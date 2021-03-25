В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - найбільшу кількість від початку пандемії. В Україні третій день поспіль фіксується найвища смертність від COVID-19 за добу.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 838 осіб;
летальних випадків – 362;
одужало – 6 748 осіб;
здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 596 575 осіб;
одужало – 1 283 020 осіб;
летальних випадків – 31 135;
проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях", - розповів Степанов.
Зазначимо, що в Україні третю добу поспіль фіксується найвищий показник летальності за добу з початку пандемії. За 22 березня було зафіксовано 333 летальні випадки, за 23 березня - 342. До цього рекордом були 289 летальних випадків за добу, зафіксованих станом на 17 березня поточного року.
Крім того, 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, виявлені в Україні за минулу добу, також є рекордним показником з початку пандемії. До цього рекордом були 16 294 нові випадки, зафіксовані 27 листопада 2020 року.
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Помню осень максимум был десять тысяч...
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Опупительный спад.