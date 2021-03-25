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Сенат США вніс в законопроєкт щодо "Північного потоку-2" правку про підтримку України

Сенат США вніс в законопроєкт щодо

Верхня палата Конгресу США відклала перегляд законопроєкту S.814 в Комітеті з питань закордонних справ через внесення в останній момент правки до нього, пов’язаної з газопроводом Nord Stream 2.

Про це оголосили в середу під час запланованих слухань керівники комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перед тим як я коротко назву пункти нашого порядку денного, зазначу, що два пункти не розглядатимуться сьогодні", - повідомив на початку засідання голова Комітету сенатор Роберт Менендес.

Він зауважив, що один із них – це голосування по законопроєкту "Акт про партнерство з Україною у галузі безпеки – 2021". Зі слів іншого законодавця, старшого члена Комітету Джима Ріша, це сталося через те, що сенатор Тед Круз напередодні вніс правку щодо Nord Stream 2, тож її ще не встигли опрацювати перед голосуванням.

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"Це питання Nord Stream 2, яке ми порушували знову і знову, і я думаю, ми всі віддані тому, щоби розв’язати цю проблему", - наголосив законодавець.

Він нагадав, що в адміністрацію президента було відправлено вже не одного листа по цьому газопроводу. "Листи, очевидно, мали дещо різну тональність, однак мета була одна. Я сподіваюся, ми всі наполягатимемо на цьому, бо часу обмаль, його майже не лишилося",- підкреслив Ріш.

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Топ коментарі
+4
Это кажется странным, но Конгресс США больше переживает за Украину, чем наше правительство, Верховная рада и сами украинцы
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25.03.2021 09:32
+1
Варонеш ???
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25.03.2021 09:18
+1
Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе двухпартийная группа законодателей в верхней палате США внесла на рассмотрение законопроект «Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности-2021». Документ, в частности, определяет стратегию США по дипломатической поддержке Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря ввести до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект требует от президента США назначить Специального посланника по вопросам Украины.
Проект закона также содержит раздел о https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3210987-u-senat-ssa-vnesli-zakonoproekt-pro-pidtrimku-ukraini-u-sferi-bezpeki-ta-oboroni.html военной помощи Украине , которая предусматривает ежегодное выделение 300 млн долл. на это в период до 2026 года и содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, предусматривается выделение 4 млн долл. ежегодно на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).
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25.03.2021 09:38
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Варонеш ???
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25.03.2021 09:18 Відповісти
Это кажется странным, но Конгресс США больше переживает за Украину, чем наше правительство, Верховная рада и сами украинцы
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25.03.2021 09:32 Відповісти
конгресс сша переживает за экспорт LNG и только
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25.03.2021 10:56 Відповісти
времени мало его почти не осталось??? запасайтесь попкорном друзья походу шоу начинается......
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25.03.2021 09:36 Відповісти
так не помітиш як у росії опинешся по самі вуха
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25.03.2021 09:57 Відповісти
в Германии Рамштайн трещит по швам всё завалено техникой, в Польше абрамсы и это только что нам дали посмотреть, ***** загнано в угол, или свои его замочат или будет большая война, поживем посмотрим.
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25.03.2021 10:15 Відповісти
Росія проти України - це "большая" війна?
Не смішить будь-ласка!
Зараз он Аваков позбирає зброю у людей, Баканов - поарештовує патріотів що ще досі на волі, а Хомчак заборонить стріляти у братні війська....

....а тут іще ви з попкорном...
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25.03.2021 13:51 Відповісти
я писал расея против Украины? это где написано? я писал за переброску войск и за ответ американцев,+ дополню вмешательство в выборы, отравление людей хим оружием, нападение на соседей и не только на нас, у американцев достаточно оснований чтоб ********* смешать с гавном, поэтому попкорн.
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25.03.2021 14:32 Відповісти
Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе двухпартийная группа законодателей в верхней палате США внесла на рассмотрение законопроект «Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности-2021». Документ, в частности, определяет стратегию США по дипломатической поддержке Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря ввести до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект требует от президента США назначить Специального посланника по вопросам Украины.
Проект закона также содержит раздел о https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3210987-u-senat-ssa-vnesli-zakonoproekt-pro-pidtrimku-ukraini-u-sferi-bezpeki-ta-oboroni.html военной помощи Украине , которая предусматривает ежегодное выделение 300 млн долл. на это в период до 2026 года и содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, предусматривается выделение 4 млн долл. ежегодно на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).
показати весь коментар
25.03.2021 09:38 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ В УКРАИНЕ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ УБИЛИ !!!
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25.03.2021 10:46 Відповісти
 
 