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СБУ "викрила" ПВК, яка вже кілька років легально діє в Польщі. Це розслідування - розправа з НАБУ, - Саакашвілі

СБУ

Приватна військова компанія, діяльність якої "викрила" Служба безпеки України, діє вже кілька років переважно на території Польщі.

Про це повідомив у Facebook глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно відкрито тренує людей, як в Україні, так і в Польщі, яка входить до Євросоюзу. Чомусь поляки не вважали її якоюсь нелегальною організацією. Це звичайна міжнародна практика і ніякого секрету тут немає. Якщо СБУ хоче розправитися з НАБУ та його представником Шевченком, нема чого вигадувати ці байки. Це звичайна помста корупціонерів і головної корупційної організації в Україні - СБУ. НАБУ і Вищий Антикорупційний суд як кістка в горлі застрягла у багатьох корупціонерів, і вони шукають будь-який привід з ними розправитися", - упевнений Саакашвілі.

Він констатував, що від НАБУ хочеться отримати більше результатів, але точно не можна звинуватити в корупції. "А всі інші правоохоронні органи глибоко корумповані. Якщо не буде НАБУ - буде СБУ, яке саме по собі є головним розсадником корупції, головним ворогом економічного розвитку України, так само як і одним з основних підривників безпеки України. По-хорошому організацію, яка вигадує такі дурниці, потрібно просто прикрити", - зазначив глава виконавчого комітету Національної ради реформ.

Також читайте: Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Саакашвілі порадив Зеленському "гнати в шию таких "зхисничків" національної безпеки", тому що "вони ні до чого хорошого ні його, ні українську державність не доведуть".

"Б'юся об заклад, що ця справа, як і багато інших, закінчиться нічим і виявиться пшиком. Просто вона була створена для якихось конкретних цілей у цей момент і для конкретних політичних ігор напередодні обговорення закону про НАБУ у Верховній Раді. Такі брудні методи застосовуються в Російській Федерації, застосовувалися в Радянському Союзі, і це звичайна практика авторитарних недемократичних країн. Я все-таки про Україну набагато кращої думки, і мені б не хотілося, щоб тут впроваджувалися методи нашого ворога", - резюмував Саакашвілі.

СБУ викрила ПВК, яка вже кілька років легально діє в Польщі. Це розслідування - розправа з НАБУ, - Саакашвілі 01

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.

Також читайте: Головні новини 24 березня: СБУ проти Семенченка і Шевченка, в Україні можуть ввести локдаун

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Топ коментарі
+67
Так шо, Зеленский барыга? Или еще нет?
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25.03.2021 02:11
+49
Зеленский-гнида шутовская прокацаская
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25.03.2021 03:16
+39
Я так розумію, що зеленим гнидам вже не потрібні ні гроші МВФ, ні підтримка від Західних союзників. Їм головне вимкнути світло в країні, щоб ніхто не заважав їм красти гроші. Цій сарані ще треба свого Буратіно на другий термін пропхати, щоб їм за це нічого не було від українського народу. Арсенборісич з Антоніною прикриють.
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25.03.2021 02:58
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СБУ "викрила" ПВК, яка вже кілька років легально діє в Польщі. Це розслідування - розправа з НАБУ, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1153
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25.03.2021 13:20 Відповісти
Зеле-пукин. Вот и все...
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25.03.2021 14:12 Відповісти
Зеленский тупой идиот!
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25.03.2021 14:25 Відповісти
Лушпиння має сидіти на кічі і звідти керувати своїми ублюдошними дегенратами в їхній священній боротьбі з Порошенком))).. Це буде божественна справедливість...
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25.03.2021 14:39 Відповісти
Бачачи відверту корупційність влади Саакашвілі чомусь не йде на телеканали, не кричить про це бризкаючи слиною , не пише в фейсбуці...
Бо сам отримує гроші з українського бюджету. Тому мовчить.
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25.03.2021 14:39 Відповісти
Что, Миша, помнишь старый, добрый 2017 год, палаточные городки у Рады и "штурм" оной?
Вы тогда с Семеченко (и Егоркой Соболевым) были бойкие, очень бойкие.
Не помнишь, Миша?
Я напомню:
"Информацию о штурме подтвердил в соцсети депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Семен Семенченко. По его словам, его совершили "отморозки", из "Беркута" Донецкой и Луганской областей. "Штурм отбит. Есть несколько хлопцев с травмами. Лагерь в полной боевой готовности. Луценко, Порошенко! Мы вам не бабушки с семечками. Если кто-то из вас этого не поняла - идите сюда сами", - написал парламентарий."

Да, Миша, нынешние пацаны во власти - люди серьезные, это, действительно, не Порох, так что пощады вам не будет.
Готовься, Миша, ты с Соболевым на очереди следующий.
"Хуже уже не будет. Лишь не Порох"(С)
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25.03.2021 14:46 Відповісти
Хуже не стало - примерно сравнялись. Чем это отличается от разгона под ВР 03.03.2018 ?
Непонятно, чему вы так радуетесь.
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25.03.2021 19:01 Відповісти
Ну что, Семенченко, это тебе не на шпалы ложиться, железку перекрывать?
И не Раду с Николозовичем "штурмовать"?

Как же я рада, что получаете вы все, все, кто сделали все возможное, чтобы свалить Пороха, так вот, что вы все получаете полные ведра г*вна теперь!
На доброе ваше здоровье.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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25.03.2021 14:59 Відповісти
Очевидно, що невеличка кучка людей, яка контролює Україну, за Волкером, намагається підняти ставки у торгах за виживання зі Штатами...
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25.03.2021 17:43 Відповісти
...и это только второй год развала страны. Не уверен, что переживём этот балаган. Это чмо реально приведёт к настоящей гражданской войне, зелебобиков как собак натаскивают на всех инакомыслящих. Фашизм прямо под носом растет, классический, книжный, обычный авторитаризм и культ личности с напудренным носиком.

Миша, имею тебе сказать, шо ты таки дебил. Ты первым орал шо порох - барыга, не замечая, шо порох давал тебе это говорить. Таки следующим при зелебобиках будешь ты, Миша. И никто не придет тебе на помощь
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25.03.2021 18:30 Відповісти
Так, не поперли б вчасно баригу, війна б уже йшла, скоріше за все. І де там кому порох давав що говорити? Не в студії шустера, часом?
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25.03.2021 20:21 Відповісти
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