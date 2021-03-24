Фракція "Голосу" - це не 20 голосів, це дуже часто 10 на 10, - Юрчишин

Стало відомо, що шістьох депутатів фракції "Голос" у Верховній Раді планують виключити за волюнтаристські дії.

Один із них - Ярослав Юрчишин - розповів Цензор.НЕТ про свою позицію. Зокрема, за його словами, вже кілька місяців триває ситуація, коли "керівництво фракції не представляє фракцію, не може зібрати фракцію".

"Тому що є депутати кращі і гірші, тобто "наші" і "чужі". А керівництво партії, нам Кіра Рудик одного разу сказала: партія - окремо, фракція - окремо, вирішуйте самі собі", - зазначив нардеп.

Юрчишин намагався домогтися відповідей від керівництва після того, як звідти виключили Сергія Притулу, однак безрезультатно. Його разом із Соломією Бобровською, Романом Лозинським, Ольгою Стефанишин, Олександрою Устіновою і Володимиром Цабалем "відлучили" від партійних можливостей - не організовують ефіри, поїздки по регіонах.

"У нас фактично зараз існують дві групи у фракції, і фракція "Голос" - це не 20 голосів. Це дуже часто 10 на 10", - зазначив Юрчишин.

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