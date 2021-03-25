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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 561 особу, загалом - 155 587, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 561 особу, загалом - 155 587, - Степанов

18 561 особу щеплено проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 561 людину щеплено проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні. 155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів Степанов.

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Топ коментарі
+4
С каждого по вакцине, бедному степашке на куртафан.
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25.03.2021 08:49
+3
Привито против воли, ой, против вируса - стебанулся Стебанов
Резво борется с вирусом, активно расходуя вакцину, разгоняет поциентов и вообще очень свирепый министр - куда ни поедет - всегда видит низкие загрузки коек и даже в морге клиенты стараются не дышать. Мужественный, будущий премьер-магистр))
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25.03.2021 08:49
+1
Карантець (с)
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25.03.2021 08:53
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С каждого по вакцине, бедному степашке на куртафан.
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25.03.2021 08:49 Відповісти
Привито против воли, ой, против вируса - стебанулся Стебанов
Резво борется с вирусом, активно расходуя вакцину, разгоняет поциентов и вообще очень свирепый министр - куда ни поедет - всегда видит низкие загрузки коек и даже в морге клиенты стараются не дышать. Мужественный, будущий премьер-магистр))
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25.03.2021 08:49 Відповісти
Карантець (с)
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25.03.2021 08:53 Відповісти
Подобаються мені сексоти ..які гонять супроти вакцинації .!
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25.03.2021 08:58 Відповісти
Пане..Допоки будеш займатись розміщенням картинок "..уй просциш про що"-буду їх викидати на..уй у спам!
ВЖЕ ВИБАЧАЙ!

ТУПІЗМУ-БІЙ!
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25.03.2021 10:01 Відповісти
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25.03.2021 10:03 Відповісти
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 561 человека, всего - 155 587, - Степанов - Цензор.НЕТ 7596
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25.03.2021 09:00 Відповісти
І це при тому що людей змушують "вакцинуватись" цим шмурдяком.
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25.03.2021 09:02 Відповісти
Це до сраки. Вчора на ПРЯМОМУ був вірусолог який сказав що вакцинацію потрібно провести швидко, за короткий час, щоб не дати вірусу циркулювати серед людей і набувати нових мутацій. До того ж провакцинувати 80%. Тоді буде ефект від цього. А у нас навіть вакцини нема в потрібній кількості.
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25.03.2021 09:03 Відповісти
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 561 особу, загалом - 155 587, - Степанов - Цензор.НЕТ 9947
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25.03.2021 09:05 Відповісти
позорище, такие темпы могут усилить мутации вируса. мозги бы степашке провакцинировать, но ему, скорее всего, не поможет.
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25.03.2021 09:07 Відповісти
стебашка мутирует...

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 561 особу, загалом - 155 587, - Степанов - Цензор.НЕТ 7578
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25.03.2021 09:15 Відповісти
Степанов скоротив термін вакцинації з 5-ти до 2,5 років.
Премію Степанову!
щоб до своєї куртки зміг докупити бомбезні малинові штани!
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25.03.2021 09:57 Відповісти
Влада Індії вирішила повністю зупинити експорт вакцини проти коронавірусу Covishield, якою зараз прищеплюються в Україні.
Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія » з https://3oko.com.ua/indiia-zupynyla-prodazh-vaktsyny-covishield-ukraini/ посиланням на «Третє око», про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що зупинка експорту даної вакцини пов'язана зі зміною планів вакцинації всередині Індії. Зокрема, в країні спостерігається зростання поширення коронавірусу і влада прийняла рішення пріоритетно вакцинувати своїх власних громадян.
Джерела журналістів розповідають, що вакцину не продаватимуть в інші країни до того, моменту, поки ситуація з коронавірусом в самій Індії не стабілізується повністю. Влада країни не хоче ризикувати в той час, коли багато індійців потребують вакцинації.
Зараз уряд Індії замовив вже 140 мільйонів доз вакцини Covishield для використання виключно всередині своєї країни.
Зазначається, що від таких змін політики сильно постраждає глобальна ініціатива, за якою на даний момент було поставлено тільки 17,7 мільйона вакцин з індійського заводу з 60,5 мільйона, які були заплановані спочатку. Затримки з доставкою вакцин спостерігаються в Британії, Бразилії, Саудівській Аравії та Марокко.
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25.03.2021 10:59 Відповісти
 
 