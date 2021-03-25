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В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - найбільшу кількість від початку пандемії. В Україні третій день поспіль фіксується найвища смертність від COVID-19 за добу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 01

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 02госпіталізовано – 4 838 осіб;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 02летальних випадків – 362;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 02одужало – 6 748 осіб;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 02здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 01

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 07захворіло – 1 596 575 осіб;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 07одужало – 1 283 020 осіб;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 07летальних випадків – 31 135;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях", - розповів Степанов.

Зазначимо, що в Україні третю добу поспіль фіксується найвищий показник летальності за добу з початку пандемії. За 22 березня було зафіксовано 333 летальні випадки, за 23 березня - 342. До цього рекордом були 289 летальних випадків за добу, зафіксованих станом на 17 березня поточного року.

Крім того, 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, виявлені в Україні за минулу добу, також є рекордним показником з початку пандемії. До цього рекордом були 16 294 нові випадки, зафіксовані 27 листопада 2020 року.

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 11
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 12
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 13
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб 14

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Топ коментарі
+28
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 362 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 16 669 случаев заражения, выздоровели 6 748 человек - Цензор.НЕТ 4471
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25.03.2021 08:14
+21
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб - Цензор.НЕТ 3453
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25.03.2021 08:47
+17
Зеля вбив ще 362 українця. Під суд його!
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25.03.2021 08:16
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Украина - рекордсменка!
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25.03.2021 09:57 Відповісти
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб - Цензор.НЕТ 2187
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25.03.2021 10:09 Відповісти
Нових набагато більше, десь під 30 тисяч, але лікарі самі не посилають на тестування при легких та середніх випадках. Кажуть, воно вам треба, якщо не погано. Лише при госпіталізації роблять тести. Раніше треба було вводити жорсткіший масочний режим та його дотримання, не забороняти торгівлю маленьких магазинів, а лише не пускати більше однієї людини - на вулиці завджди можна почекати. Школи - основне джерело поширення ковіду. Діти всі без маско, тісно спілкуються і несуть вірус до рідних, зараз роз.їдуться по селах - привіт бабусі та дідусі. Необхідно було ще раніше перевести школи на дистанційну освіту, як це зробили наші сусіди. Не знаю, чи вдасться пригальмувати зараз цю хвилю, бо провал та колапс мед системи - це вирок Степанову та, відповідно, Зеленському! В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб - Цензор.НЕТ 7156
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25.03.2021 10:12 Відповісти
Пан Бутусов так жваво бореться за Вагнергейт. А на його сайті буйним цвітом цвітуть адепти жидомасонських теорій змови, які простих українція лякають вакцинами та 5g, шкідливість цього очевидна. Юрію, Ви причетні до приходу цієї лайновлади, може хоч за гігієною свого інформаційного простору нарешті слідкувати будете?!
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25.03.2021 10:22 Відповісти
А реально плохо....
Помню осень максимум был десять тысяч...
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25.03.2021 10:27 Відповісти
Смотрите на ютубе. "Жолобак: Коронавирус снова накрывает Украину! Вакцина - в чём опасность?!" Один из ведущих вирусологов Украины объясняет, почему не стоит пугаться этих цифр т.к. это обычная вспышка простудных заболеваний, которая происходит каждый год.
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25.03.2021 10:38 Відповісти
і чому рашистські тролі такі палівні ? Навіщо хочете дестабілізувати. Невже реально хочете знову атакувати при зміні влади ?
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25.03.2021 10:47 Відповісти
Вы зелеботы - агенты путла, хотите локдауном экономику добить. Вот и провоцируете панику из-за типичного ОРЗ.
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25.03.2021 10:50 Відповісти
Знову рашисти дестабілізують суспільство. Серія "антипрививочники-2". Чи задумивались ви, навіщо рашисти дестабілізують ситуацію в Україні? Зрозуміло, що їм треба сіяти хаос та анархію. Завдання просте: розхитати так, щоб руками патріотів, невдаволених боротьбою з пандемією, коли родичі загиблих при колапсі медустанов, будуть в перших рядах демонстрантів. Йде робота по всіх фронтах. Навіщо вони це роблять? Коли рашисти відтяпали шмат України - при переході влади. Тому вони знову добиваються переходу влади, а, враховуючи слабкість Зеленсього, це буде не важко зробити. Готуйтесь воїни, Московія знову хоче атакувати, щоб відволікти увагу своїх громадян від кризи у росіії, щоб знову тероризувати інші країни, що їм все дозволено. Готуйтесь брати України, незабаром прийде час захищати рідну землю від ще однієї навали зі сходу...
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25.03.2021 10:58 Відповісти
Ты это израильтянам предложи посмотреть. А они скажут, куда тебе идти.
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25.03.2021 11:24 Відповісти
В Израиле медицинский фашизм. Уже евреи подали иск в Гаагу на свою страну.
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25.03.2021 19:39 Відповісти
За безжалостное уничтожение коронавируса?
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25.03.2021 21:09 Відповісти
Вакцинация не спасает от заражения и поэтому сама по себе не может привести к снижению количества заражённых. А вот последствия от экспериментальных вакцин неизвестны. Не исключено, что осенью придёт сильный грипп и среди уколовшихся начнётся массовый мор.
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26.03.2021 00:23 Відповісти
В Израиле вначале компании вакцинации число новых заражений в сутки доходило до 11934. Сейчас, когда уже больше половині населения там получили две дозы там 339 новых случав в сутки. Снижение заболеваемости в 35 раз.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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26.03.2021 07:42 Відповісти
Обычный спад ОРВИ. В Узбекистане практически без вакцинации ещё лучше.
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26.03.2021 11:14 Відповісти
В январе в Узбекистане было порядка 65-70 в день, сейчас порядка 130. Рост в два раза
Опупительный спад.
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26.03.2021 12:28 Відповісти
В разы меньше, чем в Израиле.
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26.03.2021 22:32 Відповісти
Ты бы еще Танзанию в пример привел. Там после 8 мая ни одного случая не фиксировали. Прям таки день Пабеды-2. Правда, през их загнулся от болячки, подозрительно похожей на ковид
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26.03.2021 23:05 Відповісти
Показывай тогда оттуда горы трупов. А ещё из Беларуси и РФ, которые сейчас как-то без локдаунов справляются.
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27.03.2021 09:28 Відповісти
Гор трупов там нет. Смертность от сердечно-сосудистых забоеваний намного выше таковой от ковида. Ты мне хоть одну страну покажи, где горы трупов от этих заболеваний на улицах. Нет таких. Так что этот аргумент из средневековья запихни себе сам знаешь куда.
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27.03.2021 10:17 Відповісти
А чего так занервничал? Надежды на новую чуму не оправдались и поэтому целый год зря старался с запугиванием людей тут?
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27.03.2021 13:46 Відповісти
Ты не смог ответить на мой аогумент и придумал себе байку, что я нервничаю? Ты просто жалок.
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27.03.2021 13:51 Відповісти
аргумент
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27.03.2021 13:52 Відповісти
Ну, Странник Виртуальный, уже в полтора раза дневная смертность от ковида в Украине превысила среднюю дневную смертность от онкологии. И продолжает расти.
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25.03.2021 11:22 Відповісти
Тільки вчора поховали родичку 72 роки, до цього була бадьора жінка без хронологій. Під час ковіду - кома, тиждень в лікарні і сьгодні ховають в целофановому пакеті у труні
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25.03.2021 12:21 Відповісти
На вихідних у колеги дружини поховали мати. Смерть від ковіду, 80 років. Теж в пакеті ховали.
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25.03.2021 12:25 Відповісти
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