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У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн. ІНФОГРАФІКА

У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 березня у світі зареєстрували 583 741 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 410 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 125 436 393 випадки інфікування, з них 583 741 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 756 768 осіб, з них 10 410 за минулу добу.

У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 101,3 млн осіб.

Також читайте: Кількість нових випадків COVID-19 в Україні подвоюється що три тижні, - Нацакадемія наук

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.

У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5-ту.

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Меньше 0,1 % смертность в год. Пора закрыть эту тему и жить как жили раньше. Но кому-то выгодно делать концлагерь из планеты
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25.03.2021 07:53 Відповісти
Ті хто хотів жити як раніше вже переповнили лікарні в кількох областях.
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25.03.2021 08:10 Відповісти
А деякі вже й не живуть.
Але є й плюс- їм уже не треба носити маски.
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25.03.2021 08:16 Відповісти
Нічого страшного. Полежать, набудуть імунітет і знову будуть як огірочки)). Чи ви ніколи в лікарні не лежали? А якщо не виживуть, то попадуть в ті 0,1 %. Таке буває, люди іноді помирають )
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25.03.2021 08:47 Відповісти
Зараз прийде Меркава і скаже що вірусів не існує, а всі хвороби- то кара Божа за гріхи батьків.
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25.03.2021 08:03 Відповісти
На 24.03.2021г.
У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн - Цензор.НЕТ 5640
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25.03.2021 09:02 Відповісти
 
 