординовано реагувати на зухвалу поведінку Росії, включно з її триваючою агресією проти України і Грузії, а також гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у виборчі процеси, зловмисну кібер-діяльність і військову позицію", - сказано в пресрелізі, поширеному в середу в Брюсселі після закінчення двосторонньої зустрічі.
Крім того, сторони також вирішили скоординувати свою реакцію на "скорочення в Росії простору для незалежних політичних голосів, громадянського суспільства і свободи ЗМІ, а також на зменшення поваги до прав людини і верховенства права".
"Одночасно обидві сторони заявили, що вони готові взаємодіяти з Росією з питань, що становлять спільний інтерес, і закликати Росію відмовитися від конфронтаційних підходів", - наголошується в пресрелізі.
Також Боррель і Блінкен вирішили продовжити тісну співпрацю для "заохочення всеосяжних реформ у країнах Східного сусідства ЄС, включно з країнами Південного Кавказу".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=H1oa9i4nH6I
Она была окупированна кацапией в конце 44 года
Та да. Их там щаз просто вырезают.
Ну шо, что строили - то и получили.
У кацапни, что б они не строили - все концлагерь получается.
Общество / Видео 24-мар, 21:099 705 0
Оккупационное российское правительство Крыма приняло на полуострове «официальную китайскую делегацию», которая впоследствии оказалась предпринимателями с московских оптовых рынков. Об этом сообщает российское издание «Медуза».
Уточняется, что российская оккупационная администрация Крыма 11 марта 2021 года рассказала о том, что китайские «делегаты» оценили туристический потенциал полуострова.
При этом делегацию из Китая называли «представительской» и «официальной». Российские пропагандисты говорили о «новых перспективах отношений между Крымом и Китаем» в области экономического сотрудничества.
Также оккупанты заявляли, что китайцы посещали крымские курорты и винодельческие хозяйства, участвовали в круглом столе с представителями оккупационной администрации и особо интересовались поставками куриных лапок (в Китае считаются деликатесом) из Крыма.
Позднее депутат украинского парламента из фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил на своей странице в Facebook, что таким образом Китай якобы может ответить Украине на отказ в сотрудничестве по линии запорожского предприятия «Моторсич».
При этом в Китае ничего не слышали о данном «официальном визите».
В частности, спикер китайского МИДа Чжао Лицзянь на просьбу прокомментировать заявление Рабиновича сказал, что официальная позиция Пекина по Крыму является неизменной и заявил, что «деловую активность компаний из Китая» не следует политизировать. Также не было никаких упоминаний о визите в Крым и в официальных китайских информационных газетах или изданиях.
По информации российских журналистов, члены китайской делегации, побывавшей в Крыму, Чэнь Юн и Чэнь Шаньвэнь являются совладельцами фирмы «Хао Лан», зарегистрированной в провинции Чжэцзян и занимающейся согласно официальным данным производством обуви, перьевых, меховых и кожевенных изделий.
При этом «Ассоциация содействия мирному воссоединению Китая в России», заместителем главы которой был назван Чэнь Шаньвэнь российскими пропагандистами, является организацией, занимающейся работой с китайской общиной в России и поддерживающей связи китайской диаспоры в России с посольством КНР.
Журналисты «Медузы» выяснили в китайской бизнес-диаспоре, что все трое участников «официальной китайской делегации», посетившей Крым, много лет проживают и ведут бизнес в Москве.
В частности, Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай продают свои товары на московских оптовых рынках «Садовод» и «Москва».
Знову....
Знову гучні заяви...
Тіль самі зможемо...