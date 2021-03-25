За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 561 особу, загалом - 155 587, - Степанов
18 561 особу щеплено проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"18 561 людину щеплено проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні. 155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів Степанов.
Топ коментарі
+4 An Ko f56a87a0
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+3 Yuriy Smith
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+1 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар25.03.2021 08:53
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Резво борется с вирусом, активно расходуя вакцину, разгоняет поциентов и вообще очень свирепый министр - куда ни поедет - всегда видит низкие загрузки коек и даже в морге клиенты стараются не дышать. Мужественный, будущий премьер-магистр))
ВЖЕ ВИБАЧАЙ!
ТУПІЗМУ-БІЙ!
Премію Степанову!
щоб до своєї куртки зміг докупити бомбезні малинові штани!
Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія » з https://3oko.com.ua/indiia-zupynyla-prodazh-vaktsyny-covishield-ukraini/ посиланням на «Третє око», про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що зупинка експорту даної вакцини пов'язана зі зміною планів вакцинації всередині Індії. Зокрема, в країні спостерігається зростання поширення коронавірусу і влада прийняла рішення пріоритетно вакцинувати своїх власних громадян.
Джерела журналістів розповідають, що вакцину не продаватимуть в інші країни до того, моменту, поки ситуація з коронавірусом в самій Індії не стабілізується повністю. Влада країни не хоче ризикувати в той час, коли багато індійців потребують вакцинації.
Зараз уряд Індії замовив вже 140 мільйонів доз вакцини Covishield для використання виключно всередині своєї країни.
Зазначається, що від таких змін політики сильно постраждає глобальна ініціатива, за якою на даний момент було поставлено тільки 17,7 мільйона вакцин з індійського заводу з 60,5 мільйона, які були заплановані спочатку. Затримки з доставкою вакцин спостерігаються в Британії, Бразилії, Саудівській Аравії та Марокко.