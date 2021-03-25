Радник глави МВС Варченко про протести під ОП: Ще до 10 осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності
Кільком учасникам інкримінують хуліганство та знищення майна. Нині визначається коло людей, які безпосередньо це робили.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це розповів радник голови МВС Іван Варченко.
"Я не можу підміняти слідство і поліцію, але всі ті, хто вчиняв неполітичні дії, дії, які пов'язані з хуліганством і знищенням майна, нестимуть відповідальність. Зараз визначається коло людей, які безпосередньо це робили. П'ятьом людям оголошено підозри (після ефіру оголосили підозру ще одному активістові Роману Ратушному - ред.), наскільки я знаю, ще до 10 осіб будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство… підозри за ч. 4 ст. 296 – масове хуліганство із застосуванням різних засобів; і ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення майна", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.
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На стовпах вас розвішати..злочинці.
Діждетесь Майдану, коли вас не відпустять як минулого разу. Кожну тварюку задавлять.
ЗЕлупарий опасносте!!!
В ружье подняты МВД, СБУ, ГПУ. Шьют дела днями и ночами. Уже даже ЧВК Шевченко и Семенченко придумали.
Ужас ЗЕ начинает приобретать черты международного терроризма.
Осталось только найти химическое и ядерное оружие, чтобы страшная угроза Бубонарию всех времен и народов ЗЕ приобрела полные черты.
Ща ЗЕ отмашку Бакашке и Авашке даст и слепят из Михо натурального злодея вселенского масштаба.
Оце здуру замість дивитись серіал начиталась і наслухалась про Мотор Січ, локдаун, і "Путін нападьоть"
Наша пісня гарна нова, починаймо її знову.
І таке мене зло взяло, що не можу дочекатись Великої П'ятниці, щоб прочитати псалом 108 і всіх проклясти.
Ой, чую, що не втримаюсь до 30 квітня, прокляну усіх прямо зараз. Стримує лише те, що боюсь когось пропустити.
Ну, нападьоть Путін, і шо?
Що маємо захищати? Отих падлюк, що надурили нас у 14-му, продали Крим, ще й тягли з нас гроші, бо бідні наші мальчіки голі, босі і голодні стоять на смерть на тому тричі проклятому Донбасі беззбройні і всякі потвори на зразок Порєчєнкова приїздять з Раші по них постріляти, як у тирі.
Будьте ви всі прокляті, російські інтелігенти і діячі мистецтв, щоб вас усіх біла гарячка ні на день не полишала!
А разом з ними і наші брати, сестри, куми, колишні друзі і просто родичі.
Щоб для вас не було жодного доброго врємєні суток і щоб ваша нога на добре місце не стала!
Та біс вже з ними, з тими російськими чортами, в нас своїх під саму зав'язку, хоч мішками греби.
Два дні без перестанку плещуть язиками про вандалізм на Банковій і коштовні антикварні двері, які, щоб, помити, треба два мільйони.
Та щоб ви всі всрались!
Це наші двері, народні, хочемо миємо, а не хочемо, то хай так стоять. І оте, що написали на тих проклятих стінах, я, разом з усім народом, повністю підтримую, схвалюю і вимагаю відновиии все написане, якщо вже відмили, паскуди.
А як Путін-убійца справді нападьоть, то й чорт з ним.
Що маємо захищати?
Мародерів, що грабують нас вже 7-й рік підряд?
Чи отой Мотор Січ, що тихцем продали китайцям? Від кого, питаю, від Путіна чи від китайців?
А що ще так само продали?
Може, хтось бовкне, що землю треба захищати? А чию землю? Гадаю, що земля вже давно, так само, як Мотор Січ, китайська, чи арабська, чи турецька, чи американська?
Навіть вовкин зуб, що він давав, давно вже не його зуб, то навіть не наш зуб, а того, хто прийде на Банкову і перерахує Вовці зуби.
І не треба нас лякати ні війною, ні вірусом, ні чортом, ні бісом, ні пеклом, бо ми з усім цим живемо і давно привикли.
Є така українська байка: зайшов дядько у шинок і каже:
- А всипте но мені кварту смоли.
- Навіщо?
- Та батюшка у церкві казали, що п'яниці на тому світі гарячу смолу питимуть. Хочу спробувати.
Випив, втерся рукавом і каже:
- Що гірка, то гірка, що недобра, то недобра, але, як втягнеться чоловік, то і таке питиме.