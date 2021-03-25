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Новини Агресія Росії проти України Справа Семенченка і Шевченка
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СБУ (12500) Шевченко Євген (139)

Розслідування СБУ про створення НЗФ і підготовку провокацій: Шевченко готовий пройти поліграф і провести аналіз ДНК

Розслідування СБУ про створення НЗФ і підготовку провокацій: Шевченко готовий пройти поліграф і провести аналіз ДНК

Служба безпеки України повідомила, що в Київській області знайдено зброю та вибухівку. Планувалося вчинення тяжких злочинів, зокрема на території України.

Свою думку щодо цього розслідування виклав у Facebook один з фігурантів - Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сказати, що я обурений цими ганебними обвинуваченнями - це нічого не сказати. Мене звинувачують у плануванні нападів на підприємства, провокації військових конфліктів, залякуванні населення тощо, хоча за моєю спиною не тільки Майдан і війна, а і п’ять років полювання на ТОП-корупціонерів у співпраці з НАБУ", - пише він.

Шевченко нагадує, що за цей час він взяв участь у декількох успішних операціях, а хабар від Злочевського в $6 млн готівкою - рекорд в історії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, загальна позиція у справі поки доопрацьовується з адвокатом, але є кілька "простих і очевидних речей про безглузді і необґрунтовані звинувачення від СБУ":

1) Восени 2018 року Шевченко дійсно планував стати інвестором створення охоронної компанії для роботи в Сирії та Афганістані. Але після кількох місяців попередньої роботи питання про співпрацю стало неактуальним.

"На цьому моя участь у створенні охоронної компанії для роботи за кордоном була завершена від слова "взагалі". А Семен тим часом створив власну охоронну компанію в Україні і мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення. І я думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають, тому що достатньо передивитись дані білінгу, щоб побачити, що за три роки я лише одного разу (!) був у них на базі - це було ще восени 2018 року, і провів я там аж п’ять хвилин", - зазначив агент НАБУ.

2) Він закликав провести ДНК-аналізи і пообіцяв дати зразки добровільно. "Це по-перше. По-друге, надайте хоча би одного свідка, який скаже, що я хоч десь, колись мав хоч якесь відношення до цієї зброї - ну, що хоча би бачив її в очі чи просто поруч стояв. По-третє, той же славнозвісний білінг - де і коли мій телефон перетинався із тим місцем у Петрівцях, де було знайдено зброю і вибухівку, бо ні мене самого, ні мого телефону там ніколи не було і вам за це прекрасно відомо", - підкреслив Шевченко.

Також читайте: СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: підозрюють у створенні незаконних збройних формувань. ФОТО

3) Він запевнив у готовності пройти поліграф і відповісти на всі питання СБУ.

4) Шевченко нагадав, що товари військового та подвійного призначення заводи купують через проведення тендерів на Prozorro, тому він ніяк не міг продавати їх "за завищеними цінами".

5) Агент НАБУ зазначив, що слідство у справі проти нього почалося пів року тому - відразу після того, як він "звинуватив Єрмака в державній зраді у справі "вагнерівців".

Шевченко також спростував інформацію про затримання, повідомивши про одержання повістки на допит на 29 березня, також "днями" має пройти суд щодо запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Розслідування СБУ про створення НЗФ і підготовку провокацій: Шевченко готовий пройти поліграф і провести аналіз ДНК 01

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.

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Топ коментарі
+12
С контрреволюцией вас, все те убогие кто говорил что он за Майдан но против барыги.
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25.03.2021 01:42
+9
Не, смешон это ты. У зе-манды куратор один -коломойский, хотя в последнее время появился совсем другой от РФ - Ермак . И они очень обижены на Порошенко...
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25.03.2021 02:27
+8
Не подобається мені ця історія з арештом Семенченко і Шевченко... Шевченко давав покази Христо Грозєву стосовно вагнерівців і він же був першим, хто у себе на ФБ написав про злив операції і крота в ОП.. Семенченко днями писав пости, що домовився давати свідчення парламентській ТСК, яку намагаються створити Слуги і Ко(підписали всі крім Голосу і ЄС)за подіями в Іловайську і Дебальцево, де Семену була відведена роль головного обвинувача Порошенка і Муженка... І тут - бац! - і вторая смена .. (с)
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25.03.2021 01:50
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С контрреволюцией вас, все те убогие кто говорил что он за Майдан но против барыги.
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25.03.2021 01:42 Відповісти
війна між Бакланом, тобто бубочкой, та ахкакім міністром усіх справ?
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25.03.2021 01:46 Відповісти
То есть все таки сдал "вомбата насиння") Все таки ЧВК создавалась. Про работу для США думаю сказки, скорее решили бабла срубить, не удивлюсь если на наркотрафике через Афганистан.
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25.03.2021 01:46 Відповісти
Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 1748Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 89
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25.03.2021 01:54 Відповісти
А потім Антоша Геращенко полетів на Марс, а Боровніков пішов пити пиво. Дуже важлива інформація.
____________
Цікаво, чиї проекти були ті майданівці, що йшли з дерев'яними щитами на снайперів?
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25.03.2021 04:41 Відповісти
В той час, про який "згадує" блюдолиз Гараська, він міг створювати "проект" хіба що сам з собою, настільки незначною комахою він був. Або хтось типу майбутнього головмусора Сабакова з самого Гараськи міг створити проект типу "гівно на високу посаду".
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25.03.2021 09:00 Відповісти
Не подобається мені ця історія з арештом Семенченко і Шевченко... Шевченко давав покази Христо Грозєву стосовно вагнерівців і він же був першим, хто у себе на ФБ написав про злив операції і крота в ОП.. Семенченко днями писав пости, що домовився давати свідчення парламентській ТСК, яку намагаються створити Слуги і Ко(підписали всі крім Голосу і ЄС)за подіями в Іловайську і Дебальцево, де Семену була відведена роль головного обвинувача Порошенка і Муженка... І тут - бац! - і вторая смена .. (с)
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25.03.2021 01:50 Відповісти
Складно буде виходити на Порошенка й Муженка,не зачепивши Бєню й Хомчака.
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25.03.2021 01:56 Відповісти
Саме тому "спікер по Іловайську" буде тепер мовчати в СІЗО до нужних врємьйон, шоби не вийти на хомчака і його "хазяїна" Гєну, а відтак на корміліцу бабцю Бєню
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25.03.2021 01:59 Відповісти
В СБУ опровергли задержание Семенченко и Шевченко !!! (с)

Шоцебуло !? Глянув хто розігнав цю зраду. Одні ЗМІ мародера. У мене без коментів...
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25.03.2021 02:01 Відповісти
На п'ятому справді некоректний заголовок ("СБУ затримала").На Еспресо й Прямому-нормально подано.
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25.03.2021 02:16 Відповісти
Яким боком "Г+Г" до "бариги" ?
Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 9809 Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 9809Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 5738
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25.03.2021 08:25 Відповісти
Во ты смешон !!! Зе и пЭ -- братья близнецы которые играют на публику лохов одну роль !!! один правда похитрее и одет в отличии от Зеклоуна (наркомана и придурка) в костюм гетьмана-патриота .. .. а вот кураторы у них одни и те же - в кремле !!! и цель одна - уничтожить Украину ..
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25.03.2021 02:19 Відповісти
Не, смешон это ты. У зе-манды куратор один -коломойский, хотя в последнее время появился совсем другой от РФ - Ермак . И они очень обижены на Порошенко...
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25.03.2021 02:27 Відповісти
І обурений,і ні сном,ні духом... Вас,хлопці,ще при Порошенку почали "вести".
Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 7557
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25.03.2021 01:54 Відповісти
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
Узгоджуєм нормального кандидата на дострокові:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Шевченко(Євген)...
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25.03.2021 04:37 Відповісти
сбу шакалы приодетые , паразиты , мусора ...
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25.03.2021 06:31 Відповісти
Послк таких "расследований" СБУ нужно расформировать, сотрудников уволить без права занимать госдолжности, потому что вреда от них намного больше чем пользы. Вообще, чем они там занимаются на очень неплохие деньги из госбюджета?
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25.03.2021 06:37 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Если ответом на визит главы **** Одиль Рено-Бассо и ее утверждению о важности антикоррупционных органов, была очередная атака на НАБУ, то мы можем поздравить г-на Зеленского. Он услышан. Во внутреннем отчете по итогам визита ситуация в стране названа "приближающейся к кризису", а управление страной таким, что осуществляется "спонтанными, некомпетентными решениями узкой группы ближайших советников президента".
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25.03.2021 08:36 Відповісти
абсолютно точно просматриваются методы, которые используются в соседней, так сказать, стране - такие же абсурдные обвинения, высосанные из пальца подозрения, подброшенные "доказательства", в общем, стандартный набор фсб... и при этом у руководства сбу огромные дворцы и куча недвижимости и бизнесов и они "заказывают" друг друга, когда кто-то кого-то оттянул за уши от кормушки...
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25.03.2021 08:51 Відповісти
Служба безопасности Украины сообщила, что в Киевской области найдено оружие и взрывчатка. Источник: https://censor.net/ru/n3255436
В годы семилетней войны такие пункты с оружием должны быть в каждом ЖЭКе для бойцов самообороны, потому что Московии нужна вся Украина и кремлёвский Фюрер не остановиться не перед чем, но чтобы это оружие использовать для провокаций своих это я считаю неправильно. Как говорил один ответчик на суде, у которого нашли самогонный аппарат, " тогда посадите меня и за изнасилование, и показывает Судье свой аппарат"
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25.03.2021 09:23 Відповісти
 
 