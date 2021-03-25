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Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією: "Not bad"

Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією:
Фото: uefa.com

Президент України Володимир Зеленський привітав українську збірну з футболу з рахунком 1:1, що зіграла з командою Франції в першому турі відбіркової стадії чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter глави держави.

"Нічия на виїзді з чемпіонами світу - not bad. Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно!" - написав Зеленський.

Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією: Not bad 01

Також читайте: Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами

Автор: 
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Топ коментарі
+16
мендель ще й футбол дивиться!?!
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25.03.2021 01:05
+15
Мовчи, обізяна, шо ти понімаєш?
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25.03.2021 01:09
+11
Я хлопець простий: бачу цитату Митця - ставлю вподобайку.
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25.03.2021 01:16
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мендель ще й футбол дивиться!?!
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25.03.2021 01:05 Відповісти
Шкода, що Зеленський насправді не веде твіттер чи будь яку іншу соц мережу. Був би в аху.. від коментів)))

Джозеф Байден із свого акаунту читає в твіттері 47 сторінок/людей.
Анґела Меркель - 668.
Емануель Макрон - 721.
Анджей Дуда - 760.
Джастін Трюдо - 942.
Ерна Солберґ - 1498.
Ну, і найвеличніший лідер **********, шостий ведмедик брауні, футболіст/ЗЕбанат https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9B%D0%BE%D1%85?src=hashtag_click #ЗеленськийЛох - 0.
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25.03.2021 01:26 Відповісти
Зеленский поздравил футбольную сборную с ничьей в матче с Францией: "Not bad" - Цензор.НЕТ 3682
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25.03.2021 01:28 Відповісти
А що в цієї мандельвошки унітаза немає, то вона прямо в тарілку сере? І що то в неї за срака, що такі цікаві какашки видає?
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25.03.2021 07:35 Відповісти
Мабуть, займатися лише цеглоутворенням їй наскучило .
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25.03.2021 14:55 Відповісти
А як же! Інстинкти - штука дуже міцна: дєвочко шукає доброго хлопа там, де хлопів багато .
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25.03.2021 14:50 Відповісти
Нормально зіграли, там склад Франції напевно коштує десь 1 млрд. дол.
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25.03.2021 01:06 Відповісти
він сам навіть не в курсі) на кого ця ... розрахована?
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25.03.2021 01:06 Відповісти
А какая разніца
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25.03.2021 03:48 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9B%D0%BE%D1%85?src=hashtag_click #ЗеленськийЛох https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82?src=hashtag_click #АваковЧорт
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25.03.2021 01:07 Відповісти
- Аваков?
- Чорт!
- Зеленський?
- Лох!
- Венедіктова?
- Чума!
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25.03.2021 01:10 Відповісти
- Мендель?
- Сфінктер
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25.03.2021 01:14 Відповісти
ЧЛЧ ?
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25.03.2021 08:04 Відповісти
Мовчи, обізяна, шо ти понімаєш?
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25.03.2021 01:09 Відповісти
Я хлопець простий: бачу цитату Митця - ставлю вподобайку.
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25.03.2021 01:16 Відповісти
Ну так себе результат... Просто так сложились обстоятельства, повезло в этот раз.
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25.03.2021 01:11 Відповісти
Надо было - לא רע... более органично звучит с украинским...
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25.03.2021 01:11 Відповісти
А как это будет на языке диких племен русни, обитающих в стране-помойке?
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25.03.2021 01:16 Відповісти
Это называется - отметился и на поле болельщиков для уважухи и что Оно держит руку на пульсе...Но все адекватные люди прочитав это - поставили под поздравлением - РЫГАЮЩИЙ смайлик..
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25.03.2021 01:12 Відповісти
наркоша уже давно спит как суслик. Робко, но монолитно. То мандель шпарит.
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25.03.2021 01:16 Відповісти
А что там с судом с швейцарией?Почему все молчат?
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25.03.2021 01:14 Відповісти
https://ua.tribuna.com/football/1095138265-cas-podtverdil-texnicheskoe-porazhenie-sbornoj-ukrainy-shvejczarii.html CAS сохранил в силе техническое поражение сборной Украины от Швейцарии
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25.03.2021 01:21 Відповісти
Еврочмошники
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25.03.2021 02:51 Відповісти
Не гони на нашіх євроборатів. Вони тобі останню рубаху віддадуть
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25.03.2021 10:21 Відповісти
Я тобі останню бутилку дам шоб ти на неї присів
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30.03.2021 01:19 Відповісти
Не всхрюкуй віслюк карпатський. Весь світ із нами (С)
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30.03.2021 09:51 Відповісти
Скажи "Чічня круто" і гоу на бутилку,лапоть рязанський
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30.03.2021 16:05 Відповісти
а Зеленский разбирается в мировом футболе?... уже да?
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25.03.2021 01:45 Відповісти
Наші хлопці молодці, а Зеля - ЛОХ!
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25.03.2021 02:47 Відповісти
пЛОХ тот президент,который не разбирается в футболе!
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25.03.2021 06:20 Відповісти
а какже иначе?
когда жизненное кредо поцЗедента
"ничья" т.е. "какая разница?"
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25.03.2021 05:24 Відповісти
позор зеленскому, кидале и проходимцу
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25.03.2021 06:34 Відповісти
what a moron!
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25.03.2021 07:27 Відповісти
успокойтесь за нелоха все делает какая то девочка SMM-щица возможно даже Мендель
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25.03.2021 07:59 Відповісти
с ничьей не поздравляют, тоже мне достижение
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25.03.2021 08:42 Відповісти
Яка швидка реакція!
А про санкції проти Бєні до цих пір тиша... Про загибель наших вояків - тиша, про протести 20 березня під ОПою та арешти - тиша... Про катастрофічне положення з ковідом та провал вакцинації - тиша...
Нам точно потрібен блогер, який так дорого обходиться для країни?
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25.03.2021 09:19 Відповісти
Я думаю,это ответ футболистам на вопрос 'где деньги?'. Поэтому и такая быстрая реакция 😉
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26.03.2021 13:24 Відповісти
 
 