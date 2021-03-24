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Юрчишин (146) Голос партія (512)

Фракція "Голосу" - це не 20 голосів, це дуже часто 10 на 10, - Юрчишин

Фракція

Стало відомо, що шістьох депутатів фракції "Голос" у Верховній Раді планують виключити за волюнтаристські дії.

Один із них - Ярослав Юрчишин - розповів Цензор.НЕТ про свою позицію. Зокрема, за його словами, вже кілька місяців триває ситуація, коли "керівництво фракції не представляє фракцію, не може зібрати фракцію".

"Тому що є депутати кращі і гірші, тобто "наші" і "чужі". А керівництво партії, нам Кіра Рудик одного разу сказала: партія - окремо, фракція - окремо, вирішуйте самі собі", - зазначив нардеп.

Юрчишин намагався домогтися відповідей від керівництва після того, як звідти виключили Сергія Притулу, однак безрезультатно. Його разом із Соломією Бобровською, Романом Лозинським, Ольгою Стефанишин, Олександрою Устіновою і Володимиром Цабалем "відлучили" від партійних можливостей - не організовують ефіри, поїздки по регіонах.

"У нас фактично зараз існують дві групи у фракції, і фракція "Голос" - це не 20 голосів. Це дуже часто 10 на 10", - зазначив Юрчишин.

Читайте також: В "Голосі" попередили шістьох депутатів про можливе виключення з політсили за недотримання "партійної дисципліни", - Юрчишин
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Топ коментарі
+6
Голос закупив ботоферму, ОРУ. Молода прогресивна партія.

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7318

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1450

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8223

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8980
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24.03.2021 23:16
+5
Хрипіли ,хрипіли і геть голос втратили !!!)))
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24.03.2021 23:19
+4
Партія "Співаюча повія".
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24.03.2021 23:31
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бла-бла-бла
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24.03.2021 23:15 Відповісти
Так що ж це в них за "партія" і її "фракція", коли вони голосують "хто в ліс, хто по дрова..."?.
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25.03.2021 04:24 Відповісти
БезГолосі простигосподи...
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24.03.2021 23:15 Відповісти
Голос закупив ботоферму, ОРУ. Молода прогресивна партія.

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7318

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1450

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8223

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8980
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24.03.2021 23:16 Відповісти
Невідомо. Може це технологія, щоб обгадити цю Кіру.
Картавий голос сам-собі нагадив, коли проголосував разом з Мародером і зеленим непотрібом за продаж всієї української землі і держвласності іноземним спекулянтам, залишивши українську націю без нічого.
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25.03.2021 04:58 Відповісти
Хрипіли ,хрипіли і геть голос втратили !!!)))
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24.03.2021 23:19 Відповісти
смотрите, вообще вся эта история здесь, потому что ФОПы для того, чтобы 6 процентов.

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 705

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1850
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24.03.2021 23:20 Відповісти
Юрчишин.. этот тот дебил, который ест козявки во время заседаний Рады..
Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4335
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24.03.2021 23:26 Відповісти
Країна в смарфоні вона така.
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24.03.2021 23:28 Відповісти
Слава богу ,що хоч на сосни не дрочить.
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24.03.2021 23:30 Відповісти
Шо-шо він їсть?
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25.03.2021 06:25 Відповісти
Партія "Співаюча повія".
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24.03.2021 23:31 Відповісти
ну з т м голосом все ясно.. кто більше платить тому вони і співають...
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24.03.2021 23:32 Відповісти
Фракція "Голосу" - це не 20 голосів.Це 20-ть безголосих нікчем..
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24.03.2021 23:46 Відповісти
"Голос" на очах перетворюється в продажну слугу продажних " Слуг народа " І при голосуванні в зРаді за антиукраїнські закони ,він буде догідливо подавати свій голос в унісон
з проклятими ЗЕбілами капітулянтами.
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25.03.2021 04:24 Відповісти
славик сбежал, но несмываемое пятно "голоса" останется на нем до конца жизни.
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25.03.2021 08:42 Відповісти
 
 