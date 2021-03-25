Радник глави МВС Варченко про протести під ОП: Ще до 10 осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності

Кільком учасникам інкримінують хуліганство та знищення майна. Нині визначається коло людей, які безпосередньо це робили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це розповів радник голови МВС Іван Варченко.

"Я не можу підміняти слідство і поліцію, але всі ті, хто вчиняв неполітичні дії, дії, які пов'язані з хуліганством і знищенням майна, нестимуть відповідальність. Зараз визначається коло людей, які безпосередньо це робили. П'ятьом людям оголошено підозри (після ефіру оголосили підозру ще одному активістові Роману Ратушному - ред.), наскільки я знаю, ще до 10 осіб будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство… підозри за ч. 4 ст. 296 – масове хуліганство із застосуванням різних засобів; і ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення майна", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

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