За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 561 особу, загалом - 155 587, - Степанов

18 561 особу щеплено проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 561 людину щеплено проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні. 155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів Степанов.

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