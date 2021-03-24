У 10 громадах на Донбасі створено військово-цивільні адміністрації, проводити вибори там, як і раніше, небезпечно, - глава Донецької ВЦА Кириленко

Ситуація з безпекою на підконтрольній Україні території за рік майже не змінилась, тому у тих населених пунктах, де небезпечно, проводити вибори не будуть.

Про це 24 березня заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Рішення Центральної виборчої комісії про непроведення місцевих виборів у громадах біля лінії дотику у Донецькій та Луганській областях ухвалено на підставі даних військових, СБУ та поліції, нагадав Кириленко. Наразі ситуація з безпекою в регіоні не змінилася, повідомив він.

У тих громадах, де місцеві вибори не відбулися, у лютому цього року створені військово-цивільні адміністрації. Триває процес призначення керівників ВЦА, трьох вже призначено.

"Усі десять новостворених ВЦА будуть функціонувати. І ці повноваження десь більші та розгорнуті для прийняття оперативних рішень. Розвиток громад буде незважаючи ні на що", — сказав голова Донецької областної ВЦА.

Читайте також: Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков

Деякі громади, де вибори не відбулися, знаходяться за кілька сотень метрів від лінії дотику, зазначив Кириленко. Він також назвав умову, за якої місцеві вибори там будуть проведені.

"Якщо є мир, та ми бачимо, що не буде жодної загрози, процедура виборів буде відновлена", — наголосив керівник Донецької обласної ВЦА.

Нагадаємо, торік у 10 громадах на підконтрольних Україні територіях Донецької області та восьми громадах Луганської областей скасували проведення місцевих виборів через неможливість забезпечити безпеку під час голосування. Провести місцеві вибори цього року також неможливо.