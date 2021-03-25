Розслідувач Bellingcat Грозєв назвав сімку топових спецслужб світу: Ізраїль на першому місці, а Україна на шостому і вище за РФ
Болгарський журналіст Христо Грозєв з організації розслідувачів Bellingcat, який займається вивченням і інформаційною боротьбою з російськими спецслужбами, назвав свою сімку топових спецслужб світу. Він поставив Україну вище Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.
Грозєв повідомив, що поговорив з виданням і відповів (суб'єктивно) на запитання про найкращі, на його експертну думку, розвідслужби.
"Використовуючи певний набір критеріїв, я розмістив розвідувальні служби України вище за російські - частково через нещодавні зухвалі операцій з екстракції на кшталт операції Цемаха або щодо ПВК Вагнера", - пояснив він.
Ось список від Грозєва:
- Ізраїль
- Китай
- Нідерланди
- Британія
- США
- Україна
- Росія
Нагадаємо, у червні 2019-го спецслужби України "висмикнули" з ОРДЛО "командира ППО" бойовиків Володимира Цемаха для розслідування справи про збивання лайнера рейса МН17. Він нібито був свідком падіння Boeing. Бойовика допитали для Гааги, але потім, під натиском Кремля, видали РФ разом з іншими по обміну.
Працівник Bellingcat уточнив, що, як і раніше, не коментує розслідування щодо так званого Вагнергейту, яке триває.
"А чутки, поширювані сьогодні в Україні про те, що ми "отримали наводку від західної розвідки про саботаж", є просто дикими і безвідповідальними вигадками", – резюмував він.
Нагадаємо також, що вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Bellingcat збирається розповісти, що ж відбулося насправді.
Будь ласка, зачекайте...
Нам би ще президента незрадника, то може б десь пуйла в тайзі нейтралізували.
Знову згадується прислів'я про військо левів очолюване бараном.
И помните как при Пети весело от бояры дохли враги Украины начиная от Жилина и заканчивая Захарченко
Кто хочет знать - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину.
А про Гадю Савченко и Арестовича не хочется и вспоминать.
не говоря уже о том,сколько закрытой информации получили западные и украинские спецслужбы.
у статті насамперед йдеться про оцінку роботи розвідок різних країн світу від Грозєва... щодо спростування чуток - фільм ще не вийшов, а чимало його "персонажів" вже неабияк зашкварилося... тобто вже маємо певний ефект... далі буде ще цікавіше
дєрьмака знають усі, і не тобі про маразм заявляти, зєбоба ти прикацаплена
дєрьмака там згадано між рядками
Ахметка вон, целую бригаду охраны имеет, чуть шо - может захватить целую область и посадить на бутылки всех местных нацгвардейцев.
Обратись к своему куратору с Лахта 2, он выдаст тебе премиальный фанфурик боярки и 200 грамм ливерки на закусь. Заслужил, дрыщ лапотный.
Начиная с его жены, Суламифь Соломоновны Кримкер и заканчивая Наумом Исааковичем Эйтингоном, с которым они вместе завалили Троцкого?
Посилатись на цю конторку це все рівно, що посилатись на якогось блогера.
Для мене дуже підозрілий той факт що ця "конторка" створена за кілька днів до трагедії з "Боїнгом" на Донбасі.
вы бы хоть бутылками управлять научились...шоб ка дырка хотя бы через раз вас на них сажал,а не регулярно...недотепы
тебе не повезло... .
шматок сєпарського лайна, який дихає ненавистю до України, підтримує зеленського
к этому ни у кого сомнений не вызывает. Кроме Куйла и кацапов.
Дрыщ, прокукарекай, ты кацап из Лахты или зебанько, и отмазываешь Зелю и Дерьмака от предательства? Зря стараешься, зьобнутый, не получится их отмазать.
жлобское тыканье - это первейший признак вонючих мокшанских кацапов.
Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира Источник: https://censor.net/ru/n3255445
Их промахи со вагнеровцами, Скрипалями, Навальным ...
так же нельзя недооценивать противника . и ФСБ и ГРУ весьма опасные и эффективные конторы . и их глупейшие провалы с Новичком не меняют этого факта
вообще рейтинг спецслужб неоднозначный . на третьем месте Нидерланды но при этом в семерку не попали ни Франция ни КНДР ни Иран
2. мордор
3. мордор
4. ..
5. все остальные
Росія теж, як на мене, повинна бути десь в районі 3-4