УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4140 відвідувачів онлайн
Новини
3 741 25
Юрчишин (146) Слуга народу (2800) Голос партія (512) Офіс Президента (1997)

Керівництво "Голосу" відмовляється виносити на обговорення однопартійців переговори про коаліцію з Банковою, - Юрчишин

Керівництво

Керівник фракції "Голосу" Ярослав Железняк і партії Кіра Рудик заявляли в ЗМІ про переговори з Офісом президента.

Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин у розмові з Цензор.НЕТ припустив, що йшлося про створення коаліції, проте з однопартійцями ці переговори не обговорювалися.

"Ми пропонували на фракції підняти це питання і проговорити. Цього не було зроблено. Ярослав Железняк, посилаючись на положення фракції, сказав, що він не буде затверджувати порядок денний, в якому є це питання", - повідомив Юрчишин.

Читайте також: Фракція "Голосу" - це не 20 голосів, це дуже часто 10 на 10, - Юрчишин

Железняк послався на статут партії, але, на думку Юрчишина, це просто прикриття.

Нагадаємо, 23 березня нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Депутат "Голосу" Устінова заявила, що таким чином партія намагається позбутися неугодних. У партії заявили, що виключень не буде.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Кловуни та Співаюча повія. Оце буде коаліція.
показати весь коментар
25.03.2021 00:12
+8
А как, ******, дышали...
показати весь коментар
25.03.2021 00:15
+8
Пінчук сказав: Голос!
Партія відповіла: гав-гав
показати весь коментар
25.03.2021 00:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кловуни та Співаюча повія. Оце буде коаліція.
показати весь коментар
25.03.2021 00:12 Відповісти
Это уже не голос, это - фальцет
показати весь коментар
25.03.2021 00:12 Відповісти
Це коли жеребчик перетворюється на мерина !!!!)))
показати весь коментар
25.03.2021 00:29 Відповісти
Коаліція з ЗЕленим лайном? Тоді вже хай перейменуються заодно в "ГолоЗЕпих"!
показати весь коментар
25.03.2021 00:14 Відповісти
Це очікувано. Якщо глянути, як голосує Голос, то там з слугами все схоплено. Голос - це той самий слуга урода, тільки вид з боку.
Гівно до гівна й липне

Керівництво "Голосу" відмовляється виносити на обговорення однопартійців переговори про коаліцію з Банковою, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3015
показати весь коментар
25.03.2021 00:22 Відповісти
Якщо в правлінні української партії є хоча б один жид або кацап цю партію потрібно відразу викреслювати із списку українських партій. (Доведено новою історією)...
показати весь коментар
25.03.2021 00:32 Відповісти
ты что списки читал? хотя в списках иванченко а на самом деле сруль, вся верхушка власти-90% жиды, вот потому так хорошо живем, ихние скмьи за границей а они грабят, то есть ведут бизнес в украине
показати весь коментар
25.03.2021 07:07 Відповісти
"Морду лиця" не сховати...
показати весь коментар
25.03.2021 11:09 Відповісти
А как, ******, дышали...
показати весь коментар
25.03.2021 00:15 Відповісти
Від тепер рушать на Одесу,а вийдут до Херсона !!! ))))
показати весь коментар
25.03.2021 00:27 Відповісти
Та глонасс жеж, курва...
показати весь коментар
25.03.2021 00:40 Відповісти
Пінчук сказав: Голос!
Партія відповіла: гав-гав
показати весь коментар
25.03.2021 00:17 Відповісти
Голос не партия---это проект пинчука .Цель создания Голоса--оттянуть голоса у ЕС.
показати весь коментар
25.03.2021 00:36 Відповісти
а що в них залишаться після юридичного оформлення тандему. 10 на 10 і сама фракція тю тю. Прощай комітет залізняка. Вони туди на правах меншого брата йти не хочуть, давай кірі посаду віце - спікера, а залізняку віце спікера КААЛИЦІЇ. того то тільки отримали попередження, бо розвалиться. А для чого ці фортелі ? за направлення закону до КСУ голосувала подавляюча більшість слуг, все було "согласовано". А тут майбутні каалиціянти ********** кулаками. Дивно.
показати весь коментар
25.03.2021 00:36 Відповісти
сейчас слушал ролик Айдера Муждабаева о ситуации с ковид сейчас...это п@@дец конечно...создание коалиций конечно намного важнее,но 344 трупа в день это жесть
показати весь коментар
25.03.2021 00:40 Відповісти
Подписаны на Айдера-агу ?
показати весь коментар
25.03.2021 00:41 Відповісти
конечно,в обязательном порядке.и на Бабченко и на Рому Цимбалюка
показати весь коментар
25.03.2021 00:46 Відповісти
Ну то Селямчик Вам iз рiдной Пеннсiлванщiни!
показати весь коментар
25.03.2021 00:50 Відповісти
Алейкум салам.
показати весь коментар
25.03.2021 00:56 Відповісти
i ya **********
показати весь коментар
25.03.2021 00:55 Відповісти
а теперь для сравнения - Юля вела переговоры в открытую, переговоры не вышли из-за нежелания слуг оторваться от корыта..Тимоха сказала что весной будет выводить людей на улицу для сноса этих зеленых слуг чертей ! Или Тимошенко вместе с Народом покрошит эту подгнившую "зелень" или "зелень" покрошит Украину вместе с Нами !!! Выбор за Нами, Мы за кого !
показати весь коментар
25.03.2021 01:08 Відповісти
гнать этот сраный голос ссанными тряпками
показати весь коментар
25.03.2021 07:04 Відповісти
Ох уж эти партии, названия которых забаваются сразу после следующих выборов.
показати весь коментар
25.03.2021 07:21 Відповісти
По сути Славко , после двух " вхождений в политику" слил " Голос" своим уходом. Там все держалось на его личной популярности ( чем не история " слуг"). После его очередного бегства ( навсегда и окончательно уничтоживших его какое либо отношение с политикой), все было лишь делом времени, когда его соратники ( достаточно случайный и идейно не сплоченный коллектив, тот же пример " слуг"), разбегутся по другим проектам или начнут борьбу между собой за власть. ( устраивая свою личную жизнь, включая материальные составляющие) Жаль но ничего в этом мире не меняется.
показати весь коментар
25.03.2021 08:01 Відповісти
"Голос" -единственная партия, которой верил, неужели и она продалась ермаку-путину?
показати весь коментар
27.03.2021 01:58 Відповісти
 
 