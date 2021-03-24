УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4140 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
1 356 5
місцеве самоврядування (309) місцеві вибори (1365) Донецька область (7548) Кириленко Павло (904)

У 10 громадах на Донбасі створено військово-цивільні адміністрації, проводити вибори там, як і раніше, небезпечно, - глава Донецької ВЦА Кириленко

У 10 громадах на Донбасі створено військово-цивільні адміністрації, проводити вибори там, як і раніше, небезпечно, - глава Донецької ВЦА Кириленко

Ситуація з безпекою на підконтрольній Україні території за рік майже не змінилась, тому у тих населених пунктах, де небезпечно, проводити вибори не будуть.

Про це 24 березня заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Рішення Центральної виборчої комісії про непроведення місцевих виборів у громадах біля лінії дотику у Донецькій та Луганській областях ухвалено на підставі даних військових, СБУ та поліції, нагадав Кириленко. Наразі ситуація з безпекою в регіоні не змінилася, повідомив він.

У тих громадах, де місцеві вибори не відбулися, у лютому цього року створені військово-цивільні адміністрації. Триває процес призначення керівників ВЦА, трьох вже призначено.

"Усі десять новостворених ВЦА будуть функціонувати. І ці повноваження десь більші та розгорнуті для прийняття оперативних рішень. Розвиток громад буде незважаючи ні на що", — сказав голова Донецької областної ВЦА.

Читайте також: Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков

Деякі громади, де вибори не відбулися, знаходяться за кілька сотень метрів від лінії дотику, зазначив Кириленко. Він також назвав умову, за якої місцеві вибори там будуть проведені.

"Якщо є мир, та ми бачимо, що не буде жодної загрози, процедура виборів буде відновлена", — наголосив керівник Донецької обласної ВЦА.

Нагадаємо, торік у 10 громадах на підконтрольних Україні територіях Донецької області та восьми громадах Луганської областей скасували проведення місцевих виборів через неможливість забезпечити безпеку під час голосування. Провести місцеві вибори цього року також неможливо.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Право голоса мають лише громадяни України ,які вони громадяни України,донбасити вже довели!!!))))
показати весь коментар
24.03.2021 23:53 Відповісти
Навальный и его либеральная тусовка такие же агрессивные имперцы, как Путин и его банда, только с "человеческим лицом". Главарь штаба Навального Леонид Волков выложил на сайте "Свобода Навальному" карту с Крымом в составе России и отказался исправить карту https://ru.krymr.com/a/news-krym-shtab-navaknogo-chubarov-krym-na-karte/31167944.html …
показати весь коментар
24.03.2021 23:56 Відповісти
Проти ментальності не попрешь !!!)))
показати весь коментар
24.03.2021 23:59 Відповісти
Назар Приходько - про головне:

Це вже не Волоґда і навіть не білоруський Гродно. Колона російської військової техніки залізницею прямує до Українського кордону в Ростовській області, 24.03.2021. Знаєте... Коли я пишу про ескалацію, коли я викладаю фото/відео матеріали з пересуванням російських військ у нашому географічному регіоні і пишу «Готуємось!» - я це роблю для того, аби багато хто врешті вийшов зі стану сомнамбули та позбувся міфологеми про «Ну, я живу в мирному місті, а тут війни нема», бо у нас НЕМАЄ мирних міст, бо дані багатьох розвідок говорять про те, що слід очікувати військових конфронтацій з боку РФ, бо це стосується кожного з нас... Тому - будьмо готові. Це в наших інтересах.
показати весь коментар
25.03.2021 01:53 Відповісти
Где Лисичанск с Северодонецком и где линия соприкосновения? В этих городах убрали избранных мэров и посадили "вга администраторов" - ставленников оппоблока, а те сразу в руководство коммунальных предприятий поставили оппоблоковских марионеток. Теперь оппоблок в этих регионах контролирует газовые и водяные вентили, коммунальный транспорт, медицину и прочее ради чего власти необходимо договариваться с путинцами...
показати весь коментар
25.03.2021 08:10 Відповісти
 
 