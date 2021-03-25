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Ухилявся від податків на 97 млн грн: прокуратура вручила підозру нардепу Віктору М'ялику. ФОТО (оновлено)

Прокурори вручили підозру в ухиленні від податків на суму 97 млн гривень народному депутату України. Йдеться про народного депутата з групи "За майбутнє" Віктора М'ялика.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив сам нардеп.

За словами М'ялика, зараз у нього вдома проходить обшук.

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - написала генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

За словами Венедіктової, слідством встановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.

Ухилявся від податків на 97 млн грн: прокуратура вручила підозру нардепу Віктору Мялику 01
Фото: Венедіктова/Facebook

Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

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Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

"Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн", - додала генпрокурор.

Згідно з декларацією депутата за 2019 р., йому належить 158 квартир у Києво-Святошинському районі на Софіївській Борщагівці. Площа квартир від 38 до 95 квадратних метрів. Крім того, нардепу належать гаражі, місця для паркування і земельні ділянки площею від 520 до понад 1000 кв. метрів у тому ж районі.

Ухилявся від податків на 97 млн грн: прокуратура вручила підозру нардепу Віктору Мялику 02
Фото: соцмережі

Нагадаємо, восени правоохоронці повідомили підозру нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку. Його підозрюють у хабарництві. У підсумку Юрченка виключили з партії, а також взяли під варту. Пізніше він вийшов під заставу, але потім арешт Юрченка продовжили.

Ухилявся від податків на 97 млн грн: прокуратура вручила підозру нардепу Віктору Мялику 03

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Топ коментарі
+14
Обожаю ваши фото с розмазаными лицами
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25.03.2021 08:34
+13
Та зелені зараз так країну грабують, що і овочу не снилось.
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25.03.2021 08:40
+10
Та ж прокурорша... йде стопами пшонки.
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25.03.2021 08:41
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Обожаю ваши фото с розмазаными лицами
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25.03.2021 08:34 Відповісти
если бенядиктова не хочет разглашать фамилию, то это либо пиар, либо будут решать, 97 лямов всем нужны.
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25.03.2021 08:47 Відповісти
Смішний генпрокурор і смішні його підозри. Я б посоромився з такою лажею йти в суд.
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25.03.2021 13:29 Відповісти
Прізвище написано просто треба іноді читати.
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25.03.2021 17:45 Відповісти
иногда вам не стоит тупить, а читать, посмотрите во сколько я написал свой пост, а во сколько эта помойка опубликовала обновленную версию с фамилией.
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25.03.2021 20:26 Відповісти
А що ж тебе козлорилого завело на цю "помойку"? Переплутав з красною звєздою?
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25.03.2021 22:31 Відповісти
А может быть оно ту него такое и есть.
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25.03.2021 09:08 Відповісти
это специально, ждут когда отдаст половину что б не светить
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25.03.2021 09:31 Відповісти
Так під фото підписано - Вєнєдіктова. 😊 Хоча до цього я думав, що воно - жінка. 🤔
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25.03.2021 09:36 Відповісти
Все, как в дремучем лесу, но на слово верить надо.
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25.03.2021 08:35 Відповісти
Це щоб спочатку наїхати на грішного з пропозицією купити індульгенцію. Тоді все тихенько зануть.
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25.03.2021 09:38 Відповісти
Одна из тем следующей сходки ВР, инициированного Зеленским - амнистия капитала. Конечно, украденного. Этот товарищ просто не успел на сходняк "слуг" . Впрочем, кто знает, может и его амнистируют, если предложит нужную сумму? Предлагайте, и ваш голос не останется неуслышанным
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25.03.2021 08:38 Відповісти
Имя не разглашается = обилечивают. Попало в СМИ = поднимают цену!
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25.03.2021 08:39 Відповісти
Та зелені зараз так країну грабують, що і овочу не снилось.
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25.03.2021 08:40 Відповісти
Та ж прокурорша... йде стопами пшонки.
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25.03.2021 08:41 Відповісти
Чем хуже, тем лучше!
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25.03.2021 09:06 Відповісти
Та картавый плокурор тоже не бедствует.
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25.03.2021 10:07 Відповісти
Хочу задать вопрос по поводу данного высказывания. В Запорожье именно сейчас строятся мосты, на которые десяток лет у тех, кто "не грабил" не было денег. Стройка идет по плану, постоянно ритмично. Вопрос. Как у тех, кто не грабил, бабок и спецплавкранов на это не было, а у тех, кто грабит деньги на это нашлись и плавкран на 800 тонн из Турции вернули? Принимаются только адекватные ответы. Высказывания от дятлов в стиле "ты зебил", или "ты порохобот" не принимаются, т.к. мне пофиг цвета, на которые реагируют эти дятлы с отбитыми мозгами. Мой подход - мосты или строятся, или не строятся, плавкраны для этого или есть, или их нет. Бабок для этого или нет, или есть. То есть - только факты. Повторю суть вопроса - почему при тех, кто не крал - бабок на мосты не было, а при тех кто крадет - они есть и мосты строятся?
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25.03.2021 11:38 Відповісти
Изначально первый вопрос) Кто такие "кто не грабил" а "кто грабит"?) Что вы вкладываете в это? И второй вопрос) Украсть можно там где деньги выделены на обьект или там где их не выделили?) И да.... Вернуть можно только то, что ты САМ кому то дал... Если продал, то уже не вернешь)))) Так, что судя по всему, вы говорите об одних и тех же людях))) Выделили им деньги, они строят, не выделили, не строят... И чем дольше строят, тем больше возможностей украсть...)
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25.03.2021 13:06 Відповісти
Че, со сралинисткой пенедиктовой не поделился? вот жлоб же, теперь вместо квартиры в Лондоне за 25млн. фунтов купит всего то зачуханную виллу в Барселоне за жалких 10млн. евро - ну и лошара))
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25.03.2021 08:41 Відповісти
Неужели Педро Офшоренко?
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25.03.2021 08:44 Відповісти
проснись, зебіл!
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25.03.2021 09:26 Відповісти
Холоп, узнал хозяина?
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25.03.2021 09:58 Відповісти
Только тут постоянно какие то секреты. На других сайтах пишут, что это депутат Виктор Мялик, за майбутне
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25.03.2021 08:46 Відповісти
цензор=консперология)
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25.03.2021 08:49 Відповісти
Ухилявся від податків на 97 млн ​​грн: прокуратура вручила підозру нардепу - Цензор.НЕТ 3037Страна должна знать в лицо своих "героев"
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25.03.2021 08:57 Відповісти
Хто це?
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25.03.2021 09:11 Відповісти
Депутат. Служит народу Украины. За народ -горой стоит.
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25.03.2021 09:59 Відповісти
это сирота, божий человек
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25.03.2021 12:54 Відповісти
ну И ???? парень работал как ФОП, и заработал миллионы. точно такие же парни на 7километре или на Барабашовке, и на сотнях других оптовых рынках, переворачивают в день миллион-два-три... платят налоги 2000 грн в мес, а должны в десятки раз больше.
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25.03.2021 15:56 Відповісти
вєнідіктова а ти ж по переду нього в ряду... "витягни брєвно з очка"
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25.03.2021 08:46 Відповісти
Справа дохла і легко розвалиться у суді. Вянядіктова піарится на голосних справах, показуючи "роботу" яка вироками не закінчується.
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25.03.2021 08:51 Відповісти
не факт, якщо нормально задокументовано, то можливо піде на угоду, щоб уникнути конфіскації,
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25.03.2021 09:40 Відповісти
чого це дохла? Нізвідки взялися 1221 квартира - податки за них не сплачені.
Там тільки потягти за ту ниточку - стільки можна нарити.
Було б кому тягти...
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25.03.2021 13:40 Відповісти
"без образования юридического лица". Хмм.. Надо свою ТОВку отправить учиться
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25.03.2021 08:53 Відповісти
А подозрения Бене и Дубине когда будут?
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25.03.2021 09:09 Відповісти
Дубінеску за що ? за незаконне збагачення чи псевдодекларування. Те що він лайно, це факт, а то за що садити ?)
Коломойшу ніззя він всіх потопить, і зельку в тому числі, ну не просто ж так через кіпрский 95 квартал 40 млн відмили.
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25.03.2021 10:32 Відповісти
Как за что? А мама, которая превышает скорость?
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25.03.2021 10:42 Відповісти
Хто це?
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25.03.2021 09:12 Відповісти
Мабуть, знов Порошенко. І як він всюдно встигає?
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25.03.2021 09:13 Відповісти
да да, и казалось бы - причем тут Порошенко ?
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25.03.2021 12:55 Відповісти
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25.03.2021 13:42 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/25/7287781/ За минулий рік родина міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заробила близько 8 мільйонів гривень, із яких 534 тисячі - це зарплата на посаді міністра.
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25.03.2021 09:18 Відповісти
Чому в нас Деркач, який вже працює на кгб раїіськи понад 10 років поставлений зеленським смотрящим за енергоатомом ???
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25.03.2021 09:21 Відповісти
Имя не разглашается?
Да в Раде 90% можно садить, есть за что.
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25.03.2021 09:24 Відповісти
и не только в раде
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25.03.2021 10:04 Відповісти
И в силовых-бизнес структурах сабакевича
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25.03.2021 10:27 Відповісти
Хикардос, це полюціонери замазали фейс публічної особи ? )))
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25.03.2021 10:29 Відповісти
Эх йаблочко на тарэлочкэ ,куда ты котишсйа , ...
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25.03.2021 10:30 Відповісти
Ну Семенченко, Шевченко, Стерненко понятно за что прессуют. А его за что? Нелюди!
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25.03.2021 11:16 Відповісти
Сволачі нізашто чьеснава чілавьека
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25.03.2021 13:41 Відповісти
Мямлик и Шустрик
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25.03.2021 12:33 Відповісти
Обилетит Бенядиктовну и на этом всё закончится😀
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25.03.2021 13:03 Відповісти
Шо, дядя Мялик? Теперь будем мямлить на допросах? И оно тебе надо? Жадность фраера сгубила...
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25.03.2021 13:26 Відповісти
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25.03.2021 13:39 Відповісти
Бачиш вітьок пішов би в СН то гарантовано пропетляв би, а так призначили тебе на громовідвід, ток що тримай удар. зьеля бьеню ні сдаєт !
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25.03.2021 13:39 Відповісти
А на лікарняний не пробував...
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25.03.2021 14:13 Відповісти
твою ж налево, ми только наднях збиралися купувати квартиру в іпотеку у Львівському маєтку...
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25.03.2021 14:14 Відповісти
Правильные реформы? ахаха
маланцы ничего никогда не реформировали с пользой для других)))
Разговора не будет.
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25.03.2021 14:18 Відповісти
побачимо у вашому слугоуродівському суді куди і наскільки цей виродок ухилився.
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25.03.2021 15:25 Відповісти
Налоги пускай платят .
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25.03.2021 18:41 Відповісти
«Слуга народа» Юрченко в 2009 году украл четыре бутылки пива
https://bykvu.com/ru/bukvy/sluga-narodu-jurchenko-v-2009-roci-vkrav-chotiri-pljashki-piva-zmi/
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25.03.2021 19:13 Відповісти
подозрения Юзику будут?))) там целый список...и запись в Кривом рогу как он налаживал схему откатов, и парковка хамская где попало, и незаконная работа его жены его же помощницей...
ааа....он же не из партии бени или кондитера....
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25.03.2021 20:22 Відповісти
ааа вытрушивай карманчики
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25.03.2021 20:50 Відповісти
 
 