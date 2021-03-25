Ухилявся від податків на 97 млн грн: прокуратура вручила підозру нардепу Віктору М'ялику. ФОТО (оновлено)
Прокурори вручили підозру в ухиленні від податків на суму 97 млн гривень народному депутату України. Йдеться про народного депутата з групи "За майбутнє" Віктора М'ялика.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив сам нардеп.
За словами М'ялика, зараз у нього вдома проходить обшук.
"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - написала генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.
За словами Венедіктової, слідством встановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.
Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.
Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.
"Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн", - додала генпрокурор.
Згідно з декларацією депутата за 2019 р., йому належить 158 квартир у Києво-Святошинському районі на Софіївській Борщагівці. Площа квартир від 38 до 95 квадратних метрів. Крім того, нардепу належать гаражі, місця для паркування і земельні ділянки площею від 520 до понад 1000 кв. метрів у тому ж районі.
Нагадаємо, восени правоохоронці повідомили підозру нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку. Його підозрюють у хабарництві. У підсумку Юрченка виключили з партії, а також взяли під варту. Пізніше він вийшов під заставу, але потім арешт Юрченка продовжили.
Будь ласка, зачекайте...
Там тільки потягти за ту ниточку - стільки можна нарити.
Було б кому тягти...
Коломойшу ніззя він всіх потопить, і зельку в тому числі, ну не просто ж так через кіпрский 95 квартал 40 млн відмили.
Да в Раде 90% можно садить, есть за что.
маланцы ничего никогда не реформировали с пользой для других)))
Разговора не будет.
https://bykvu.com/ru/bukvy/sluga-narodu-jurchenko-v-2009-roci-vkrav-chotiri-pljashki-piva-zmi/
ааа....он же не из партии бени или кондитера....