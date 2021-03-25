СБУ "викрила" ПВК, яка вже кілька років легально діє в Польщі. Це розслідування - розправа з НАБУ, - Саакашвілі
Приватна військова компанія, діяльність якої "викрила" Служба безпеки України, діє вже кілька років переважно на території Польщі.
Про це повідомив у Facebook глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.
"Абсолютно відкрито тренує людей, як в Україні, так і в Польщі, яка входить до Євросоюзу. Чомусь поляки не вважали її якоюсь нелегальною організацією. Це звичайна міжнародна практика і ніякого секрету тут немає. Якщо СБУ хоче розправитися з НАБУ та його представником Шевченком, нема чого вигадувати ці байки. Це звичайна помста корупціонерів і головної корупційної організації в Україні - СБУ. НАБУ і Вищий Антикорупційний суд як кістка в горлі застрягла у багатьох корупціонерів, і вони шукають будь-який привід з ними розправитися", - упевнений Саакашвілі.
Він констатував, що від НАБУ хочеться отримати більше результатів, але точно не можна звинуватити в корупції. "А всі інші правоохоронні органи глибоко корумповані. Якщо не буде НАБУ - буде СБУ, яке саме по собі є головним розсадником корупції, головним ворогом економічного розвитку України, так само як і одним з основних підривників безпеки України. По-хорошому організацію, яка вигадує такі дурниці, потрібно просто прикрити", - зазначив глава виконавчого комітету Національної ради реформ.
Саакашвілі порадив Зеленському "гнати в шию таких "зхисничків" національної безпеки", тому що "вони ні до чого хорошого ні його, ні українську державність не доведуть".
"Б'юся об заклад, що ця справа, як і багато інших, закінчиться нічим і виявиться пшиком. Просто вона була створена для якихось конкретних цілей у цей момент і для конкретних політичних ігор напередодні обговорення закону про НАБУ у Верховній Раді. Такі брудні методи застосовуються в Російській Федерації, застосовувалися в Радянському Союзі, і це звичайна практика авторитарних недемократичних країн. Я все-таки про Україну набагато кращої думки, і мені б не хотілося, щоб тут впроваджувалися методи нашого ворога", - резюмував Саакашвілі.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.
Будь ласка, зачекайте...
Бо сам отримує гроші з українського бюджету. Тому мовчить.
Вы тогда с Семеченко (и Егоркой Соболевым) были бойкие, очень бойкие.
Не помнишь, Миша?
Я напомню:
"Информацию о штурме подтвердил в соцсети депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Семен Семенченко. По его словам, его совершили "отморозки", из "Беркута" Донецкой и Луганской областей. "Штурм отбит. Есть несколько хлопцев с травмами. Лагерь в полной боевой готовности. Луценко, Порошенко! Мы вам не бабушки с семечками. Если кто-то из вас этого не поняла - идите сюда сами", - написал парламентарий."
Да, Миша, нынешние пацаны во власти - люди серьезные, это, действительно, не Порох, так что пощады вам не будет.
Готовься, Миша, ты с Соболевым на очереди следующий.
"Хуже уже не будет. Лишь не Порох"(С)
Непонятно, чему вы так радуетесь.
И не Раду с Николозовичем "штурмовать"?
Как же я рада, что получаете вы все, все, кто сделали все возможное, чтобы свалить Пороха, так вот, что вы все получаете полные ведра г*вна теперь!
На доброе ваше здоровье.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
Миша, имею тебе сказать, шо ты таки дебил. Ты первым орал шо порох - барыга, не замечая, шо порох давал тебе это говорить. Таки следующим при зелебобиках будешь ты, Миша. И никто не придет тебе на помощь