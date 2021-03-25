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Смерть військової, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією, - Степанов

Смерть військової, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією, - Степанов

Смерть військової в Одеській області, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca – оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ – і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних. Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцину, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання – це ж ніяким чином не пов’язано", – каже міністр.

"Що стосується цієї людини (військової. – Ред.), я особисто спілкувався в тому числі після проведеного розтину з судмедекспертом. І він чітко, це ж людина, яка несе серйозну відповідальність за свої дії, каже, що натяку немає на жодні тромбози. Тобто так, це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини", – наголосив Степанов.

Міністр зауважив, що медики розслідують "кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації, незалежно від чого вона померла".

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Нагадаємо, причиною смерті військової, що настала через два дні після щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров'я повідомили в одеській лікарі, де провели розтин померлої.

Смерть військової зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області 23 березня.

Також читайте: Провізор, який отримав щеплення проти COVID-19, помер у Чернівцях

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Топ коментарі
+16
Ему я верю... !
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25.03.2021 07:18
+11
Не вірю жоднісінькому слову цієї брехливої влади.
Абсолютно.
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25.03.2021 08:06
+10
Цім зеленим вилупкам, вірить може лише розумово відсталі, або такі ж вилупки як і вони. Про це кричали в 2019, але ж хто знав що прийде короновірус, і прийдеться з кловунами плакать, а так надіялись поржать. Ненавиджу зелених ублюдків, але найбільше тих хто їх обрав
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25.03.2021 07:31
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Ему я верю... !
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25.03.2021 07:18 Відповісти
Цім зеленим вилупкам, вірить може лише розумово відсталі, або такі ж вилупки як і вони. Про це кричали в 2019, але ж хто знав що прийде короновірус, і прийдеться з кловунами плакать, а так надіялись поржать. Ненавиджу зелених ублюдків, але найбільше тих хто їх обрав
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25.03.2021 07:31 Відповісти
а он НИКОГДА не врал
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25.03.2021 09:09 Відповісти
Та не чуваки, вакцину ту засуньте в дупло,это только начало...
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25.03.2021 07:22 Відповісти
Это называется украинская рулетка, повезет, не повезет. Никто не знает правду и не узнает.
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25.03.2021 07:28 Відповісти
а где эксперт который заэкспрертил что вакцина не приводит к "острой сердечно-сосудистой недостаточности"? - а нету.
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25.03.2021 07:35 Відповісти
Так от короновируса тоже не помирают, умирают от осложнений других болезней при короновирусе , от. Ой же сердечно сосудистой недостаточности при короновирусе но в заключении пишут что от короновируса
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25.03.2021 07:41 Відповісти
Она бы без китайского шмурдяка прожила бы до старости .да,не без таблеток ,но прожила бы .
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25.03.2021 07:41 Відповісти
Шо ж вы такие безграмотные то? Какой китайский шмурдяк, о чем вы чешете? Оно индийское.
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25.03.2021 09:12 Відповісти
Аякже.Якщо тромбоз-то наше,а інші ускладнення-ізвінітє.
Тільки яке тепер це має значення ? Ми єдина країна в Европі ,що провалила закупівлю вакцини.ЇЇ НЕМАЄ.
Більш того,цей вбивця заблокував перемовини з її закупівлі ДП "Медзакупівлі".
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25.03.2021 07:43 Відповісти
Причина смерти в\с ВСУ старшего солдата Н.....я И.Ю. 1977 года рождения,
н\п Черноморское , Одесской области - тромбоз сосудов венозного синуса головного мозга.
В медицинской карте умершей были данные о наличии у нее артериальной гипертензии, но при медицинском осмотре (февраль 2021), перед планируемой командировкой в ООС, она по состоянию здоровья была признана годной для несения воинской службы . Еще один схожий случай осложнений после прививки COVISHIELD. Провизор аптеки военного госпиталя 15 марта получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield . 16 марта госпитализирован с подозрением на инсульт. Скончался в 7:10, 24 марта в городской клинической больнице №3 города Черновцы. https://timeze2019.blogspot.com/
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25.03.2021 07:54 Відповісти
Вот это ,пропаганда шмурдяка
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25.03.2021 08:01 Відповісти
Эксперты, "несущие ответственность" могут написать про острую сосудистую недостаточность, и это конечно просто хроническое заболевание и это никак не связано с пулевым ранением в голову. Просто такой внезапный инсульт, геморагический, а у него летальность высокая.
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25.03.2021 09:05 Відповісти
Добровольно или насильно, но вы все будете вакцинированы. Буйные не помеха. Готовьтесь.
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25.03.2021 07:55 Відповісти
Та не ,вот тут ты не прав,кто не захочет тот не 💉
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25.03.2021 07:58 Відповісти
https://tsn.ua/video/video-novini/novin-********-v-odeskiy-oblasti-pomerla-viyskovosluzhbovicya-yaka-kilka-dniv-tomu-vakcinuvalasya.html Відео - Новин України: в Одеській області померла військовослужбовиця, яка кілька днів тому вакцинувалася - Сторінка відео
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25.03.2021 08:00 Відповісти
Классно. Зе- выродки привились пфайзером. А на гражданах испытывают бесплатно шмурдак. И постоянное враньё , враньё , враньё. От слов гундосого про лучшие вакцины и до курточки степашки за пол- лимона с прокладками.
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25.03.2021 08:05 Відповісти
ізраїль щеплював всіх своїх громадян.
то не дивно, що в нас половина парламенту і весь кабмін вже вакциновані пфайзером.
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25.03.2021 08:08 Відповісти
Не вірю жоднісінькому слову цієї брехливої влади.
Абсолютно.
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25.03.2021 08:06 Відповісти
Звичайно не пов'язана з вакцинацією, я повірив, бо щоб не сказала брехлива влада- то правда. Особливо тіло під поганялом "Брехун".
А як те вираження лікарів, що ковід посилює хронічні захворювання?
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25.03.2021 08:16 Відповісти
Степанова слушайте, этот не соврет. Если он сказал, что вакцина ни при чем, то это значит, что пациентка уже мертвая на службу в армию наниматься пришла. Что не ясно?!
А вообще безумно жаль людей, которые умирают по халатности других людей. Земля пухом, сестренка...
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25.03.2021 08:16 Відповісти
та хто би сумнівався
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25.03.2021 08:23 Відповісти
свистит что дышит...
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25.03.2021 08:41 Відповісти
может мозги кто включит? Из 150000 людей за две недели кто-то точно помирает.
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25.03.2021 08:49 Відповісти
Естественно помирает. Только причина смерти у всех разная. Либо естественная либо спровоцированная.
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25.03.2021 09:25 Відповісти
Вчора був у Дніпрі по справам. Думав,що там знайду "голосіянтів за Зеорлі". Не знайшов,як вимерли. Але встановив ще одну ознаку цих осіб....вони роблять декотрі ОЧІ в Землю,як з картини " Знову Двійка", а меньшість ...просто ляпають язиком будь що. Ну,а саме в саме гніздо цих вражин української державностиі,так би мовити в "Логово"....просто не допустили,не зважаючи на хитрощі. Скажу як зветься " Логово",а воно зоветься,не повірите, "ОПЗЖ" з конторою "Сохнут. Щоб їх розшукати виконав цілий арсенал розвідувальних прийомів. Практично,всі вони зараз на нелегальному становищи,що підтверджує їхні наміри по допозі армії Ерефії по звхопленню Уукраїни. Тварі, що ті,що ті!
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25.03.2021 08:50 Відповісти
Одним словом - брешет. Может ему врут, но любой близкий к медицине человек знает и понимает что такое приступ сердечной-сосудистой недостаточности и что такое внезапная смерть от неё. Смерть наступает именно от закупорки атеросклеротических сосудов тромбом. ТРОМБ!!! Ковид, и, очевидно, вакцины, сгущают кровь, расположение тромба вызывает различную клинику.
Кроме внезапной смерти тромб является главной причиной инфарктов, инсультов, как он случился осложнением ковида у Кернеса, например.
Тут явно скрывают правду.
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25.03.2021 09:00 Відповісти
Как можно верить человеку, который на госслужбе в нищей стране с нищим населением покупает себе КУРТКУ ЗА более 600000 гривен!!! Медицинская сестра, которая работает можно сказать под его управлением заработает на эту куртку за более 10 лет работы!!! Как можно доверять этому конченному алчному жлобью?
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25.03.2021 09:11 Відповісти
Да чтоб ты жил сто лет, брехло.
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25.03.2021 09:24 Відповісти
Удивительно, что несёт Степанов. В это же время Канада официально добавила в инструкцию по применению этой вакцины образование тромбов как побочный эффект.
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25.03.2021 09:32 Відповісти
С.ка-.... все умершие после вакцинации умерли в связи с тромбами... Как это связи нет...?
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25.03.2021 09:41 Відповісти
В Україні ще є ті, хто вам вірить? Сумніваюсь.
Другий вмерлий після вакцинації теж "сам виноват"?
Хоча і за цей фуфломіцин ви не змогли домовитись.
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25.03.2021 09:56 Відповісти
Теория лжи: как определить, когда вам врут
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25.03.2021 10:06 Відповісти
Есть связь между вакциной и отсутствием мозгов у министра.
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25.03.2021 10:14 Відповісти
В правительстве сидят ЗЕленые антиукраинские "не наши"
Смерть військової, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3697
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25.03.2021 11:28 Відповісти
Тобто : вона мала б мала вмерти в цей день і так , без вакцинації . Просто так співпало , що і вона і іще один чоловік ( мед провізор ) - вмерли на другий день після вакцинації . І буде іще багато таких «співпадіннь» коли у людей будуть інфаркти через пару днів після вакцинації . Але вакцинація тут не до чого . Ох і Степанов ...
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25.03.2021 14:21 Відповісти
другий випадок із серцево-судинним після вакцинації. і не "пов"язано" з вакцинацією?
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25.03.2021 14:43 Відповісти
Я что то не пойму... Они нас ТОЧНО за лохов держать и ли они САМИ НАСТОЛЬКО ДЕБИЛЫ, что пишут :
"медики расследуют.."каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер"
и тут же

"поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ"


Так медики РАСЛЕДУЮТ или тупо скатали чужую работу с ошибками !!! Тем более КАНАДА признала связь и внесла правки в инструкцию по шмурдяку !

По моему пора заводить уголовное дело по факту фальсификации "расследований" !
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25.03.2021 17:01 Відповісти
 
 