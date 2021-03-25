Смерть військової, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією, - Степанов
Смерть військової в Одеській області, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca – оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ – і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних. Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцину, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання – це ж ніяким чином не пов’язано", – каже міністр.
"Що стосується цієї людини (військової. – Ред.), я особисто спілкувався в тому числі після проведеного розтину з судмедекспертом. І він чітко, це ж людина, яка несе серйозну відповідальність за свої дії, каже, що натяку немає на жодні тромбози. Тобто так, це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини", – наголосив Степанов.
Міністр зауважив, що медики розслідують "кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації, незалежно від чого вона померла".
Нагадаємо, причиною смерті військової, що настала через два дні після щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров'я повідомили в одеській лікарі, де провели розтин померлої.
Смерть військової зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області 23 березня.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки яке тепер це має значення ? Ми єдина країна в Европі ,що провалила закупівлю вакцини.ЇЇ НЕМАЄ.
Більш того,цей вбивця заблокував перемовини з її закупівлі ДП "Медзакупівлі".
н\п Черноморское , Одесской области - тромбоз сосудов венозного синуса головного мозга.
В медицинской карте умершей были данные о наличии у нее артериальной гипертензии, но при медицинском осмотре (февраль 2021), перед планируемой командировкой в ООС, она по состоянию здоровья была признана годной для несения воинской службы . Еще один схожий случай осложнений после прививки COVISHIELD. Провизор аптеки военного госпиталя 15 марта получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield . 16 марта госпитализирован с подозрением на инсульт. Скончался в 7:10, 24 марта в городской клинической больнице №3 города Черновцы. https://timeze2019.blogspot.com/
то не дивно, що в нас половина парламенту і весь кабмін вже вакциновані пфайзером.
Абсолютно.
А як те вираження лікарів, що ковід посилює хронічні захворювання?
А вообще безумно жаль людей, которые умирают по халатности других людей. Земля пухом, сестренка...
Кроме внезапной смерти тромб является главной причиной инфарктов, инсультов, как он случился осложнением ковида у Кернеса, например.
Тут явно скрывают правду.
Другий вмерлий після вакцинації теж "сам виноват"?
Хоча і за цей фуфломіцин ви не змогли домовитись.
"медики расследуют.."каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер"
и тут же
"поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ"
Так медики РАСЛЕДУЮТ или тупо скатали чужую работу с ошибками !!! Тем более КАНАДА признала связь и внесла правки в инструкцию по шмурдяку !
По моему пора заводить уголовное дело по факту фальсификации "расследований" !