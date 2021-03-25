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розвідка (3804) спецслужби (263) Bellingcat (128) Цемах (93)

Розслідувач Bellingcat Грозєв назвав сімку топових спецслужб світу: Ізраїль на першому місці, а Україна на шостому і вище за РФ

Розслідувач Bellingcat Грозєв назвав сімку топових спецслужб світу: Ізраїль на першому місці, а Україна на шостому і вище за РФ

Болгарський журналіст Христо Грозєв з організації розслідувачів Bellingcat, який займається вивченням і інформаційною боротьбою з російськими спецслужбами, назвав свою сімку топових спецслужб світу. Він поставив Україну вище Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.

Грозєв повідомив, що поговорив з виданням і відповів (суб'єктивно) на запитання про найкращі, на його експертну думку, розвідслужби.

"Використовуючи певний набір критеріїв, я розмістив розвідувальні служби України вище за російські - частково через нещодавні зухвалі операцій з екстракції на кшталт операції Цемаха або щодо ПВК Вагнера", - пояснив він.

Ось список від Грозєва:

  1. Ізраїль
  2. Китай
  3. Нідерланди
  4. Британія
  5. США
  6. Україна
  7. Росія

Нагадаємо, у червні 2019-го спецслужби України "висмикнули" з ОРДЛО "командира ППО" бойовиків Володимира Цемаха для розслідування справи про збивання лайнера рейса МН17. Він нібито був свідком падіння Boeing. Бойовика допитали для Гааги, але потім, під натиском Кремля, видали РФ разом з іншими по обміну.

Працівник Bellingcat уточнив, що, як і раніше, не коментує розслідування щодо так званого Вагнергейту, яке триває.

"А чутки, поширювані сьогодні в Україні про те, що ми "отримали наводку від західної розвідки про саботаж", є просто дикими і безвідповідальними вигадками", – резюмував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські силовики знайшли факти, що підтверджують особу росіянина, обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира Хангошвілі в Німеччині, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Нагадаємо також, що вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Bellingcat збирається розповісти, що ж відбулося насправді.

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Топ коментарі
+44
Мда...висока оцінка.
Нам би ще президента незрадника, то може б десь пуйла в тайзі нейтралізували.
Знову згадується прислів'я про військо левів очолюване бараном.
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25.03.2021 08:27
+20
Как-то нечестно сравнивать операцию. вывоза Цемаха против того, что больше половины сотрудников СБУ, Офиса президента и весь офис прокуратуры - агенты ФСБ РФ. Да и сам президент Зе! имеет звание не меньше полковника ФСБ.
А про Гадю Савченко и Арестовича не хочется и вспоминать.
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25.03.2021 08:27
+11
"Вагнергейт" показывает, что паРашкинские спецслужбы работают хорошо...
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25.03.2021 08:27
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Мда...висока оцінка.
Нам би ще президента незрадника, то може б десь пуйла в тайзі нейтралізували.
Знову згадується прислів'я про військо левів очолюване бараном.
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25.03.2021 08:27 Відповісти
Я не фанат Зели,НО в чем "зрадник"?Вот,КОНКРЕТНО.Примеры.А то,кричать "Парашенка-патриот,Зеля-зрадник"-это одно,а привести примеры-совсем другое.А вот есть примеры,показывающие обратное:каналы Медведчука,санкции,трубопровод того же Медведчука,поставки катеров из США.Еще раз подчеркну:я абсолютно не сторонник брехуна Зели,но приведите КОНКРЕТНЫЕ примеры."Вагнергейт" не приводите:сдать мог кто угодно (от Зели и Ермака до какого-то офицера среднего звена,получившего информацию от вышестоящих чинов),в том числе и сам Парашенко,по словам которого,именно при нем началась разработка операции
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25.03.2021 10:32 Відповісти
Ну кстати Бутусов тут три эпизода описал , где произошел провал готовящихся спец операций при зе ( вангергейт одна из них )
И помните как при Пети весело от бояры дохли враги Украины начиная от Жилина и заканчивая Захарченко
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25.03.2021 11:56 Відповісти
Они и сейчас дохнут.По 2-3 жмура-стабильно,просто не о всем уместно сообщать.И при всем уважении к Бутусову,такой вопрос.Если даже Бутусов владеет информацией,то,сами понимаете,что ней мог владеть мало-мальски приближенный у верхам человек.Вы реально думаете,что,если бы кто-то из окружения Тамады сдал инфу *****,то поднялась бы такая шумиха?Бред.Все сделали бы по-тихому.Кому-то реально надо было ИМЕННО ПРОВАЛИТЬ эту "операцию,и чтоб тень обязательно пала на Зелю.Тут не надо быть гением,а просто сопоставить элементарные вещи.Что Зеля(по просьбе Ермака)отменил-тут почти 100% вероятность,что именно так и было.А вот КТО потом СДАЛ,да еще и так,чтоб поднялся шум-только догадываться.А начать нужно с анализа кому это было выгодно
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25.03.2021 13:22 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-18-03-21.html#more-127741

Кто хочет знать - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину.
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25.03.2021 12:14 Відповісти
Как-то нечестно сравнивать операцию. вывоза Цемаха против того, что больше половины сотрудников СБУ, Офиса президента и весь офис прокуратуры - агенты ФСБ РФ. Да и сам президент Зе! имеет звание не меньше полковника ФСБ.
А про Гадю Савченко и Арестовича не хочется и вспоминать.
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25.03.2021 08:27 Відповісти
Мабуть оцінюють працю тих чесних розвідників,які не дивлячись на слушно вами зазначену протидію 5кацапської колони,вдало виконують завдання(коефіцієнт якийсь трьохп,п'ятикратний добавляють)
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25.03.2021 08:46 Відповісти
в таких случаях всегда оценивают потенциал....а недостатки-они в лубой спецслужбе имеются
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25.03.2021 09:00 Відповісти
"Вагнергейт" показывает, что паРашкинские спецслужбы работают хорошо...
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25.03.2021 08:27 Відповісти
та да. засели прямо в ОПе.
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25.03.2021 08:47 Відповісти
ЗЕ-"свято" наближається?
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25.03.2021 08:30 Відповісти
ахахаха наше СБУ (ДКУ) которое орехи у предпренимателей изымало на границе по видом стратегического продукта (на то еще время явно для одной из кондитерских фабрик)
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25.03.2021 08:35 Відповісти
Дрыщ, такой высер может придумать только такой козломордый репоед, как ты. Это у вас, на кацапии такие тупые методички пишут? Если ты, петушок, привык на паперти мелочь собирать, то не все-же такие рукожопые, как ты. Лапоть обосранный, научись для начала писать без ошибок, ******* обосранный.
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25.03.2021 09:01 Відповісти
і перепис ************ у лайках вис*ру... спасібо, руснявоє, будім знать
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25.03.2021 11:14 Відповісти
Так шо кина не будет? Операция с вагнеравцами явно провалена и как то не факт что это случилось в конце ее. Кто то интересно сможет прояснить, а то на наши вск как то надежды особо нет.
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25.03.2021 08:38 Відповісти
гы...почему провалена?откуда ты знаешь,какова была ее цель?может там цель была вскрыть и показать публике кремлевских кротов в Украине и других причастных странах .
не говоря уже о том,сколько закрытой информации получили западные и украинские спецслужбы.
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25.03.2021 09:04 Відповісти
Ну я говорю о том что здесь публиковалось. Цель прокатить вагнеровцы туда и назад за госчет и может поменять на таксистов. А вот вашей версии публикаций не было. И что за закрытая информация? Те переговоры что публиковались вообще прям калька кремлёвских медиа.
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25.03.2021 09:23 Відповісти
так она потому и закрытая,шо о ней не все должны знать .публике наружу выдали об отмене ОПой операции по вагнеровцам.кацапня свое приплела,мол своих не бросает,выручила наемников
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25.03.2021 10:00 Відповісти
Ну конечно настолько закрытая что только вы о ней знаете. Ну ваши остальные закрыто-открытые версии о саботаже как раз в статье и опровергают, покрайне мере Грозев.
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25.03.2021 10:10 Відповісти
читай внимательно,и только то,что написано...не надо додумывать https://censor.net/ru/comments/locate/3255445/0192146b-2a5c-73ff-976f-e4e1a154bafe
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25.03.2021 10:23 Відповісти
Я и прочёл статью а вы сами себя читаете? Что не помните что писали или как это понять?
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25.03.2021 10:26 Відповісти
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25.03.2021 10:29 Відповісти
Мысли закончились или их и не было?
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25.03.2021 10:31 Відповісти
цікаво... і де в статті ти прочитав, що "кіна нє будєт"?
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25.03.2021 11:17 Відповісти
Это вопрос. В статье нет и слова о том что кино будет, только спостування слухов.
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25.03.2021 12:44 Відповісти
слухай, ти пиши якось простіше... однією мовою хоча б, бо українізми у твоїй собачій виглядають якось недолуго...
у статті насамперед йдеться про оцінку роботи розвідок різних країн світу від Грозєва... щодо спростування чуток - фільм ще не вийшов, а чимало його "персонажів" вже неабияк зашкварилося... тобто вже маємо певний ефект... далі буде ще цікавіше
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25.03.2021 15:33 Відповісти
Пишу как хочу и не вам мне указывать, вы свои рускомирные привычки оставляйте при себе. А вот то что фильм не вышел но вы знаете его персонажей и тд это уже явный маразм. Откуда такие фантазии?
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25.03.2021 16:57 Відповісти
ото й правильно, надалі свинопсячою і послуговуйся, узькомірний)))
дєрьмака знають усі, і не тобі про маразм заявляти, зєбоба ти прикацаплена
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25.03.2021 18:06 Відповісти
Ну понятно ольгинские только срач про мову разводить. Если сможете что то без маразма по теме написать обсудим, но сначала статью прочтите что там про дерьмака написанно.
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25.03.2021 19:17 Відповісти
кончітка, матимеш право навішувати свої недолугі ярлики, коли під власним ім'ям наберешся сміливості виступати... єсно?
дєрьмака там згадано між рядками
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25.03.2021 19:27 Відповісти
Все только фантазии, маразм и никаких фактов не будет? Ложитесь боты спать уже раз методичка по кругу пошла. Отдыхайте.
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25.03.2021 19:31 Відповісти
посмокчи путіна
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25.03.2021 19:32 Відповісти
так бы с олигархами боролись еще....
Ахметка вон, целую бригаду охраны имеет, чуть шо - может захватить целую область и посадить на бутылки всех местных нацгвардейцев.
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25.03.2021 08:39 Відповісти
он всю страну на бутылку посадил(
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25.03.2021 08:55 Відповісти
ну да, я тоже слушаю Лещенко. правда непонятно че ему Ахметка не дал с 5 миллионов евро шоп тот его не опускал
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25.03.2021 09:48 Відповісти
3 место у Нидерландов? Интересно, по каким критериям он составлял этот "рейтинг"?
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25.03.2021 08:40 Відповісти
Наверное проще всего собирать компромат, учитывая лояльное законодательство в некоторых сферах.
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25.03.2021 08:58 Відповісти
Израиль на первом месте/ Ну да, ну да. Эйхман в Аргентине под своей же фамилией открывал то прачечную, то магазин, разводил кроликов и кур, но не преуспел и поступил конторщиком на завод Mercedes-Benz. Эйхмана нашла не израильская, не немецкая, не американская и вообще никакая не разведка. Дочь немецкого беженца Германна познакомилась с сыном Эйхмана. Германн догадался, что отец бойфренда дочери -Эйхман. Германн написал прокурору ФРГ Бауэру а тот передал письмо Израилю. Оттуда для поимки Эйхмана была выслана бригада из 7 человек. Эйхман охраны не имел , сам был маленького роста , бригада его скрутила и вывезла в Израиль.Где он был казнён.О поимке Эйхмана евреями написано множество книг и сняты фильмы.В которых выученный Судоплатовым израильский КГБ выставлен в геройско-романтичном свете.
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25.03.2021 08:40 Відповісти
Болезный, ты еще прокукарекай, что это все сделал твой вошЬдь товарищ Сралин после изучения трудов товарища Членина и Кауцкого.
Обратись к своему куратору с Лахта 2, он выдаст тебе премиальный фанфурик боярки и 200 грамм ливерки на закусь. Заслужил, дрыщ лапотный.
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25.03.2021 09:07 Відповісти
Обратись к своему куратору с Лахта 2, он выдаст тебе премиальный фанфурик боярки и 200 грамм ливерки на закусь. Заслужил, дрыщ лапотный./ Что именно разоблачить гневно пытаешься? С чем не согласен? В чём неправда?
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25.03.2021 09:14 Відповісти
Может Иван Петрович Сидоров еще расскажет кто выучил Судоплатова?
Начиная с его жены, Суламифь Соломоновны Кримкер и заканчивая Наумом Исааковичем Эйтингоном, с которым они вместе завалили Троцкого?
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25.03.2021 09:20 Відповісти
Может Иван Петрович Сидоров еще расскажет кто выучил Судоплатова?/ Таки да .Расскажет . Судоплатов: 25 июня 1941 года я был вызван Берия. Берия сказал мне, что есть решение правительства, согласно которому необходимо выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР. Берия приказал мне встретиться с болгарским послом Стаменовым, который имел связи с немцами. Берия приказал мне поставить в беседе с Стаменовым вопросы На каких условиях Германия согласна прекратить войну и Устроит ли немцев передача таких земель, как Украина, Бессарабия, Буковина , Карельский перешеек.
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25.03.2021 09:37 Відповісти
цікаво
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25.03.2021 11:47 Відповісти
Не смішили б вже з цим "белінгкатом"...........
Посилатись на цю конторку це все рівно, що посилатись на якогось блогера.
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25.03.2021 08:41 Відповісти
Не сильно удивлюсь, если окажется, что эта конторка - тоже проект ФСБ. И доступ к информации из разных стран, и все под контролем. Управляемые "расследования", так сказать.
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25.03.2021 08:48 Відповісти
Все може бути......
Для мене дуже підозрілий той факт що ця "конторка" створена за кілька днів до трагедії з "Боїнгом" на Донбасі.
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25.03.2021 08:50 Відповісти
Из твоих слов Bellingcat это типа ФСБ, наезжает на Путина (ФСБ) по заданию ФСБ Ничо норм . Какая же каша в голове
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25.03.2021 09:24 Відповісти
пфф, в ссср большую часть политических анекдотов сочиняли в кгб создавать подконтрольной организации имидж активного путиноборца может быть весьма полезно
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25.03.2021 11:03 Відповісти
Разницу улавливаете - написать анекдот и собрать материалы с которыми можно идти в суд например MH-17. Хотя да какая разница верно
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25.03.2021 11:30 Відповісти
нынче в моде highly likely, там доказательства не требуются
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25.03.2021 14:57 Відповісти
и про МН-17 рассказали как кацапы буком сбили, и плешивого дворцы, и "грязные" трусы "пациента немецкой клиники", и разговор с ФСБшниками записанный на камеру и много прочего. думать - это не ваше
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25.03.2021 09:01 Відповісти
о,кацапня начинает пургу нести...мол то бы это она всеми блогерами и белигкэтами планеты управляет
вы бы хоть бутылками управлять научились...шоб ка дырка хотя бы через раз вас на них сажал,а не регулярно...недотепы
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25.03.2021 09:08 Відповісти
Гыг, у тебя крыша поехала? И что-то тебя понесло писать про "бутылки" и "дырки". Обычно это дело кацапов, а тут "гага понесло". Меньше читай интернет и чаще включай мозги.
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25.03.2021 20:12 Відповісти
я долго выбирал,кому ж ответить,тебе или https://censor.net/ru/user/484915

тебе не повезло... .
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25.03.2021 20:30 Відповісти
Ну, бывает. Все же, кажется, ты более адекватно оцениваешь ситуацию, чем порой пишешь. Мир не черно-белый, сами США оценивают ФСБ и СВР как одни из наиболее активных и изощренных спецслужб мира. А про Bellingcat это лишь допустимое предположение, пусть даже полуфантастическое.
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25.03.2021 20:36 Відповісти
в цьому коменті прекрасно все...
шматок сєпарського лайна, який дихає ненавистю до України, підтримує зеленського
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25.03.2021 08:52 Відповісти
Не сильно смейся, а то еще портки свои обосрешь, ЗЕбанько. То, что ты посасываешь писю у репоедов, это твои дела. А то, что Гроздев со своей командой проследил весь путь кацапского БУКа от места его дислокации в Курске до запуска ракеты, сбившей гражданский самолет и потом его возвращение назад с выкладкой фотов, и с указанием всех причасных
к этому ни у кого сомнений не вызывает. Кроме Куйла и кацапов.
Дрыщ, прокукарекай, ты кацап из Лахты или зебанько, и отмазываешь Зелю и Дерьмака от предательства? Зря стараешься, зьобнутый, не получится их отмазать.
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25.03.2021 09:18 Відповісти
Під назвою белінгкат в 2014, а так розпочали роботу в 2012
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25.03.2021 13:19 Відповісти
Чуть чуть не хватило до Америки.
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25.03.2021 08:44 Відповісти
И кто заказал эту фигню?
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25.03.2021 08:47 Відповісти
Очень забавный рейтинг, согласно которому охрененная спецслужба тюльпанных Нидерландов превзошла по эффективности легендарную, старейшую в мире британскую разведку и такую мега-спецслужбу как ЦРУ США.
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25.03.2021 09:02 Відповісти
Когда в Нидерландах уже была разведка - англичане еще с пальм не слезли
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25.03.2021 09:22 Відповісти
Так ведь в Англии пальмы не растут: там же очень холодно и сыро. Как же англичане могли сидеть на пальмах?
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25.03.2021 09:29 Відповісти
Холодно и сыро в Англии только в воспаленном кацапском воображении. На юге Англии запросто растут пальмы, погугль. Еще можешь почитать про Голфстрим
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25.03.2021 09:31 Відповісти
Украинцы на форумах общаются на "Вы" даже в конфликтных дискуссиях: даже обычные шофера маршруток в самой глухой украинской провинции всегда обращаются к людям на "Вы"

жлобское тыканье - это первейший признак вонючих мокшанских кацапов.
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25.03.2021 09:37 Відповісти
українці спілкуються українською тому, обоє рябоє
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25.03.2021 11:20 Відповісти
А сбу каким боком сюда.они токо бизнес умеют щемить
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25.03.2021 09:57 Відповісти
если за критерии брать наезды на бизнес и крышевание всяческих схем, то не шестое, а первое место светит
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25.03.2021 08:53 Відповісти
А где немецкий Абвер?)))
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25.03.2021 08:57 Відповісти
Спросите у Канариса.))
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25.03.2021 09:03 Відповісти
Кадры в СБУ нормальные,да с руководством никак не слаживается.
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25.03.2021 08:59 Відповісти
беда в том что руководство и возникает из этих "нормальных кадров"
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25.03.2021 09:03 Відповісти
как раз нет. его назначают "сверху"
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25.03.2021 09:23 Відповісти
смешной и явно заказной рейтинг. засунул сбу в "промежность" между рохляндией и US.
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25.03.2021 09:01 Відповісти
Та це не рейтинг ,а його особиста думка . .
Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира Источник: https://censor.net/ru/n3255445
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25.03.2021 09:21 Відповісти
була вище, доки зелене 4мо всьо не проср@ло
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25.03.2021 09:08 Відповісти
Рашкны должны быть ниже Папуа!
Их промахи со вагнеровцами, Скрипалями, Навальным ...
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25.03.2021 09:23 Відповісти
Не горячись. Нам известны только провалы, но ничего об успехах.
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25.03.2021 10:16 Відповісти
Если судить по той *опе, в которой находится страна, успехи не очень значительные.
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25.03.2021 13:41 Відповісти
при всем моем уважении к СБУ по двум трем успешным ( и полууспешным ) операциям не совсем объективно судить о спецслужбе в целом . тем более что ее покинули многие люди при Зельке ( после прихода Баканова ) и особенно после большого шухера с вагнеровцами

так же нельзя недооценивать противника . и ФСБ и ГРУ весьма опасные и эффективные конторы . и их глупейшие провалы с Новичком не меняют этого факта

вообще рейтинг спецслужб неоднозначный . на третьем месте Нидерланды но при этом в семерку не попали ни Франция ни КНДР ни Иран
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25.03.2021 09:23 Відповісти
а чим відомі спецслужби цих країн?
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25.03.2021 13:32 Відповісти
Он говорит про спецслужбы, тут нужно иметь в виду помимо СБУ , военную разведку.
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25.03.2021 09:32 Відповісти
Отдел " К " на Первом!!!
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25.03.2021 09:45 Відповісти
Грозев явно погорячился поставив украинские спецслужбы выше российских. Не могут наши спецслужбы, которые насквозь насыщены вражеской агентурой, быть хоть сколько эффективны. Последние провалы это лишний раз доказывают.
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25.03.2021 10:14 Відповісти
ось і повилазили спеціалісти по спецслужбам комєнтіть. З дівана віднєй, а чо😂
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25.03.2021 10:27 Відповісти
Квітесенція цього інтерв'ю - операція із затримка ""вагнерівців" планувалась, але була зірвана (провалена). Це ніби анонс до фільму, прелюдія. Щоб у ОП адреналінчик забігав по жилках.
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25.03.2021 10:33 Відповісти
А ГРОЗЕВ МОЖЕТ И ГРОЗЕВСКИЙ !?)
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25.03.2021 10:49 Відповісти
1. мордор
2. мордор
3. мордор
4. ..

5. все остальные
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25.03.2021 11:00 Відповісти
Вот читаю некоторых ботов и офигеваю. Bellingcat - филилал ФСБ. И все рассдедования, что они проводили энто часть настолько "многоходовочной многоходовочки", что даже те, что ее придумали не могут понять "А нафига вообще это надо". Ребят ну если гоните дезинформацию то хоть немного больше креатива. Открою "страшную тайну" у некоторых сдесь на форуме есть мозги и аналитические способности выше уровня 5-го класа.
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25.03.2021 11:38 Відповісти
Ну ничего скоро при этой власти спецслужбы будут где то между Буркина фасо и Зимбабве
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25.03.2021 11:58 Відповісти
місце Нідерландів та України відверто дивує.
Росія теж, як на мене, повинна бути десь в районі 3-4
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25.03.2021 13:30 Відповісти
 
 